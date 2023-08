Starker Hagel, Regen und umgestürzte Bäume: In der Nacht zu Dienstag wütet vor allem in Norditalien ein schweres Unwetter. Ein 16-jähriges Mädchen wird erschlagen.

16-Jährige erschlagen: Schwere Unwetter in Norditalien

Kosten Hagelschaden am Auto: Welche Versicherungen zahlen

Berlin. Binnen Sekunden kann Hagel schwere Schäden am Auto anrichten. Unter diesen Umständen bekommen Sie Geld vom Versicherer zurückerstattet.

Böses Erwachen für Urlauber in Norditalien: Ende Juli fegten heftige Unwetter über die beliebten Urlaubsregionen rund um den Gardasee, Mailand und Venetien. Nicht nur hinterließen heftige Sturmböen eine Schneise der Verwüstung: Auch golfballgroße Hagelkörner prasselten vom Himmel. In der Provinz Friaul-Julisch Venetien knackte ein Hagelkorn mit 19 Zentimetern Durchmesser sogar den Europarekord.

Häufig kommen Unwetter dieser Art so überraschend, dass nicht genug Zeit bleibt, um Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Und so mussten zahlreiche Italienurlauber mit von Dellen übersäten Autos die Heimreise antreten. Auch Fensterscheiben fielen den Hagelkörnern zum Opfer.

Aber bleiben Autobesitzer auf diesen Kosten sitzen? Das hängt von der abgeschlossenen Versicherungspolice ab. Denn Fahrzeugbesitzer sind in Deutschland lediglich dazu verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Diese übernimmt bei einem selbstverschuldeten Unfall die entstandenen Kosten des Unfallgegners. Für Hagelschäden kommt sie dagegen nicht auf.

Hagelschäden werden von der Teilkaskoversicherung übernommen

Freiwillig kann jedoch eine Teilkaskoversicherung abgeschlossen werden – einige Autoversicherungen bieten diese direkt im Paket mit der Haftpflichtversicherung an. Sie beinhaltet auch die Reparatur von Hagelschäden. Daneben schützte die Teilkaskoversicherung bei weiteren Umweltschäden wie Blitzschlag, Sturm oder Überschwemmungen. Außerdem sind nicht selbstverschuldete Schäden wie Diebstahl, Einbruch, Wildunfälle, Marderbisse, Glasbruch, Kabelschäden oder ein Fahrzeugbrand versichert.

Bei den meisten Teilkaskoversicherungen ist eine Selbstbeteiligung von 150 bis 300 Euro enthalten, weshalb kleinere Schäden meist aus eigener Tasche gezahlt werden müssen. Anders als bei der regulären Haftpflichtversicherung gibt es keine Schadensfreiheitsrabatte, sodass die Kosten für die Teilkaskoversicherung gleich bleiben.

Vollkaskoversicherungen: Alles rund ums Auto abgesichert

Außerdem ersetzen Teilkaskoversicherungen nur den Zeitwert des Autos. Eigentümer haben also Anspruch auf die Instandsetzung des Fahrzeugs in den Zustand vor dem Schaden. Inwieweit Teilkaskoversicherungen auch für im Ausland entstandene Schäden greifen, hängt vom Versicherer ab. Viele Teilkaskoversicherungen decken aber Schäden, die im EU-Ausland entstanden sind.

Den wohl umfangreichsten Versicherungsschutz bietet eine Vollkaskoversicherung, die auch selbstverschuldete Schäden deckt. In diesem Versicherungstyp sind Teilkaskoversicherungen integriert, weshalb letztlich auch Vollkaskoversicherungen für Hagelschäden aufkommen. (fmg)

