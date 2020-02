Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: 14 weitere Infektionen in NRW gemeldet

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland und Europa aus: In zahlreichen Ländern wurde die vom neuartigen Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 nachgewiesen

breitet sich in und Europa aus: In zahlreichen Ländern wurde die vom neuartigen Virus ausgelöste Lungenkrankheit nachgewiesen Die WHO warnt vor einem „pandemischen Potenzial“

Die in einem Hotel auf Teneriffa unter Quarantäne gestellten deutschen Urlauber fordern Evakuierung

Im Iran sind die iranische Vizepräsidentin und der Vize-Gesundheitsminister infiziert

Das Robert-Koch-Institut (RKI) rechnet mit unbemerkten Coronavirus-Ausbrüchen

Laut dem RKI ist das Risiko, an einer Coronavirus-Infektion zu sterben, größer als bei der Grippe

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie “, er forderte die Bürger zu besonderer Wachsamkeit auf

“, er forderte die Bürger zu besonderer Wachsamkeit auf Erste Schulen in NRW werden geschlossen – dort gibt es bereits 20 gemeldete Coronavirus-Infektionen

In Baden-Württemberg wurden vier Fälle gemeldet, in Rheinland-Pfalz ist ein Soldat erkrankt

Aus Kaiserslautern wurde ein weiterer Fall gemeldet

Die Bundesregierung hat einen Krisenstab eingerichtet und angekündigt, die Maßnahmen in Deutschland auszudehnen

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt nach wie vor – in Deutschland und anderen europäischen Ländern werden immer mehr Fälle gemeldet.

Coronavirus breitet sich in Deutschland aus

In NRW gibt es inzwischen 20 bestätigte Coronavirus-Fälle. Ein Ehepaar ist erkrankt, das im Kontakt zu zahlreichen Menschen gehabt haben soll – als es bereits ansteckend war. Der Zustand des 47 Jahre alten Mannes ist kritisch. Die Uniklinik Düsseldorf behandelt auch seine 46-jährige Frau. Sie arbeitete noch bis vergangenen Freitag in einem Kindergarten in ihrem Heimatort Gangelt.

Auch ein Paar, das mit dem 47-Jährigen in Kontakt war, sowie ein Arzt sind mit dem Coronavirus infiziert.

In Rheinland-Pfalz ist ein 41-jähriger Soldat mit dem Coronavirus infiziert. Er habe grippeähnliche Symptome, sei aber „in einem gutem Zustand“. Außerdem wurde ein Mann aus Kaiserslautern positiv auf das Virus getestet.

In Baden-Württemberg war am Dienstag erstmals bei einem Patienten das Coronavirus bestätigt worden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen.

Nachgewiesen wurde der Erreger inzwischen auch bei drei weiteren Personen in dem Bundesland: Bei der 24-jährigen Reisebegleitung des Mannes und ihrem Vater, einem Oberarzt in der Pathologie am Tübinger Universitätsklinikum. Auch ein 32-Jähriger aus Rottweil, der im Italien-Urlaub war, ist erkrankt.

Donnerstag, 27. Februar: Coronavirus – Vorkehrungen in Deutschland sollen ausgedehnt werden

19.17 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind 14 weitere Personen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Kreis Heinsberg und das NRW-Gesundheitsministerium teilten am Donnerstagabend mit, dass sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Heinsberg auf 20 erhöht habe.

19.07 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ist auf drei gestiegen. Am Donnerstag wurden die ersten drei Erkrankungen in der österreichischen Hauptstadt bestätigt, zudem standen noch die Testergebnisse von zwei Kindern aus.

Beim ersten bestätigten Covid-19-Patienten in Wien handelt es sich laut den Behörden um einen 72-Jährigen, der bereits seit zehn Tagen mit Grippesymptomen im Krankenhaus lag. Er sei „schwer erkrankt“ und werde künstlich beatmet, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit.

18.51 Uhr: Die Deutsche Bahn erstattet in bestimmten Fällen den Fahrpreis, wenn der Reiseanlass aufgrund des Coronavirus verfällt. Das verkündete der Konzern am Donnerstag. Die Regelung gelte beispielsweise für den Fernverkehr, wenn eine Messe, ein Konzert oder ein Sportereignis wegen des Virus offiziell abgesagt werde.

Diese Kulanz gilt auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne steht sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien.

18.02 Uhr: Nachdem im Iran bereits der Vize-Gesundheitsminister positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat sich nun auch die iranische Vizepräsidentin Massumeh Ebtekar infiziert. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag ist die 59-Jährige derzeit unter ärztlicher Aufsicht zuhause.

Außerdem starb eine 23-jährige iranische Fußballerin an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Wie das Nachrichtenportal Rokna berichtete, sei Elham Scheichi, die auch in der Nationalmannschaft spielte, am Mittwoch in der Stadt Ghom gestorben. Sie war seit letzter Woche erkrankt.

18.00 Uhr: Von den rund 1000 Gästen des unter Quarantäne gestellten Hotels auf Teneriffa sollen 130 das Hotel am Abend verlassen dürfen. Das teilte die Regierung der Kanaren mit. Bei den Urlaubern handele es sich um Personen aus elf Ländern.

Die Touristen dürfen das Hotel nur verlassen, weil sie nach dem 24. Februar angereist waren und keinen Kontakt zu den vier Infizierten hatten. Alle anderen Gäste müssten aus Sicherheitsgründen weiter in dem Hotel ausharren.

Tui hat sich gegenüber unserer Redaktion zu den Hotelgästen geäußert, die auf Teneriffa unter Quarantäne gestellt wurden und die sich mittlerweile wegen ihrer „dramatischen Lage“ an die Bundesregierung gewendet haben. Der Reiseveranstalter erklärte, für die Gäste entstünden keine weiteren Kosten, auch die Umbuchung der Rückflüge würde Tui bezahlen.

17.43 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, der WHO 50 Millionen Euro zur Bekämpfung des Coronavirus bereitstellen zu wollen. Es liege im deutschen Interesse , anderen Ländern bei der Eindämmung zu helfen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat insgesamt einen kurzfristigen Bedarf von 670 Millionen Euro zur Stabilisierung der Lage in den weniger entwickelten Ländern angemeldet.

17.03 Uhr: In dem unter Quarantäne gestellten Hotel auf Teneriffa spitzt sich die Lage zu. In einer an Bundesaußenminister Heiko Maas gerichteten Petition sprechen deutscher Urlauber von einer dramatischen Situation, ausgelöst durch die Versorgungssituation und die hygienischen Verhältnisse.

In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „Wegen des mangelhaften Infektionsschutzes, der hier leider festzustellen ist, wäre eine sofortige Evakuierung nach Deutschland erforderlich.“

Die Touristen machen sich offenbar Sorgen, dass die Quarantäne länger dauern könne, weil möglicherweise neue Fälle in dem Hotel entdeckt werden könnte. Einer der deutschen Urlauber sagte der DPA: „Die hygienischen Zustände sind eine Katastrophe, das ist für alle hier ein enormes Risiko.“

16.43 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben am Donnerstag nach ersten Beratungen eines neu eingerichteten Krisenstabs der Bundesregierung mitgeteilt, dass die Vorkehrungen zur Eindämmung des neuen Coronavirus in Deutschland ausgedehnt werden sollen.

Spahn sagte, es gehe weiterhin darum, das „Ausbruchsgeschehen“ in Deutschland zu verlangsamen. Auch Seehofer erläuterte, die Lage habe sich verschärft. Konkret sollen nun nicht nur ankommende Fluggäste aus China Angaben zu ihrer weiteren Erreichbarkeit nach der Landung machen - sondern auch Passagiere, die mit Flügen aus Südkorea, Japan, Iran oder Italien ankommen.

Mit Blick auf Sportveranstaltungen wie Spiele der Fußball-Bundesliga hält die Bundesregierung vorerst keine generellen Einschränkungen für nötig. Der auch für Sport zuständige Minister Seehofer sagte, bei der Bewertung von Großveranstaltungen sei entscheidend, ob besonders viele Menschen aus belasteten Ländern kämen.

Als weitere Maßnahme sollen ankommende Asylbewerber im Zuge der standardmäßigen Gesundheitsuntersuchungen nun auch auf das neue Coronavirus getestet werden, wie Seehofer sagte. Er verwies darauf, dass viele über „vorbelastete“ Länder wie Iran, Irak oder Afghanistan nach Deutschland kämen.

Coronavirus: WHO warnt vor „pandemischem Potenzial“

16.23 Uhr: Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann war vergangene Woche im Tropical Islands in Brandenburg zu Gast. Das verkündete Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am Donnerstag. Die Tropen-Erlebniswelt ist mehr als 100.000 Quadratmeter groß und bietet unter anderem künstliche Badestrände, einen Wellness-Bereich, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten.

Der Mann sei erst nach seiner Rückkehr in seine Heimat positiv auf das Virus getestet worden, sagte sie. Der Infizierte stammt aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, wo es weitere Infektionen gibt. Der Mann habe keinen engen Kontakt mit anderen Badegästen gehabt, wie Nonnemacher am Donnerstag verkündete. „Unsere bisherigen Prüfungen haben ergeben, dass kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden hat“, teilte das zuständige Gesundheitsamt Dahme-Spreewald am mit. Die 91 Mitarbeiter des Badeparks zeigten demnach keine Symptome.

16.17 Uhr: In Kaiserslautern wurde ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz mit.

Der etwas über 30 Jahre alte Mann sei mit Symptomen am Donnerstag selbst in das Westpfalz-Klinikum gekommen. Er sei bis vor kurzem im Iran gewesen und habe dort Kontakt mit einer „symptomatisch auffälligen Person“ gehabt, sagte die Ministerin.

