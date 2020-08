Rätselraten um „AP 35“ im Unstrut-Hainich-Kreis: Hatte die Stasi die Finger im Spiel?

Der Unternehmer Detlef Zimmermann hat den DDR-Funkturm am Mühlhäuser Landgraben (Grüner Esel) gekauft und will ihn nun sanieren.

Sollstedt. Ein Unternehmer will das Geheimnis des Sollstedter Turms lüften. Das Wahrzeichen am Grünen Esel soll erhalten bleiben.

Welches Geheimnis birgt der Wachturm „Typ AP 35“ am Mühlhäuser Landgraben bei Sollstedt? Das haben sich Anwohner des heutigen Menteröder Ortsteils schon zu DDR-Zeiten gefragt – nicht öffentlich, denn schon damals wurde spekuliert, hier könnte die Staatssicherheit die Finger im Spiel haben. 43 Jahre nach dem Bau des Turms, will der Mühlhäuser Unternehmer Detlef Zimmermann das Geheimnis lüften. Er hat den Turm und das Grundstück am Grünen Esel zu Jahresbeginn aus privater Hand erworben. Die Stahltür war zugeschweißt, berichtet er vom Tag, an dem er zum ersten Mal die Tür öffnete und die Holzleitern hinaufstieg. Nach der Wende lag der Turm 30 Jahre lang im Dornröschenschlaf. Wobei Rapunzel wohl die bessere Assoziation wäre.