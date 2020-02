Polizei beendet illegale Prostitution neben einer Schule

In Thüringen gibt es nur wenige Städte, in denen Prostitution tatsächlich zulässig ist. Heiligenstadt im Landkreis Eichsfeld gehört aufgrund der Einwohnerzahl nicht dazu. Dennoch sind hier einige Damen über einen bisher nicht bekannten Zeitraum im horizontalen Gewerbe tätig gewesen. Polizei und Ordnungsbehörde des Landkreises haben das nun beendet. Eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen bestätigte das auf Anfrage dieser Zeitung. Grundsätzlich trifft man aber vor allem auf wortkarge Ansprechpartner bei dem Thema.

Über einige Zeit hatten zwei Werbeanzeigen auf einem einschlägigen Internetportal die Dienste der Damen beworben. Interessenten sollten sich telefonisch melden. Die Wohnungen liegen in einem Gebäude direkt neben einer Schule. Pikant: Die hat schon einige Zeit zusätzliche Unterrichtsräume in dem Gewerbeobjekt angemietet, in dem auch die Damen ihrem Geschäft nachgegangen sind. Von dem illegalen Treiben hat aber scheinbar niemand etwas bemerkt – weder der Hauseigentümer noch die Schüler.

Tagelange Debatte zum Thema

Erst mit einer Anzeige des städtischen Ordnungsamtes ist der Stein ins Rollen gekommen. Zuvor war der Stadt auch ein anonymer Brief gesendet worden, in dem sich augenscheinlich ein Bürger darüber echauffierte, was denn in dem Gewerbeobjekt so vor sich gehe. Weil dieser Brief auch auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung veröffentlicht wurde, entbrannte tagelang eine Debatte zu dem Thema.

Zwischen Stadt und Landkreis gab es einige Tage einen Dissens darüber, wer den für den Fall zuständig sei. Die Stadtverwaltung hatte die Kreisverwaltung am 15. Januar informiert. Gemeinsam mit der Polizei hat die Ordnungsbehörde des Landkreises dem Treiben ein Ende gesetzt. Es seien, heißt es von der Polizei, entsprechende Anzeigen erstattet worden.

Prostitution in Städten mit weniger als 30.000 Einwohnern grundsätzlich illegal

In Thüringen wird über eine Verordnung geregelt, dass Prostitution in Städten mit weniger als 30.000 Einwohnern grundsätzlich illegal ist. Heiligenstadt hat als Kreisstadt inklusive seiner fünf Ortsteile knapp 17.000 Einwohner.

Thüringer Behörden fehlt im Rotlichtmilieu der Überblick