15.54 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die Gefahr des Coronavirus neu ein. „Dieses Virus hat pandemisches Potenzial“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. „Wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen treffen, kann dieses Virus außer Kontrolle geraten.“

Die WHO sehe trotzdem weiterhin die Chance, die Ausbreitung in allen Ländern zu stoppen. „Wenn Sie aggressiv reagieren, können Sie die Ausbreitung stoppen und Menschenleben retten“, sagte Tedros. Dazu gehörten frühe Entdeckung, Isolation von Patienten und die Überwachung von Menschen, die mit Infizierten in Kontakt waren.

15.20 Uhr: Wie Aldi-Süd und Lidl auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, sei die Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Hygieneprodukten im Zuge der Corona-Krise gestiegen. „Wir sind darauf vorbereitet und erhöhen entsprechend unsere Lagerbestände“, ergänzte Aldi-Süd.

Auch Lidl habe nach eigenen Angaben aufgestockt und arbeite „intensiv“ an einer sicheren Warenversorgung. Die Rewe Group hingegen, zu der auch die Penny-Märkte gehören, hat bisher keine auffällig starke Nachfrage verzeichnet. Auch in Österreich decken sich wegen des Coronavirus immer mehr Menschen mit Hamsterkäufen ein.

14.58 Uhr: In Österreich gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Aus der Hauptstadt Wien wurde eine weitere Infektion gemeldet. Wie die Gesundheitsbehörden bekannt gaben, handele es sich um einen weiteren Mann.

Zuvor war der Erreger bereits bei einem 72-Jährigen nachgewiesen worden, der wegen Grippe-Symptomen bereits seit zehn Tagen im Krankenhaus behandelt worden war. Der zweite Patient aus Wien sei zu Hause in Quarantäne, da es ihm „sehr gut“ gehe, wie der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV), Michael Binder, sagte. Der 72-Jährige sei jedoch schwer erkrankt.

Insgesamt gibt es in Österreich vier bestätigte Coronavirus-Fälle. In Tirol wurde ein aus der norditalienischen Region Lombardei stammendes Paar isoliert, das positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

14.16 Uhr: In Spanien gibt es einen deutlichen Anstieg an Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Montag hat sich die Zahl der Infizierten um 15 erhöht, insgesamt sind 17 Menschen in Spanien infiziert.

14.10 Uhr: Trotz des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus hält das Internationale Olympische Komitee an den Olympischen Spielen in Tokio fest. Die IOC-Koordinierungskommission setze sich voll und ganz für die planmäßige Austragung der Sommerspiele ein, sagte IOC-Präsident Thomas Bach laut der Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit japanischen Medien.

In Japan sind mehr als 900 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, es gab bisher acht Todesfälle. Ab Montag werden in dem Land alle Schulen bis Ende März geschlossen. Die Sommerspiele in Tokio sollen am 24. Juli eröffnet werden.

Coronavirus: Infizierter Arzt aus Mönchengladbach hatte Kontakt zu zwölf Patienten

13.45 Uhr: Ein mit dem Coronavirus infizierter Klinikarzt hatte an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach nach seiner Ansteckung offenbar Kontakt zu zwölf Patienten. Wie ein Kliniksprecher am Donnerstag sagte, werde derzeit noch ermittelt, wie viele Mitarbeiter Kontakt mit dem Infizierten hatten.

Der Arzt habe sich in seinem Heimatort Gangelt im Kreis Heinsberg am 15. Februar bei einer Karnevalsveranstaltung angesteckt. Seither habe er in der Klinik nur einen Tag gearbeitet. Ein Sprecher des Kreises Heinsberg sagte, alle 300 Teilnehmer der Karnevalssitzung vom 15. Februar seien bis einschließlich Samstag in Quarantäne.

13.23 Uhr: „Der Pandemie-Plan ist in Kraft getreten“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Coronavirus-Krisenstab.

„Wir müssen alles tun, um unsere Bürger zu schützen“, so Spahn. Darum gehe es bei dem Krisenstab. „Wir nehmen den Ausbruch ernst und reagieren auf die neue Lage“, so Spahn. Der Kern des Krisenstabs liege im Innenministerium, es würden laut Spahn aber auch Expertisen des Verkehrsministeriums, des Auswärtigen Amtes, der Bundespolizei und der Deutschen Bahn genutzt.

Der Krisenstab habe nun zwei große Aufgaben: Die Infektionsketten in Deutschland müsse unterbrochen und Übertragungen aus dem Ausland müssen verhindert werden.

Spahn erklärte, dass jeder vorsorgliche Test auf eine Coronavirus-Infizierung von den Krankenkassen bezahlt werden müsse. Wenn ein Arzt beschließe, dass ein Test nötig sei, dann werden die Kosten auch von den Kassen übernommen, so Spahn. Wenn es geltendes Recht geben sollte, das dagegen spreche, müsse das kurzfristig geändert werden.

Der Gesundheitsminister erklärte, dass es Engpässe bei Schutzausrüstung geben könnte, da diese zum Großteil aus China geliefert würde. Dort würde sie aber momentan selbst benötigt. Was sich in Deutschland als Schutzausrüstung befinde, bleibe auch im Land.

„Die Lage hat sich deutlich verschärft“, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Er wies darauf hin, dass auch Einwanderer, die nach Deutschland kämen, auf das Virus getestet werden müssten. Diese kämen oftmals aus stark betroffenen Gebieten. Seehofer lobte die Entscheidung Italiens, dass Migranten, die mit Schiffen nach Italien kommen, unter Quarantäne gestellt würden.

Seehofer sprach sich gegen eine Absage von Großveranstaltungen in Deutschland aus. „Es besteht momentan noch kein Entscheidungsbedarf“ für solche Aktionen, sagte Seehofer.

Zwei weitere Tote durch Coronavirus in Italien

13.05 Uhr: In Italien sind zwei weitere Menschen an dem Virus gestorben. Das gab der Zivilschutz bekannt. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in dem am stärksten betroffenen Land in Europa auf 14.

12.43 Uhr: Die Lufthansa hat den Schutz ihrer Mitarbeiter gegen das neuartige Coronavirus ausgeweitet. Danach dürfen Flugbegleiter nun auch auf bestimmten Verbindungen nach Italien Atemschutzmasken tragen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag in Frankfurt. Dies war zuvor schon auf Flügen nach Südkorea und Hongkong erlaubt.

Die Personalsituation auf diesen Routen sei völlig unauffällig. Es gebe keine gehäuften Krankmeldungen und die Dienstpläne würden weiter problemlos nach dem üblichen Verfahren besetzt, sagte der Sprecher. Lediglich bei den Frachtflügen der Lufthansa Cargo auf das chinesische Festland setzt Lufthansa Cargo ausschließlich Piloten ein, die sich vorher freiwillig gemeldet haben.

Neue Coronavirus-Infektionen in Österreich und Kalifornien

11.35 Uhr: In Österreich gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in der Hauptstadt Wien. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats mit. Bei dem Betroffenen handelt es sich demnach um einen älteren Mann, der in Italien im Urlaub war. Damit steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich auf insgesamt drei.

11.24 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC gab eine neue Coronavirus-Infektion in Kalifornien bekannt, der Menschen in den USA Sorgen bereitet. Demnach ist bislang unklar, wo sich die Person infiziert hat. Die Person habe sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht zuvor im Ausland befunden und habe auch keinen Kontakt zu bekannten Infizierten gehabt, so die CDC.

Der Irak gab den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in der Hauptstadt Bagdad bekannt. Es handele sich um einen jungen Mann, der kürzlich aus dem Iran zurückgekehrt sei, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit gibt es im Irak nun sechs bestätigte Infektionen.

Die irakische Regierung hatte am Mittwochabend umfassende Maßnahmen verkündet, um eine weitere Ausbreitung des Erregers zu verhindern. Schulen, Universitäten, Cafés, Kinos und andere öffentliche Orte sollen bis zum 7. März geschlossen bleiben. Reisen in oder aus betroffenen Ländern wie China, Iran, Japan, Südkorea, Thailand, Singapur, Italien, Kuwait und Bahrain sind vorerst untersagt. Zuvor hatte der Irak bereits Einreisesperren für Ausländer aus dem Iran und China verhängt.

11.05 Uhr: Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte RKI-Präsident Wieler bei der Pressekonferenz.

Impfstoff gegen Coronavirus nicht mehr in diesem Jahr

10.51 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) informiert auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Situation. Bislang gibt es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus. RKI-Präsident Lothar Wieler sagt, dass dieser auch in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen werde, da die Entwicklung und Zulassung nicht so schnell gehe. Dafür gebe es aber erste Hinweise auf Arzneimittel, die Infizierten helfen könnten.

Der RKI-Präsident ruft dazu auf, die Impfempfehlungen des RKI ernst zu nehmen und sich gegen Grippe oder etwa Pneumokokken impfen zu lassen. Vor allem Risikogruppen wie alte Menschen sollten sich schützen. „Jeder der sich mit einer Impfung schützen lassen kann, soll das bitte tun“, sagt Wieler. Das sei wichtig, um eine Doppelinfektion zu verhindern: Dann sei ein möglicher Krankheitsverlauf noch schwerer.

In Japan wird eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet

10.25 Uhr: Estland hat seinen ersten Coronavirus-Fall bekanntgegeben. Betroffen sei ein in dem baltischen Land lebender Iraner, der am Mittwochabend von einer Reise in sein Heimatland zurückgekehrt sei, sagte der estnische Minister für Soziales, Tanel Kiik, im Fernsehen. Der Erkrankte wurde demnach in ein Krankenhaus eingeliefert.

Medienberichten zufolge war der Iraner mit einem Bus aus der lettischen Hauptstadt Riga nach Estland zurückgekehrt. Im Iran haben sich nach offiziellen Angaben fast 140 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, darunter der stellvertretende Gesundheitsministerium. 19 Menschen sind bereits an der Erkrankung Covid-19 gestorben. Sollten diese Zahlen zutreffen, wäre die Sterblichkeitsrate ungewöhnlich hoch.

