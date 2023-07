OTZ-Sommerfest in Horba mit Jazzband und Freigetränken

Horba. Das OTZ-Sommerfest lockt fast alle Einwohner zur großen Feier. Besonders konnten sich sieben Gewinner einer Tombola freuen.

Horba war am Samstag der Ausrichtungsort des OTZ-Sommerfestes, das die Heimatzeitung gemeinsam mit der Köstritzer Schwarzbierbrauerei ausrichtete und Horba vor drei Jahren gewonnen hat. Für die Gäste spielte von 18 bis 20 Uhr die Köstritzer Jazzband bei freiem Eintritt und für jeden erwachsenen Horbaer gab es zudem Freigetränke.

Die Horbaer wollten bereits vor drei Jahren das 650. Jubiläum ihres Ortes feiern und es mit ihrem Gewinn verbinden, wie der Ortsteilbürgermeister Mathias Hielscher erzählt. Federführend kümmerte sich Sandra Schröder darum, wie er erzählt. „Wir hofften, dass Horba mit seinen knapp 200 Einwohnern eine Chance hat“, sagt Mathias Hielscher und kann sich nun aber sicher sein.

Ebenso wie das Jubiläumsfest verschoben werden musste, zog das OTZ-Sommerfest mit in das Jahr 2023. „Und bisher läuft es wirklich total entspannt“, zieht der Ortsteilbürgermeister Bilanz und schaut auf das Gelände, das sich gleich kurz hinter dem Ortseingang befindet und bereits gut gefüllt ist.

Wenig später legt die Köstritzer Jazzband eine kleine Pause ein und übergibt das Mikrofon an Mathias Hielscher. Gemeinsam mit Sandra Schröder kündigt er an, dass nun die Gewinner einer Tombola gezogen werden sollen. Sie holen sich ein Mädchen auf die Bühne, eine Glücksfee. Sieben Mal soll sie die glücklichen Gewinner verschiedener Preise ziehen. Nummer sieben: „Das stimmt doch jetzt nicht“, entfährt es dem Ortsteilbürgermeister, der gleich anschließend die Ehre hat seinen eigenen Namen vorlesen zu dürfen. Mit einem Sixpack Köstritzer und einer Puhdys-CD kann er an diesem Abend nach Hause gehen, während es für Platz 1 einen ganzen Kasten und eine CD der Köstritzer Jazzband gibt. Das darf ein Horbaer Urgestein mit nach Hause nehmen.

Erneut bedankte sich der Ortsteilbürgermeister vor allen Besuchern des Abends bei Sandra Schröder, die sich um die Teilnahme des OTZ-Sommerfestes gekümmert hat. Neben einem tobenden Applaus dafür gab es zudem einen Blumengruß.