Pippi Langstrumpfs Stimme

Die Pippi-Langstrumpf-Filme aus den Jahren 1969 und 1970 haben sich in der Erinnerung vieler Menschen fest verankert. Ein solches Mädchen, stark, geradeheraus, unbezähmbar, wollten viele selber sein oder zumindest als Freundin haben. In den deutsch synchronisierten Fassungen dieser Filme mit Inger Nilsson in der Hauptrolle hat Andrea L’Arronge die Rollentexte der Pippi gesprochen. Am Donnerstag, 5. Dezember, kommt die Sprecherin und Schauspielerin nach Gotha. An diesem Tag werden nämlich zwei neue Briefmarken der Deutschen Post in Gotha präsentiert: eine Pippi-Langstrumpf-Marke und eine Marke mit einem Motiv, das „Heidi“ von Johanna Spyri illustriert.

Die Münchnerin Andrea L’Arronge sei heutigen Fernsehzuschauern vor allem aus der ZDF-Serie „Soko Kitzbühel“ bekannt, heißt es aus dem Gothaer Rathaus.

Gotha ist Vorstellungsort der beiden Briefmarken, weil 1879 hier „Heidi“ durch den Verklag Perthes erstmals herausgebracht wurde. Die Verbindung zu Schweden wird über die Mutter des schwedischen Königs hergestellt, eine Gothaer Prinzessin.

Am 5. Dezember, 11 bis 17 Uhr, öffnet im Herzoglichen Museum Gotha ein Sonderpostamt und verkauft die druckfrischen Marken.