10.08 Uhr: In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das japanische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite bekanntgab, handelt es sich um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka. Sie sei am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Daraufhin habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Am 3. Februar sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie zu Hause jedoch Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust gezeigt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es.

Deutsche Unternehmen in China leiden unter Coronavirus-Ausbreitung

9.58 Uhr: Aus Angst vor dem Coronavirus hat das international isolierte Nordkorea sämtliche Schulen, Kindergärten und Universitäten vorsorglich geschlossen. Der Beginn des neuen Schulhalbjahres sei bis auf Weiteres verschoben worden, die Schulferien seien „als vorsorgliche Maßnahme gegen die Infektion“ verlängert worden, berichtete das nordkoreanische Fernsehen laut südkoreanischer Nachrichtenagentur Yonhap.

Nordkorea hat bislang noch keinen Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus gemeldet, während Südkorea einer der größten Infektionsherde außerhalb Chinas ist.

9.30 Uhr: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht auf ihrer Webseite Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus.

9.26 Uhr: Deutsche und andere europäische Unternehmen in China leiden schwer unter der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. „Die Auswirkungen sind insgesamt schlimm“, stellten die deutsche und die europäische Handelskammer in China am Donnerstag nach einer Umfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen fest. Fast 90 Prozent berichteten „mittelschwere bis starke Auswirkungen“ durch die Lungenkrankheit. Die Hälfte müsse ihre Geschäftsziele für das Jahr anpassen.

NRW-Gesundheitsminister: Kennen „Patient Null“ beim Coronavirus noch nicht

9.18 Uhr: Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat in einem Radio-Interview mit dem Sender WDR2 betont, dass man noch nicht den „Patient Null“ kenne, bei dem sich ein am neuen Coronavirus schwer erkrankter Mann aus Gangelt angesteckt hat. Man gehe davon aus, dass der 47-Jährige der erste Patient der bekannten Infektionskette sei. Wo und bei wem sich der Mann allerdings angesteckt habe, sei unklar. Wegen seines kritischen Gesundheitszustands habe man ihn das auch noch nicht fragen können. Laumann sagte, dass der 47-Jährige in seinem Beruf viele Kontakte habe.

8.27 Uhr: Auch in Dänemark ist ein erster Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus entdeckt worden. Betroffen sei ein Mann, der am Montag mit seiner Frau und seinem Sohn aus den Skiferien im Norden Italiens zurückgekehrt sei, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Er leide unter Husten und Fieber und sei positiv auf den Erreger getestet worden.

Tests bei seiner Frau und seinem Sohn fielen demnach negativ aus. Dem Mann gehe es relativ gut, er befinde sich derzeit mit seiner Familie unter häuslicher Quarantäne, erklärten die Behörden.

Experten: Coronavirus-Epedemie in China wohl erst Ende April unter Kontrolle

6.09 Uhr: Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus in China wird nach Darstellung des Chefs der Expertenkommission der chinesischen Regierung, Zhong Nanshan, noch länger andauern. „Wir sind zuversichtlich, dass es Ende April im Wesentlichen unter Kontrolle sein wird“, sagte der Professor am Donnerstag in der südchinesischen Stadt Guangzhou.

3.10 Uhr: In Südkorea steigt die Zahl der Infektionsfälle unvermindert an. Die Gesundheitsbehörden meldeten 334 neue Fälle. Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, kletterte damit auf 1595. Bisher wurden zwölf Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht. Die Mehrzahl der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region.

China meldet 78.497 Coronavirus-Infektionen und 2744 Tote

2.55 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in China erneut um 433 gestiegen. Weitere 29 Menschen starben an der Lungenkrankheit, wie die Gesundheitskommission berichtete. Damit sind bereits 2744 Tote in Festlandchina zu beklagen. Die Zahl der offiziell nachgewiesenen Ansteckungen kletterte weiter auf 78.497.

2.11 Uhr: Deutschlands Krankenhäuser sind nach Einschätzung des Marburger Bundes auf eine Ausbreitung des neuen Coronavirus gut vorbereitet. Bereits bisher verfügten die Kliniken über klare Strukturen dazu, was im Fall von Infektionen zu tun sei, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbands, Susanne Johna.

Dabei gehe es etwa um die Wegeführung im Krankenhaus sowie um die Unterbringung der betroffenen Patienten in Einzelzimmern mit Nasszelle. „Wir sind in Deutschland gut aufgestellt, aber wenn das Infektionsgeschehen außer Kontrolle gerät und Infektionsketten nicht sicher nachvollzogen werden können, wird es schwerer, die Krankheit einzudämmen.“

Donald Trump sieht „sehr geringes“ Risiko für USA durch Coronavirus

1.15 Uhr: Saudi-Arabien hat aus Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus seine Grenzen für Pilgerreisen von Ausländern in die beiden Städte Mekka und Medina geschlossen. Dabei handele es sich um eine vorübergehende Präventionsmaßnahme, teilte das Außenministerium in Riad mit, wie die die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA meldete.

1.09 Uhr: Bei mehr als 40 Menschen, die in der Uniklinik Köln Kontakt mit dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen gehabt haben sollen, ist bei einem Test das neuartige Virus nicht nachgewiesen worden. Bis zur endgültigen Entwarnung müsse wegen der theoretischen Inkubationszeit jedoch das Ende der zweiwöchigen Isolation abgewartet werden, teilte die Stadt mit.

Der erste nachgewiesene Coronavirus-Patient in Nordrhein-Westfalen ist noch in der vergangenen Woche in der Kölner Uniklinik behandelt worden. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

1.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump sieht durch das neuartige Coronavirus derzeit nur ein „sehr geringes“ Risiko für die Vereinigten Staaten. Die USA seien „sehr, sehr“ gut vorbereitet und hätten bereits wichtige Maßnahmen ergriffen, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er verwies unter anderem auf Einreisebeschränkungen für Nicht-US-Bürger aus betroffenen Gebieten.

Mittwoch, 26. Februar: Coronavirus-Krisenstab sucht Karnevalsbesucher

23.06 Uhr: Zur Eindämmung der Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg will der Krisenstab alle Besucher einer Karnevalsveranstaltung in der Gemeinde Gangelt ermitteln. Der Kreis geht davon aus, dass an der Sitzung in einem Saal etwa 300 Besucher teilgenommen haben. Darunter soll auch das Ehepaar sein, das in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.

Wichtig sei, alle Besucher der Kappensitzung im Ortsteil Langbroich-Harzelt am 15. Februar zu erfassen. Diese sowie deren Partner und gegebenenfalls Kinder und andere Mitbewohner müssten für 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

Die Besucher der Kappensitzung würden gebeten, sich umgehend mit folgenden Angaben per E-Mail unter infektionsschutz@kreis-heinsberg.de zu melden: Name, Adresse, Rufnummern, Geburtsdatum und Hausarzt. Ab Donnerstag, 27. Februar, soll unter www.kreis-heinsberg.de ein Meldeformular zur Verfügung stehen. Es werde dringend darum gebeten, nicht die Notrufnummern zu blockieren oder selbstständig Arztpraxen oder Krankenhäuser aufzusuchen.

22.32 Uhr: Auch in Norwegen ist zum ersten Mal das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Eine in Nordnorwegen wohnhafte Person, die am Wochenende aus China in das skandinavische Land zurückgekehrt sei, sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte das norwegische Gesundheitsinstitut am Mittwochabend mit. Der Person gehe es gut, Symptome der Erkrankung zeige sie nicht.

Die Ansteckungsgefahr sei sehr gering, sagte eine Institutssprecherin am Abend auf einer Pressekonferenz. Norwegischen Medien zufolge soll es sich um eine Frau aus Tromsø handeln.

Die skandinavischen Nachbarn Schweden und Finnland hatten am Mittwoch jeweils ihren zweiten bestätigten Coronavirus-Fall gemeldet. In Dänemark wurde der Erreger bislang noch nicht nachgewiesen.

Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus

22.18 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind zwei weitere Personen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Im Zuge der Überprüfung von Kontaktpersonen des erkrankten Ehepaares aus der Gemeinde Gangelt hätten sich zwei neue bestätigte Covid-19-Fälle ergeben, teilte der Kreis Heinsberg am Mittwochabend mit.

Dabei handele es sich um eine Mitarbeiterin des schwer erkrankten 47-Jährigen und deren Lebensgefährten, wie ein Sprecher des Kreises sagte.

Alle zeigten Grippesymptome und seien derzeit zuhause, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus sei nach jetzigem Stand nicht erforderlich.

21.53 Uhr: In Mönchengladbach soll es auch einen Coronavirus-Fall geben. Das meldet die „Rheinische Post“ und bezieht sich dabei auf eine Krankenhaussprecher. Demnach soll ein Arzt aus den Kliniken Maria Hilf erkrankt sein.

Der Mann habe sich bei dem infizierten 47-Jährigen aus Gangelt, der in der Düsseldorfer Uniklinik liegt, angesteckt, so die Zeitung.

Bundeswehrsoldat mit Coronavirus infiziert

19.27 Uhr: Wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Erkrankung ist ein Regionalzug von Frankfurt nach Saarbrücken mit 70 Reisenden im Bahnhof Idar-Oberstein gestoppt worden. Ein Fahrgast habe an sich selbst Symptome festgestellt und sich beim Zugpersonal gemeldet, teilte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums mit. Daraufhin stoppten Bundespolizisten den Zug im Bahnhof Idar-Oberstein im südlichen Hunsrück.

