Quarantäne im Kindergarten Ingersleben beendet

Im Gemeindehaus Alte Schule ist zurzeit der Kindergarten Otto Kein in Ingersleben untergebracht, während ein Neubau am alten Standort entsteht.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Gotha hatte für zwei Erzieherinnen und fünf Kinder nach dem Auftreten einer Corona-Infektion in einer Gruppe der Kindertageseinrichtung Otto Kein in Ingersleben Quarantäne bis zum 3. November angeordnet. Die betroffenen Erzieher und Kinder wurden in der Quarantänezeit zwei Mal getestet.

Dabei wurden keine weiteren Infektionen festgestellt. Ab 4. November können die betroffenen Kinder der Gruppe daher wieder betreut werden, teilt Christian Jacob (CDU), de Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, mit. Der Kindergarten befinde sich wieder in Stufe „Grün“: Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz.

Oberstes Ziel bleibe, durch geeignete Maßnahmen in Stufe Grün das Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot bei höchstmöglichem Infektionsschutz verlässlich aufrecht zu erhalten und den Betrieb der Einrichtung so zu organisieren, dass eine Verkürzung der Betreuungszeiten vermieden wird, ergänzt der Bürgermeister . Die Kita ist zurzeit im Gemeindehaus untergebracht, da sie am alten Standort einen Neubau erhält.