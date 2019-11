Der Verein Euratibor Erfurt, der in Apolda unter anderem die Museumsbaracke "Olle DDR" betreibt, hat in dieser Woche ein Insolvenzverfahren wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beantragt.

Der gemeinnützige Verein Euratibor, der in Apolda unter anderem die Museumsbaracke „Olle DDR“ betreibt, hat in dieser Woche beim Amtsgericht in Erfurt ein Insolvenzverfahren beantragt.