Nach einer Untersuchung durch die Leiterin des Gesundheitsamtes im Kreis Birkenfeld wurde der Fahrgast mit den Symptomen zur weiteren Klärung in ein Krankenhaus der Region gebracht. Im Laufe des Donnerstags soll das Ergebnis vorliegen, wie die Kreisverwaltung am Abend mitteilte.

Der Mann habe sich in der Region Apulien aufgehalten, in der keiner der bislang 400 Coronavirus-Fälle in Italien aufgetreten ist, hieß es aus der Kreisverwaltung. Bereits am Samstag sei er in Süditalien bei einem Arzt gewesen, der ihm „grünes Licht“ für den Heimflug von Bari nach Frankfurt mit Zwischenlandung in Mailand gab.

In Frankfurt stieg er den Angaben zufolge am Mittwoch um 14.23 Uhr in den Regionalexpress Richtung Saarbrücken – und versuchte später telefonisch, seine Einlieferung in ein Krankenhaus zu erreichen. Er sei bei einer Hotline gelandet, die den Rettungseinsatz in Idar-Oberstein einleitete, an dem Bundespolizei, Polizeiinspektion Idar-Oberstein und das DRK beteiligt waren, hieß es weiter.

Während zwei Rettungssanitäter mit Vollschutz den Patienten in einen Rettungswagen brachten, nahmen die Leiterin des Gesundheitsamts des Landkreises und der Leitende Notarzt die Personalien der 40 Fahrgäste auf, die sich in dem Großraumabteil befanden. Danach wurde der Zug wieder freigegeben, die Reisenden konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Im Bahnhof in Idar-Oberstein wurde der Regionalzug wegen eines Coronavirus-Verdachts gestoppt. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

18.44 Uhr: Der in Köln stationierte Bundeswehrsoldat, der in einem Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz liegt, wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen erfuhr. Der behandelnde Arzt sagte in einer Pressekonferenz, der Soldat habe offenbar am 15. Februar im privaten Umfeld Kontakt zu einem mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen gehabt.

Am Dienstagabend habe der Soldat von der Infektion seines Bekannten erfahren und sich daher an seinen Arbeitgeber gewandt. Der 41-Jährige hatte dem Arzt zufolge seit Donnerstag vergangener Woche Symptome eines grippalen Infekts – offenbar erhöhte Temperatur und „ein wenig Husten“. Mittlerweile leide der Mann nur noch unter einem Kratzen im Halsbereich und es gehe ihm „gut“.

Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch der Militärflughafen Köln-Wahn, Sitz der Flugbereitschaft und Arbeitsplatz des Soldaten, für einige Zeit geschlossen. Die Sperrung wurde dann aber wieder aufgehoben.

18.38 Uhr: In Baden-Württemberg hat sich ein weiterer Mann mit dem Coronavirus infiziert. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Rottweil sei aus dem Risikogebiet in Italien eingereist und habe keine Verbindungen zu den bislang gemeldeten drei Patienten im Südwesten, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.

Er habe sich nach seiner Rückkehr aus dem italienischen Codogno wegen der typischen grippeähnlichen Symptome beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet. Am frühen Mittwochabend bestätigte sich den Angaben zufolge der Verdacht. Der Mann werde nun in einem Krankenhaus betreut und isoliert von anderen Patienten behandelt.

Seine Ehefrau, die mit ihm gereist war, und sein Kind sind laut Ministerium negativ getestet worden. Sie blieben in „häuslicher Absonderung“, hieß es in der Mitteilung.

Jens Spahn sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“

18.05 Uhr: Die Bundesregierung hat einen Krisenstab einberufen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollten am Donnerstag in Berlin über die Einrichtung des gemeinsamen Gremiums ihrer Ministerien informieren, hieß es am Mittwoch in einer Einladung.

Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Foto: Christophe Gateau / dpa

17.53 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne „zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. „Die Lage hat sich in den letzten Stunden geändert, das muss man leider sagen“, fügte der Minister hinzu. Noch sei keine Pandemie ausgebrochen – „aber ich finde es wichtig, dass wir uns auf diese Situation vorbereiten“.

Vor dem Hintergrund der neuen Coronavirus-Fälle in Deutschland sei „fraglich“, ob die bisherige Strategie der Behörden aufgehe – also den Virus einzugrenzen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Es habe sich gezeigt, dass die „Infektionsketten teilweise nicht nachvollziehbar sind“, sagte Spahn. „Das ist die neue Qualität.“ Er fügte hinzu: „Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Epidemie an Deutschland vorbeigeht, wird sich nicht ergeben.“

Der Gesundheitsminister forderte die Bürger zu besonderer Wachsamkeit auf. „Wir empfehlen der Bevölkerung, nicht hinter jedem Husten eine Corona-Infektion zu vermuten“, sagte er. Er fordere die Bürger aber ausdrücklich auf, „dass Sie Ihren Hausarzt anrufen und die Behandlung abklären, wenn innerhalb von 14 Tagen nach Reisen in Gebiete, in denen Infektionen vorgekommen sind, Fieber, Husten oder Atemnot sich entwickeln – oder wenn Sie Kontakt hatten mit Personen, die in diesen Gebieten gewesen sind“.

17 Uhr: In China haben Experten die Daten von mehr als 44.000 Coronavirus-Patienten untersucht. Von ihnen waren mehr als tausend Menschen gestorben. Die Ergebnisse zeigen, wer besonders gefährdet ist, sich mit dem Virus zu infizieren – und daran zu sterben. Die Coronavirus-Gefahr steigt ab 50 – und für Männer.

16.59 Uhr: Der Vatikan lässt die christlichen Katakomben landesweit wegen des Sars-CoV-2-Ausbruchs für Besucher schließen. Papst Franziskus zeigte trotz des Ausbruchs in Italien keine Furcht – und schüttelte bei der traditionellen Generalaudienz auf dem Petersplatz unzählige Hände und küsste Kinder.

16.53 Uhr: Der Coronavirus-Patient in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin in einem kritischen Zustand. Die Uniklinik Düsseldorf behandelt auch seine 46-jährige Frau. Das Ehepaar habe in den vergangenen Tagen mit sehr vielen Menschen Kontakt gehabt, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz. So war der Mann noch bei einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort Gangelt an der niederländischen Grenze.

Die Frau hat demnach als Kindergärtnerin noch bis Freitag gearbeitet. Die zwei Kinder des Paares zeigten bisher keine Symptome, sagte Laumann. Ein Test solle klären, ob sie infiziert seien. Auch die Kinder in dem Kindergarten, wo die Frau arbeitet, sollten getestet werden. Unklar war, wo sich das Ehepaar infiziert hat.

16.13 Uhr: Die beiden neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Tübingen hängen nach dpa-Informationen direkt mit dem ersten erkrankten Patienten im Kreis Göppingen zusammen. Sowohl die Reisebegleitung des Mannes aus dem Italien-Urlaub sowie deren Vater seien infiziert.

16.12 Uhr: Brasilien hat den ersten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Lateinamerika bestätigt. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, das Virus sei bei einem Bewohner der Metropole São Paulo festgestellt worden.

Der 61-Jährige sei am 21. Februar von einer Reise in die italienische Region Lombardei zurückgekehrt, sagte Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta. Der Infizierte sei isoliert worden, es gehe ihm gut.

Coronavirus: Regierung spricht von „herausfordernden Lage“

15.51 Uhr: Regierungssprecher Steffen Seibert schreibt auf Twitter von einer „neuen, herausfordernden Lage“ für Deutschland. Eine Expertengruppe der Bundesregierung beobachte die Entwicklungen und berate über notwendige Maßnahmen.

Die Ausbreitung des #Coronavirus bedeutet auch für Deutschland eine neue, herausfordernde Lage. Eine Expertengruppe der Bundesregierung beobachtet regelmäßig die Entwicklungen und berät über notwendige Maßnahmen. Antworten auf wichtige Fragen gibt es hier: https://t.co/yXo3e1LewS pic.twitter.com/cL6uwWoELl — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 26, 2020

15.39 Uhr: In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Zuvor war bereits ein Fall aus dem Kreis Göppingen bekannt.

15.12 Uhr: Ein herkömmliches Malaria-Mittel wirkt womöglich auch gegen das neuartige Coronavirus. Das Mittel Chloroquin, das in Deutschland unter dem Handelsnamen Resochin bekannt ist, habe sich in einer klinischen Studie in China als wirksam gezeigt, sagte der Leiter des Instituts für Infektionskrankheiten in Marseille, Didier Raoult, am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Das französische Gesundheitsministerium warnte dagegen vor Euphorie.

Raoult beruft sich auf eine Untersuchung von drei chinesischen Forschern, die vor einer Woche in der Fachzeitschrift „BioScience Trends“ erschienen ist. Darin beschreiben die Wissenschaftler eine klinische Studie mit mehr als hundert Patienten. In dem kurzen Text heißt es, dass eine Behandlung mit Chloroquin „wirksamer“ gewesen sei als die einer Vergleichsgruppe. Genaue Zahlen nannten die chinesischen Forscher von der Universität Qingdao allerdings nicht.

Der französische Institutsleiter Raoult betonte, dies wäre eine „außerordentliche Nachricht“, denn das Malaria-Medikament sei sehr preisgünstig. Deutlich zurückhaltender äußerte sich der französische Gesundheitsminister Olivier Véran. Er sagte dem Sender BFM-TV, er stehe mit Raoult im Kontakt und sein Ministerium lasse die Wirksamkeit des Arzneimittels prüfen. Véran sprach von „interessanten Studien über die Wirkung im Labor“. Die klinischen Studien mit Patienten müssten aber noch bestätigt werden, betonte er.

