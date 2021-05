Quarantäne für Gemeinschaftsunterkunft Bodenstein aufgehoben

Eichsfeld. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Feuerwehreinsatz und eines positiven Coronafalles in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge sind abgeschlossen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld liegt aktuell bei 142. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Erfreulich, so teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit, seien die Ergebnisse der durchgeführten Ermittlungen und Testungen aufgrund eines positiven Coronafalles am vergangenen Freitag in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bodenstein, so dass die ausgesprochene Quarantäne für die Unterkunft durch das Gesundheitsamt am Dienstagabend wieder aufgehoben werden konnte.

Bei den Testungen im Rahmen eines größeren Feuerwehreinsatzes wurde bei zwei Feuerwehrleuten ein positives Testergebnis festgestellt. Die Ermittlungen hierzu seien abgeschlossen, hieß es.

