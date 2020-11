Quäker-Notgeld aus Papier und rotem Böttgerzeug in Gotha

Die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges hielten lange an. Politisch und wirtschaftlich lag das Land am Boden. Der Geldverfall durch die Inflation und Hyperinflation sowie die allgemeine Lebensmittelknappheit setzten den Menschen im Gothaer Land zu. Eine Reihe von Maßnahmen sollte die Not lindern. Über private Initiativen kam vor 100 Jahren auch Hilfe aus Übersee nach Gotha – Pakete der sogenannten Quäker-Hilfe.

Schon 1813 gründeten deutsche und englische Quäker einen Hilfsfonds für die Opfer der Napoleonischen Kriege. Ab 1870 stellten sie ihre Hilfsleistungen unter das Logo „Quäker-Stern“. Nach dem Ersten Weltkrieg schickten sie von 1919 bis 1926 Hilfspakete nach Europa, vor allem nach Deutschland, um viele Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war die Quäker-Hilfe in Deutschland aktiv. Die Hilfssendungen erreichten jedoch die sowjetisch besetzte Zone (SBZ) und damit auch Gotha nicht mehr.

„Von Gotthard dem Abt und Ernst dem Frommen ist einstmals viel Gutes gekommen; auch sie kannten Not und sie kannten auch Geld, aber Notgeld haben sie niemals bestellt“; ein genialer Spruch von Fritz-Koch-Gotha. Foto: Heiko Stasjulevics

Quäker leistenauch Versöhnungsarbeit

Auch eine Quäker-Speisung gab es. Daneben leistete die Organisation ebenso Flüchtlingshilfe und Versöhnungsarbeit. Insbesondere galten die Care-Pakete (Cooperative for American Relief to Europe), von denen rund acht Millionen seit August 1946 nach Deutschland geschickt wurden, als sehr effektiv. Die Care-Initiative – ein Zusammenschluss von 22 Organisationen wie unter anderen Quäker, Mennoniten, Heilsarmee und Gewerkschaften – wurde 1947 mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

Care-Pakete machten die Quäker nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland sehr bekannt. Dieter Landsberger, 1944 in Gotha geboren, später in Hamburg ansässig, hat die Care-Pakete noch gut in Erinnerung. Neben den Klamotten und der Schokolade erinnert er sich besonders an die Zahnpasta, „die so gut geschmeckt hat, dass man sie einfach nur essen wollte“.

William Penn gründetden Staat Pennsylvania

Die Quäker gehen zurück auf William Penn (1644-1718), den Gründer des US-Staates Pennsylvania. Schon als Zwölfjähriger kam er mit der im Jahr 1652 von George Fox gegründeten Gesellschaft der Freunde, sprich der Quäker in Berührung. Da die Quäker zu jener Zeit in England verfolgt wurden, sperrte man Penn in den Tower ein.

Nach seiner Entlassung unternahm William Penn mehrere Missionsreisen nach Deutschland und wanderte 1682 ins gelobte Land Amerika aus.

Er ließ sich dort eine Konzession zur Errichtung einer Kolonie ausstellen und schuf damit eine Heimat für verfolgte Christen. So kamen die ersten Siedler nach „Penn-Sylvanien“ (Waldland des Penn), wo Penn 1683 auch die Stadt Philadelphia gründete.

Die Schauseite der 50-Pfennig Münze aus rotem Böttgerzeug aus Meißen. Foto: Heiko Stasjulevics

Der Begriff Quäker geht ursprünglich zurück auf einen Spottnamen für „Zitterer“, also „die sich Schüttelnden“, so die Bezeichnung der 1652 in England gegründeten protestantischen Gruppierung. In deren Leitlinien werden Kindertaufen verworfen, Vergnügungen als anrüchig angesehen und Kriegsdienste abgelehnt. Älteste leiten die Gemeinden. Nach dem Ersten Weltkrieg schickten die amerikanischen Quäker jede Menge Hilfspakete nach Gotha.

Diese Hilfe fand ihre Würdigung auf den 1921 von der Stadt herausgegebenen 50-Pfennig-Notgeldscheinen, die von Fritz Koch-Gotha gestaltet wurden.

Künstler Koch Gotha würdigtHelfer auf Gothaer Geldschein

Fritz Koch-Gotha, 1877 als Friedrich Robert William Koch in Eberstädt bei Gotha geboren und 1956 in Rostock gestorben, war zu seinen Lebzeiten ein sehr bekannter Grafiker, Zeichner, Karikaturist, Illustrator und Schriftsteller.

Auf dem Münz-Revers ist der Quäkerstern abgebildet. Foto: Heiko Stasjulevics

Um sich von den zahlreichen Berliner Künstlern gleichen Namens abzuheben, fügte er seinem Nachnamen den Zusatz Gotha bei – in Erinnerung an die Stadt, in der er den Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht hat.

Er selbst begründete diesen Schritt mit dem launigen Satz: „Es gibt viele Köche, aber nur einen Koch-Gotha!“ Etliche seiner Zeichnungen und Karikaturen, die Kleinstadtszenen zeigen, sind erkennbar von Motiven aus Gotha inspiriert und lassen sich zuweilen örtlich sehr genau zuordnen. Berühmt geworden ist er auch mit Kinderbüchern wie die „Häschenschule“.

Auf einem seiner Geldscheine ist zu lesen: „Herr Augustin gab in Zeiten der Not, den hungernden Kindern Gothas Brot. Heut‘ füllen Quäker aus fernem Land, mit edlem Brot der Hungernden Hand.“

Auf anderen Geldscheinen verewigte er weitere gothaische Persönlichkeiten der Geschichte wie Gothardus, Grumbach, Arnoldi oder Ernst den Frommen.

Die Stadt gab aber auch neben den Scheinen Hartgeld, Porzellan-Notgeld heraus. Die 50-Pfennig-Stücke aus rotem Böttgerzeug aus Meißen trugen auf der Rückseite den Quäkerstern mit der Umschrift „Quäkerdank“.