Bundeswehr-Soldat wird auf Coronavirus untersucht

15.08 Uhr: Für einen besseren Schutz vor Komplikationen im Fall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus empfiehlt die Berliner Gesundheitsverwaltung älteren und vorerkrankten Menschen Impfungen gegen Keuchhusten und Pneumokokken. „Die bisherigen Erkenntnisse über das neuartige Coronavirus zeigen, dass besonders über 60-jährige Menschen und chronisch Kranke gefährdet sind“, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

1 4.45 Uhr: Der mit dem neuen Coronavirus infizierte Mann aus dem Kreis Heinsberg hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine „unendliche Vielzahl von Kontakten“ zu anderen Menschen.

Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte er – bereits ansteckend – noch während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Pusch sagte am Mittwoch in Düsseldorf, es gehe jetzt darum, die „Infektionsketten zu unterbrechen“.

14.29 Uhr: Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen wird ein Soldat als Kontaktperson des Erkrankten auf eine mögliche Infektion getestet. Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Dies gehöre zu den Sicherheitsmaßnahmen, die auch ohne Anzeichen auf eine Erkrankung ergriffen würden.

Der Soldat hatte nach dpa-Informationen Kontakt zu dem Erkrankten auf einer Karnevalsveranstaltung. Ein Ergebnis wurde im Laufe des Tages erwartet. Die „Bild“-Zeitung berichtete, es handele sich um einen Soldaten der Flugbereitschaft der Bundeswehr.

Zweiter Coronavirus-Fall in NRW

13.40 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat einen zweiten bestätigen Coronavirus-Fall. Wie das Universitätsklinikum Düsseldorf am Mittwoch mitteilte, werden dort aktuell zwei Patienten behandelt, die infiziert sind. „Bei der zweiten Person, aus dem engen persönlichen Umfeld des Patienten, liegt nun auch ein positives Testergebnis vor“, hieß es in einer Mitteilung. Ob es sich dabei um die Ehefrau des ersten Patienten aus dem Kreis Heinsberg handele, wollte ein Sprecher auf Anfrage nicht kommentieren.

13.11 Uhr: Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hat wegen des Coronavirus-Falls Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen. Das gab Landrat Stephan Pusch (CDU) via Facebook bekannt. Die Stadt Geilenkirchen schloss darüber hinaus auch ihr Schwimmbad und die Stadtbücherei, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Rathaus stelle bis einschließlich Montag den Publikumsverkehr ein.

Bundesligaspiele durch neues Coronavirus derzeit nicht gefährdet

13.09 Uhr: Die Ausbreitung des neuen Coronavirus mit einigen Fällen auch in Deutschland hat zunächst keine Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. „Nach derzeitigem Stand gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können“, teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit.

Die DFL stehe bei dem Thema in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium. „Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen“, heißt es.

Coronavirus in Deutschland: Bislang keine Hamsterkäufe

13 Uhr: Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus hat bisher in Deutschland nach Angaben großer Lebensmittelhändler noch nicht zu einer Welle von Hamsterkäufen geführt. Eine Rewe-Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, weder bei Rewe noch bei der konzerneigenen Discounterkette Penny seien bisher „auffällige Nachfrageverstärkungen“ festzustellen.

Das gleiche berichtete Aldi Süd. Auch ein Sprecher der SB-Warenhauskette Real sagte: „Wir spüren absolut noch gar nichts.“ Der Discounter Lidl bemerkte allerdings „bei einigen Trockenartikeln und Konserven einen erhöhten Abverkauf“.

Karneval von Nizza trotzt dem Coronavirus

12.25 Uhr: Der erste nachgewiesene Coronavirus-Patient in Nordrhein-Westfalen ist noch in der vergangenen Woche in der Kölner Uniklinik behandelt worden. Er habe sich am 13. und am 19. Februar zu regulären Nachsorgeuntersuchungen in der Uniklinik aufgehalten, sagte ein Sprecher der Stadt Köln bei einer Pressekonferenz.

Nachdem das Gesundheitsamt am Dienstagabend darüber informiert worden sei, dass bei dem Mann das Coronavirus festgestellt worden sei, habe man überprüft, wer mit dem Patienten in Kontakt gekommen sei. Ermittelt worden seien zehn Mitarbeitende der Uniklinik und 31 Patienten.

RKI rechnet mit unbemerkten Coronavirus-Ausbrüchen

12.09 Uhr: In Deutschland könnten Coronavirus-Ausbrüche aus Expertensicht zunächst unter dem Radar der Behörden bleiben. Es sei „durchaus möglich, dass wir nicht alle diese Ausbrüche sofort erkennen“, sagte der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin, Lars Schaade, am Mittwoch im RBB-Inforadio. Werden sie schließlich entdeckt, könnten sie dann schon ein etwas größeres Ausmaß angenommen haben.

Dann könnten immer mehr Fälle auftreten, bei denen sich nicht mehr nachverfolgen lässt, welche Kontakte zur Ansteckung führten. Es könne dadurch zu einer weiteren Ausbreitung kommen. „Das ist durchaus etwas, mit dem wir rechnen müssen“, sagte Schaade. „Das wird dann wahrscheinlich lokal beginnen, könnten auch mehrere lokale Ausbrüche sein.“ Die Strategie der Eindämmung sei dann kaum mehr möglich.

Nach Maßnahmen wie der Abriegelung betroffener Städte gefragt, sagte Schaade, aus infektionsepidemiologischer Sicht gebe es nicht sehr viel, was dafür spreche. Wichtigster Punkt sei, Kontakte zwischen Gesunden und Kranken zu reduzieren. Das sei auch ohne diesen Schritt möglich. Außerdem könne das Virus auch aus anderer Richtung als aus der Stadt kommen, es sei von einer weltweiten Verbreitung auszugehen.

Auf der Webseite schreibt das RKI derzeit: „Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als gering bis mäßig eingeschätzt.“ Die weiteren Infektionen in Deutschland seien angesichts der Ausbrüche in anderen Ländern wie Italien zu erwarten gewesen, sagte Schaade.

11.56 Uhr: Der erste Coronavirus-Patient in Nordrhein-Westfalen stammt aus Gangelt an der niederländischen Grenze. „Zurzeit ist es so, dass die Schulen und Kindergärten geschlossen sind, weil diese Person aus Gangelt auch Kinder hat und am öffentlichen Leben hier teilgenommen hat“, sagte Bürgermeister Bernhard Tholen (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Zweiter Toter in Frankreich

10.43 Uhr: In Frankreich gibt es ein zweites Todesopfer durch das Coronavirus: Ein 60 Jahre alter Franzose starb in der Nacht zum Mittwoch in Paris, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bereits Mitte Februar war ein 80-jähriger Tourist aus China in einem Pariser Krankenhaus den Folgen der Viruserkrankung erlegen. Bei ihm handelte es sich um den ersten Todesfall in Europa.

Der nun gestorbene Mann sei „in einem äußerst schlechten Zustand“ in die Pariser Klinik La Pitié-Salpêtrière eingeliefert und positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums. Das Ministerium bestätigte zwei neue Infektionsfälle in Frankreich. Damit gibt es in dem Land derzeit vier Coronavirus-Fälle. Elf zuvor Infizierte sind bereits wieder gesund.

Südkorea testet über 200.000 Sekten-Mitglieder auf Coronavirus

10.20 Uhr: In Südkorea untersuchen die Behörden des Landes mehr als 200.000 Mitglieder einer christlichen Sekte, von der der Ausbruch des Coronavirus seinen Ausgang genommen hat.

Die Religionsgemeinschaft Shincheonji Church of Jesus habe den Behörden eine Liste ihrer rund 212.00 Mitglieder übergeben, teilte die Regierung in Seoul mit. Diese sollten nun auf Symptome wie Fieber oder Atemwegserkrankungen untersucht werden und im Zweifelsfall zu Hause unter Quarantäne gestellt werden.

10.10 Uhr: Nach Ägypten hat mit Algerien ein zweites afrikanisches Land einen Coronavirus-Fall gemeldet. Dabei handele es sich um einen italienischen Patienten, der Anfang vergangener Woche eingereist sei, teilte das Gesundheitsministerium in Algier mit. Mitte des Monats hatte Ägypten als erstes Land in Afrika eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet.

Experten sorgen sich, dass das Virus in Ländern mit einem schlechten Gesundheitssystem etwa in Afrika schwerer zu kontrollieren ist.

Coronavirus-Patient in Baden-Württemberg: Zustand unverändert

10.03 Uhr: Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg hat sich der Zustand des isolierten Patienten in Göppingen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums nicht verändert. „Es geht ihm gut, er ist in der Klinik und unter Beobachtung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Das örtliche Gesundheitsamt habe bereits Kontaktpersonen des 25-jährigen Mannes informiert und mache weitere Kontakte aus. Nach dpa-Informationen wird der Patient isoliert in der Göppinger Alb Fils Klinik behandelt.

7.25 Uhr: Wenige Stunden,, nachdem US-Präsident Donald Trump von seiner Indien-Reise aus die Amerikaner beruhigte, das neuartige Coronavirus sei in den USA „sehr unter Kontrolle“, warnte die US-Gesundheitsbehörde CDC die Bürger: „Es ist weniger eine Frage, ob das noch geschehen wird, sondern eher eine Frage, wann genau das geschehen wird und wie viele Menschen in diesem Land schwer krank sein werden“, sagte die Leiterin der CDC-Abteilung für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, Nancy Messonnier. „Wir bitten die amerikanische Öffentlichkeit, sich auf die Aussicht vorzubereiten, dass das schlimm sein könnte.“

Die oppositionellen Demokraten vermuten, das Trump die Coronavirus-Gefahr kleinrede, weil er um seine Wiederwahl fürchte.

El Salvador verhängt Einreiseverbot für Italiener und Südkoreaner

6.48 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat El Salvador ein Einreiseverbot für Italiener und Südkoreaner verhängt. Bürger und Diplomaten, die kürzlich aus diesen Ländern eingereist seien, müssten für 30 Tage in Quarantäne, teilte der Präsident des mittelamerikanischen Landes, Nayib Bukele, auf Twitter mit. In dem kleinen Land mit rund sieben Millionen Einwohnern wurde bisher noch kein Covid-19-Fall gemeldet.

6.27 Uhr: Der erste brasilianische Coronavirus-Patient ist erneut auf den Erreger getestet worden. Die Zeitung „Folha de São Paulo“ meldete, das auch dieser positiv verlaufen sei. Laut dem Portal „BNews“ bestätigte dies auch der Gouverneur des Bundesstaats São Paulos, João Doria.

Nach einem Bericht des Portals „G1“ hatte der 61 Jahre alte Mann, der zwischen dem 9. und 21. Februar nach Norditalien gereist war, die Symptome der Krankheit wie Husten gezeigt. Er sei nun zu Hause isoliert.

5.48 Uhr: In der ostchinesischen Stadt Nanjing sind 94 Passagiere eines Fluges aus Südkorea unter Quarantäne gestellt worden. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, wurde die Maßnahme getroffen, nachdem bei drei chinesischen Passagieren auf einem Flug von Seoul nach Nanjing am Dienstag Fieber festgestellt wurde.

Die drei Fluggäste wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Unter Quarantäne gestellt wurden Passagiere, die bis zu drei Reihen vor oder hinter den Erkrankten saßen. Insgesamt waren 166 Passagiere an Bord.

3.53 Uhr: In Südkorea ist zum ersten Mal auch bei einem Soldaten der US-Truppen in dem Land das Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelt sich nach Angaben der US-Streitkräfte Korea (USFK) um einen 23-jährigen Soldaten von der Militärbasis Camp Carrol, die in der vom Ausbruch am stärksten betroffenen Region im Südosten des Landes liegt.

„Der Patient befindet sich zurzeit in Selbstquarantäne in seinem Wohnsitz außerhalb der Basis“, teilten USFK am Mittwoch mit. Die USA haben in Südkorea als Abschreckung gegen potenzielle Bedrohungen aus Nordkorea 28.500 Soldaten stationiert.

NRW-Patient hat Uniklinik Düsseldorf erreicht

2.57 Uhr: Die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist in China erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, kamen weitere 52 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2715. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte um 406 auf über 78.000.

Sämtliche neuen Todesfälle und fast alle neuen Infektionen wurden aus der besonders betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus in der Millionenmetropole Wuhan ursprünglich ausgebrochen war. Auf den Rest des Landes entfielen nur noch fünf neue Infektionen.

Mitarbeiter aus dem Leber- und Infektionszentrum des Universitätsklinikum in Düsseldorf nehmen den ersten mit dem Coronavirus Infizierten in NRW in Empfang. Foto: Guido Kirchner / dpa

2.14 Uhr: In Brasilien ist am Dienstag vermutlich der erste Coronavirus-Fall registriert worden, wie das brasilianische Gesundheitsministerium auf Twitter mitteilte. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln.

Dienstag, 25. Februar: Infizierter in NRW in kritischem Zustand

23.07 Uhr: Auch die Frau des Infizierten aus NRW wird mit Symptomen einer Viruserkrankung stationär behandelt. Ihr Zustand sei aktuell stabil. Die Diagnose, ob sie sich ebenfalls mit dem Virus infiziert habe, stehe noch aus.

Der erkrankte Mann hatte nach Angaben des dortigen Landrats Stephan Pusch Kontakt mit einem Bekannten gehabt, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten habe. Das meldete die „Aachener Zeitung“. Ob sich dieser Mann auch in Behandlung begeben habe, konnte Pusch zunächst nicht sagen.

21.25 Uhr: Auch in NRW gibt es einen ersten Coronavirus-Fall. Die Person aus Erkelenz solle nun in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden, bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Wo sich der Patient angesteckt haben könnte, war zunächst unbekannt. Zuerst hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Der Zustand des Patienten ist nach Behördenangaben kritisch. Wie der Kreis Heinsberg am Dienstagabend mitteilte, war der Mann am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden.

Der Mann ist nach dpa-Informationen Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung. Er werde künstlich beatmet, berichtete der WDR am Dienstagabend auf seiner Internetseite unter Berufung auf den Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch.

Im Kreis Heinsberg bleiben am Mittwoch Schulen, Kitas und die Kreisverwaltung geschlossen, wie ein Sprecher des Landkreises am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zurzeit werde auch noch überlegt den öffentlichen Personennahverkehr auszusetzen. Ein Krisenstab wurde im Landkreis eingerichtet. Man sei in engem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf.

21.04 Uhr: In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit. Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt.

Der junge Mann soll nach seiner Rückkehr grippeähnliche Symptome gehabt haben. Es erfolgte laut Gesundheitsministerium ein Test auf Coronaviren. Nach dem positiven Ergebnis sollte der Patient noch heute Abend in eine Klinik eingeliefert und dort isoliert von den übrigen Patienten behandelt werden.

20.36 Uhr: Die US-Regierung will 2,5 Milliarden Dollar gegen den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen. Das Virus sei in den USA „sehr unter Kontrolle“, aber die Regierung wolle vorsorglich handeln, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag in Neu Delhi vor Journalisten.

Eine Milliarde Dollar soll laut US-Berichten in die Entwicklung eines Impfstoffs gesteckt werden. Der Kongress muss die Mittel aber erst noch bewilligen.

20.10 Uhr: In Frankreich sind zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bei einem Betroffenen handele es sich um einen Franzosen, der sich zuvor in der italienischen Lombardei aufgehalten habe, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon.

Bei der zweiten Person handele es sich um eine junge Chinesin, die Anfang Februar aus China zurückgekehrt war. Der Gesundheitszustand beider Patienten sei nicht besorgniserregend, so der Gesundheitsdirektor. Sie würden in Kliniken behandelt.

19.00 Uhr: Jens Spahn findet, grenzüberschreitende Reisesperren sind keine angemessene Antwort auf den Coronavirus-Ausbruchs in Italien. Das sagte der deutsche Gesundheitsminister in Rom nach einem Krisentreffen.

„Wir sind gemeinsam der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt, jetzt, Reisebeschränkungen oder gar das Schließen von Grenzen keine angemessene, verhältnismäßige Maßnahme wäre“, so der CDU-Politiker. „Was wir gemeinsam auch vereinbart haben ist, dass wir in Zügen, Bussen, Flugzeugen und an Flughäfen und Bahnhöfen Informationen austeilen wollen für Reisende aus der betroffenen Region oder in die betroffenen Region“, ergänzte Spahn. Wer Anzeichen der Lungenkrankheit habe, solle sich an bestimmte Telefonnummern wenden können.

Olivier Veran (2.v.r), Gesundheitsminister von Frankreich, Jens Spahn (CDU, 3.v.r), Bundesgesundheitsminister und Alain Berset (4.v.r), Gesundheitsminister der Schweiz, sprechen während eines Treffens der europäischen Gesundheitsminister. Foto: Peter Klaunzer / dpa

Fieber-Scanner an Flughäfen, mit denen unter anderem in Italien bei Einreisenden die Temperatur geprüft wird, halte er nicht für sinnvoll. Deutschland habe die Erfahrung gemacht, dass damit die Infizierten nicht sicher erkannt würden. Über diese Maßnahme entscheide jedes Land für sich.

18.54 Uhr: Die Grenzen zwischen Italien und den Nachbarländern sollen vorerst offen bleiben. Dies teilte der italienische Innenminister Roberto Speranza nach einem Krisentreffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Kroatien und der Schweiz in Rom mit. Eine Schließung der Grenzen „wäre ein Fehler und unverhältnismäßig“.

18.45 Uhr: In Italien ist die Zahl der Toten und Infizierten angestiegen. Mittlerweile seien 322 Menschen angesteckt, davon seien elf gestorben, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli in Rom.

18.30 Uhr: In Innsbruck haben die Behörden Medienberichten zufolge ein Hotel gesperrt. In dem Hotel habe eine infizierte Italienerin gearbeitet. Auch die Wohnung der Frau, bei der das Virus festgestellt worden war, sei betroffen.

Die Behörden prüften nun, mit wem die Frau Kontakt hatte, sagte eine Sprecherin der Tiroler Landesregierung. Rund 15 Polizisten sowie Mitarbeiter der Sanitätsbehörde des Landes waren APA zufolge in dem Hotel im Einsatz. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Sperrung im Hotel befanden, war vorerst nicht bekannt.

Coronavirus: Auch in der Schweiz eine Infektion bestätigt

16.42 Uhr: In Sachsen befinden sich zwei weitere Menschen vorsorglich in häuslicher Isolation. Wie Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag mitteilte, handele es sich beim jüngsten Fall um eine Frau aus Chemnitz, die zuvor in einem Risikogebiet in Italien gewesen sei.

Der andere Verdachtsfall, eine Person aus dem Erzgebirge, habe bei der Firma Webasto in Bayern direkten Kontakt zu einem Infizierten gehabt. Die Tests seien bei beiden Personen negativ aufgefallen, es gebe bisher auch keine Anzeichnen einer Infektion.

16.24 Uhr: Nun ist auch in der Schweiz erstmals eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit mit. Am Montag hatte Innenminister Alain Berset gesagt, das Land sei gut vorbereitet. Maßnahmen wie Reisebeschränkungen wurden nicht ergriffen. Der Kanton Tessin ragt in die italienische Lombardei hinein, wo mehrere Fälle aufgetreten sind.

16.20 Uhr: Auf spanischen Inseln waren bereits Infektionen gemeldet worden, nun ist das Coronavirus auch auf dem spanischen Festland angekommen. In Barcelona wurde eine Frau nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Sie soll ihren Wohnsitz in Barcelona haben und kürzlich von einer Reise nach Norditalien zurückgekehrt sein, wo das Virus sich besonders stark ausgebreitet hat, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“. Es handelt sich um den vierten bestätigten Coronavirus-Fall in Spanien.

15.43 Uhr: Mit der steigenden Zahl der Coronavirus-Infektionen im Iran droht sich das Virus auch zunehmend in der Golf-Region auszubreiten. Irans regionale Nachbarländer Irak, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) meldeten mehrere neue Fälle von Patienten, die zuvor in den Iran gereist waren. Einige Länder im arabischen Raum versuchten, eine Ausbreitung durch verringerte Reiseverbindungen mit dem Iran zu verhindern.

Blick auf den leeren Pool des Hotels H10 Costa Adeje Palace. Das Hotel im Südwesten der Kanareninsel ist isoliert worden. Foto: Lars Winkler / dpa

14.46 Uhr: In dem unter Quarantäne gestellten Hotel auf Teneriffa sollen sich auch deutsche Staatsbürger befinden. Dies teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit. Der Leiter des Konsulats in Las Palmas de Gran Canaria befinde sich auf dem Weg nach Teneriffa, um sich ein Bild der Situation vor Ort zu machen.

13.50 Uhr: Ein Flüchtlingsrettungsschiff wurde vor dem Hafen in Pozzallo auf Sizilien unter zweiwöchige Quarantäne gestellt. Die 32-köpfige Besatzung der „Ocean Viking“ dürfe als Vorsichtsmaßnahme nicht von Bord, sagte die Sprecherin der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Barbara Hohl, am Dienstag.

Die 270 Migranten, die sich an Bord des Schiffes befanden, seien an Land unter Quarantäne gekommen. Warum die Besatzung auf den Schiff isoliert wurde, sei unklar.

13.47 Uhr: Kurz nachdem Österreich zwei Corona-Fälle meldete, ist auch in Kroatien erstmals eine Infektion nachgewiesen worden. Der Patient, ein junger Mann, halte sich mit leichten Symptomen in einem Krankenhaus in Zagreb auf, teilte Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Dienstag mit.

Er habe sich zuvor in Italien aufgehalten. Es werde nun festgestellt, mit wem er Kontakt hatte. Über den betroffenen Personenkreis werde Quarantäne verhängt, erklärte der Gesundheitsminister Vili Beros.

Iran: Coronavirus-Beauftragter mit Coronavirus infiziert

13.45 Uhr: Im Iran ist der stellvertretende Gesundheitsminister und direkte Coronavirus-Beauftragte an dem Virus erkrankt. Dies teilte er in einer Videobotschaft im Staatsfernsehen am Dienstag mit. Der Vize-Minister hatte in den vergangenen Tagen versucht, die Corona-Krise im Iran herunterzuspielen.

In dem Land ist die Zahl der Toten laut offiziellen Angaben des Gesundheitsministeriums von 12 auf 15 gestiegen, 95 Menschen sollen mit dem Coronavirus infiziert sein – 34 mehr als am Vortag.

Coronavirus in Tirol nachgewiesen

13.37 Uhr: Das Coronavirus hat Österreich erreicht. Wie Tirols Landeschef Günther Platter am Dienstag gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA erklärte, seien zwei Menschen mit dem Virus infiziert.

Es sei unklar, wo sich die Infizierten angesteckt hätten. Eine betroffene Person stamme offenbar aus der Lombardei. Die beiden 24-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich erkrankt, sondern litten bisher nur an Fieber. Es sind die ersten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Österreich.

Coronavirus breitet sich aus: Könnte Deutschland die Grenzen schließen?

Coronavirus breitet sich in Italien aus – erste Fälle im Süden

12.28 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in Italien aus. Inzwischen sind weitere Regionen betroffen. Auf Sizilien gibt es den ersten Fall in Süditalien, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Dienstag in Rom mitteilte.

Aus der Toskana wurden zwei, aus Südtirol ein Fall gemeldet. Insgesamt ist die Zahl der Infizierten in Italien auf 280 gestiegen – am Vorabend waren es es noch 220. Sieben Menschen sind dort bereits am an den Folgen des Coronavirus gestorben.

12.01 Uhr: Auf der beliebten Kanaren-Insel Teneriffa wurde ein italienischer Tourist positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurde das komplette Hotel in der Gemeinde Adeje unter Quarantäne gestellt. 1000 Urlauber befinden sich im abgeriegelten Hotel „H10 Costa Adeje Palace“ auf Teneriffa – darunter auch deutsche.

10.58 Uhr: In Hamburg haben sich mehrere Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Bei keinem der untersuchten Personen habe das Virus nachgewiesen werden können, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Oft handle es sich mitten in der Grippezeit um entsprechende Symptome. Bei anderen Symptomen und vorherigen Aufenthalten etwa in Italien oder China werde dann eine Diagnose auf das Virus gemacht, erklärte der Sprecher.

Bereits am Montag hatte sich ein Rom-Rückkehrer mit fiebriger Erkrankung am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg untersuchen lassen. Hamburg hatte Anfang der Woche den Austausch mit den italienischen Behörden intensiviert.

Reisenden aus Italien, die Umgang mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatten oder Symptome der Krankheit zeigen, rät die Gesundheitsbehörde, umgehend ihr Gesundheitsamt oder einen Arzt aufsuchen.

EU-Parlament fordert Mitarbeiter zu Heimarbeit auf

10.27 Uhr: Das EU-Parlament hat Mitarbeiter, die kürzlich aus einer Coronavirus-Region zurückgekehrt sind, zur Heimarbeit aufgefordert. Laut einer E-Mail der Parlamentsverwaltung sollen betroffene Mitarbeiter mindestens 14 Tage nach ihrer Rückkehrer nicht ins Parlament kommen – auch wenn keine Gefahr einer Ansteckung besteht.

Zu den Regionen, die in der E-Mail aufgelistet wurden, zählen neben China, Singapur und Südkorea auch die norditalienischen Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna und Venetien. Den Mitarbeitern wird zudem empfohlen, zwei Mal täglich Fieber zu messen. Bei Kontakt mit infizierten Personen oder Symptomen soll ein Arzt oder eine Klinik aufgesucht werden

9.19 Uhr: Entwarnung in Köln – der Coronavirus-Verdacht bei einem Italien-Rückkehrer in Köln hat sich nicht bestätigt. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilte, habe sich der Mann nicht mit dem Virus angesteckt.

8.53 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn trifft sich am Dienstagnachmittag Amtskollegen aus Italien, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien, Frankreich und EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in Rom.

Erwartet wird, dass die Minister beraten, wie sie auf die Ausbreitung des Coronavirus reagieren. Spahn hatte am Montag gesagt: „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann.“

7.15 Uhr: Nach der Ausbreitung des Coronavirus hat der Tischtennis-Weltverband ITTF die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea verschoben. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt Busan stattfinden. Jetzt will die ITTF in den kommenden Wochen „die Situation beobachten“ und danach entscheiden, ob die Weltmeisterschaften eventuell an einem eigens reservierten Ausweichtermin in der Zeit vom 21. bis 28. Juni stattfinden können. „Die Gesundheit und die Sicherheit von Spielern, Offiziellen und Fans haben oberste Priorität“, heißt es in einer Mitteilung der ITTF.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Foto: Peter Kneffel / dpa

4.49 Uhr: Das Abschotten ganzer Städte wegen des Coronavirus wie jetzt in Italien darf aus Sicht von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml nur die Ultima Ratio sein. „Bevor über die Abriegelung einer Stadt entschieden wird, sollte zunächst auf andere Lösungsmöglichkeiten gesetzt werden“, sagte die CSU-Politikerin.

Der Schutz der Bevölkerung in Bayern habe oberste Priorität. „Deshalb können auch einschneidende Maßnahmen vorgenommen werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so Huml. Wichtig sei aber, immer im konkreten Einzelfall zu entscheiden und mit Augenmaß vorzugehen.

4.14 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Südkorea erneut stark gestiegen. Über die Nacht zum Dienstag seien 60 neue Fälle hinzugekommen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention mit. Damit sind in dem Land bisher 893 Infizierungen nachgewiesen worden. Auch wurde ein weiterer Todesfall in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet, die Zahl kletterte damit auf acht.

„Mission: Impossible 7“-Dreh in Venedig kurzfristig abgesagt

3.51 Uhr: Auch Hollywood ist von dem Ausbruch des neuen Coronavirus in Italien betroffen. Ein dreiwöchiger geplanter Dreh in Venedig für „Mission: Impossible 7“ mit Tom Cruise in der Hauptrolle ist von Paramount Pictures kurzfristig abgesagt worden.

Mit Rücksicht auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Filmbesetzung werde der Dreh aufgeschoben, zitierten die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ aus einer Mitteilung des Studios. Die Filmarbeiten waren gerade erst angelaufen.

2.33 Uhr: Die Zahl der Opfer und Infizierten durch das Coronavirus ist in China erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilt, kamen weitere 71 Menschen durch die Covid-19 genannte Krankheit ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2663. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte um 508 auf 77.658.

Urlauber auf Teneriffa mit Coronavirus infiziert

1.15 Uhr: Die spanischen Gesundheitsbehörden haben einen neuen Coronavirus-Fall im Land diagnostiziert. Auf der Kanaren-Insel Teneriffa sei ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Virus getestet worden, berichtete das Fernsehen in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsbehörden.

Bei dem Mann handle es sich nach Informationen des Senders RTVE um einen 69-Jährigen aus der Lombardei, das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien. Zuvor war bereitsein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera positiv getestet worden. Der Mann ist inzwischen entlassen.

Montag, 24. Februar: Italien-Rückkehrer in Köln mit Verdacht auf Infektion

22.51 Uhr: Eine Abschottung ganzer Gemeinden wegen des Coronavirus wie in Italien hält der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland für unmöglich. „Quarantäne von ganzen Ortschaften kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen“, sagte Lothar H. Wieler am Montagabend im „heute-journal“ des ZDF in Mainz. Die Menschen müssten dann mit Lebensmitteln und Wasser, aber auch mit ärztlicher Hilfe versorgt werden. Das sei in einem Quarantänegebiet sehr schwierig. Italien hat mehrere Gemeinden wegen des Coronavirus abgeriegelt.

21.45 Uhr: Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2 ist für Europäer nach EU-Einschätzung derzeit „niedrig bis moderat“. Alle bisher berichteten Fälle in der Europäischen Union hätten klare epidemiologische Verbindungen, erklärte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Montag. Man habe Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung zu begrenzen.

18.22 Uhr: Ein Italien-Rückkehrer wird seit Montag in einem Krankenhaus in Köln unter Verdacht auf das Coronavirus behandelt. Der Mann war aus der Lombardei zurückgekehrt und zunächst an eine medizinische Notfallpraxis verwiesen worden. Der Stadt sei anfangs nicht klar gewesen, dass die Lombardei ein Corona-Risikogebiet sei. Ein Schnelltest soll nun Klarheit bringen.

Der Mann haber sich selbst um um seine Ausnahme in ein Krankenhaus bemüht und klage aktuell über Fieber. Dass die Lombardei seit Sonntag „Risikogebiet“ sei, habe das RKI auf seiner Internetstartseite nicht mitgeteilt – erst auf einer „nachgeschalteten Internetseite“ sei diese Information zu finden gewesen, so die Stadt Köln.

17.39 Uhr: In Italien ist ein weiterer Mensch am Coronavirus gestorben. Mittlerweile kamen insgesamt sechs Menschen ums Leben, fünf davon in der Lombardei, wie der Gesundheitsbeauftragte der norditalienischen Region am Montag mitteilte.

Alle Toten waren ältere Menschen, die teilweise schon Vorerkrankungen auswiesen.

15.23 Uhr: Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza hat für den Nachmittag Vertreter mehrerer Länder zu einem Krisengipfel nach Rom eingeladen. Dies teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin mit. Er werde auch an dem Treffen in der italienischen Hauptstadt teilnehmen.

Zudem teilte Spahn mit, dass man angesichts der aktuellen Situation in Italien auch mit einem Ausbruch in Deutschland rechnen müsse. Die Lage deute darauf hin, dass sich das Virus in Form einer Pandemie ausbreite.

Coronavirus: Fünf Deutsche vorsorglich in häuslicher Isolation

14.55 Uhr: Fünf Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“, das in Asien unterwegs war und dem zunächst in vielen Ländern das Anlegen untersagt wurde, wurden vorsorglich isoliert. Die Personen aus Sachsen hätten bisher keine Anzeichen einer Infektion gezeigt, wie das Gesundheitsministerium in Dresden am Montag mitteilte.

Trotzdem befänden sie sich vorsorglich in häuslicher Isolation und müssten zwei Mal am Tag Fieber messen. Die Vorsorgemaßnahme werde noch eine Woche dauern.

14.08 Uhr: Britische Experten warnen, dass die Ausbreitung des Coronavirus kaum noch einzudämmen sei. Das Zeitfenster zur Eindämmung schließe sich sehr schnell. Eine Expertin für Infektionskrankheiten bezeichnetet vor allem die Situation in Italien, Südkorea und Iran als „sehr besorgniserregend“.

In diesen Ländern sei nicht klar, wie sich die Infizierten angesteckt hätten. Dies weise darauf hin, dass sich die Betroffenen bei Personen angesteckt hätten, die keine oder kaum Symptome zeigten und nichts von ihrer eigenen Infektion wüssten. Somit könne sich der Erreger schnell ausbreiten, bevor die ersten Fälle überhaupt nachgewiesen werden.

Coronavirus: Italien meldet fünften Todesfall

12.38 Uhr: Italien meldet den fünften Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom sagte, sei der 88-jährige Erkrankte in der Lombardei gestorben. Die Zahl der gemeldeten Infizierten stieg auf 219.

10.51 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Opfer im Iran ist auf zwölf gestiegen. Das bestätigte Gesundheitsminister Saeid Namaki am Montag. Nach Angaben des Nachrichtenportals Khabar-Online sind insgesamt 47 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Dies bestätigte das Ministerium nicht.

10.12 Uhr: Die EU-Kommission hat die Schritte Italiens zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus begrüßt. Die italienische Regierung habe schnell gehandelt und „wirksame Strukturen, um in gut abgestimmter Weise auf diesen Ausbruch zu reagieren“, sagte der für Krisenkoordination zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic am Montag in Brüssel. Er kündigte die Freigabe von 232 Millionen Euro an, um den weltweiten Kampf gegen den Virus zu verstärken.

Mit Blick auf mögliche Grenzkontrollen zur Eindämmung der Krankheit im Schengenraum sagte Lenarcic, dies liege in der Kompetenz und Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten.

9.30 Uhr: In Italien gibt es den vierten Toten nach Coronavirus-Ausbruch. Der 84-Jährige sei in der Nacht in einem Krankenhaus der Lombardei gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Nach Angaben des Präsidenten der Lombardei, Attilo Fontana, litt der Mann bereits an anderen Vorerkrankungen. Laut Fontana stieg die Zahl der Infizierten landesweit auf 165.

Zahl der Toten in China steigt sprunghaft

6.15 Uhr: Die Zahl der Toten durch das Coronavirus ist in China sprunghaft angestiegen. Die Gesundheitskommission berichtete am Montag in Peking weitere 150 neue Covid-19-Todesfälle – so viele wie noch nie innerhalb eines Tages.

Auch in Südkorea, wo sich gerade ein größerer Ausbruch entwickelt, wurden zwei neue Tote durch die Lungenkrankheit und 161 neu entdeckte Infektionen gemeldet. Damit gibt es schon 763 Ansteckungen und sieben Todesfälle in Südkorea. In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo das Sars-CoV-2-Virus im Dezember ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionen gemeldet.

In Europa ist Italien mit mehr als 150 Infektionen am schwersten betroffen.

In China stieg die Zahl der Infizierten bis Montag erneut um 409 auf insgesamt 77.150. Mit den 150 neuen Todesfällen sind 2592 Tote zu beklagen. Die überwiegende Zahl der Toten und Infektionen wurden aus der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina gemeldet. Auch viele Ärzte und Pfleger haben sich angesteckt – nach Angaben von Staatsmedien mehr als 3000.

Coronavirus-Fehlalarm legt Zugverkehr zwischen Österreich und Italien lahm

5.35 Uhr: Ein Fehlalarm legte am Sonntagabend den Zugverkehr zwischen Italien und Österreich über Stunden lahm. Zwei Eurocitys auf dem Weg von Venedig nach München wurden von Österreichs Behörden am Brenner gestoppt. Einer der Züge hatte zwei deutsche Frauen an Bord, die Fieber und starken Husten hatten. Sie wurden aber in Verone nach Angaben des österreichischen Innenministeriums negativ getestet. Danach konnten die 500 Passagiere nach München weiterfahren.

Über das Wochenende starben wieder drei Ärzte, zwei davon in Hubei. Im Alter von 29 Jahren starb Doktor Xia Sisi vom Xiehe Jiangbei Hospital in der Provinzhauptstadt Wuhan. Auch Huang Wenjun, Chefarzt der Lungenabteilung des Zentralhospitals in der Stadt Xiaogan, erlag der Lungenkrankheit. Ferner wurde aus Südchina der Tod des 55-jährigen Arztes Du Xiansheng vom Volkskrankenhaus in Haikou auf Hainan gemeldet.

Sonntag, 23. Februar: Zahl der Infizierten in Italien steigt

21.32 Uhr: Aus Furcht vor Coronavirus-Infektionen hat Österreich den Zugverkehr mit Italien auf der zentralen Brenner-Route eingestellt. Die staatliche österreichische Eisenbahngesellschaft ÖBB teilte am Sonntagabend mit, alle Zugverbindungen über den italienisch-österreichischen Grenzübergang Brenner seien ausgesetzt, weil bei zwei aus Italien kommenden Bahn-Passagieren der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehe. Zunächst hieß es, Österreich stelle den gesamten Zugverkehr nach Italien ein. Tatsächlich war das nicht der Fall, wie die ÖBB sich späte korrigierte.

Ein Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Foto: Arnulf Hettrich / imago/Arnulf Hettrich

21.19 Uhr: Die europäische Präventionsbehörde ECDC hält das Infektionsrisiko für Europäer für niedrig bis moderat. Das geht aus einer Risikobewertung hervor, die das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) am Sonntagabend auf seiner Website veröffentlichte. Das Risiko, dass anderswo in Europa ähnliche Cluster wie in Italien auftreten könnten, werde zurzeit als moderat bis hoch betrachtet. Einmal importiert könne sich das Virus schnell übertragen.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon erklärte, man rechne damit, dass es in den kommenden Tagen weitere Fälle in Italien sowie möglicherweise auch in anderen Teilen der EU geben werde. Eine neue Risikobewertung sollte nach Angaben eines Sprechers der in Solna bei Stockholm ansässigen EU-Behörde aller Voraussicht nach am Montag veröffentlicht werden.

Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Übertragung in der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum sowie Großbritannien sei gering, lasse sich wegen vieler unsicherer Faktoren in der Situation aber nicht ausschließen, hieß es in der Bewertung vom Sonntag. Aufgrund der Erkrankungsfälle in mehreren Ländern außerhalb Europas werde es aber wahrscheinlicher, dass Reisende aus anderen Ländern als China das Virus aus anderen Staaten mit nach Europa brächten. In China war das Virus ursprünglich aufgetreten, dort gibt es mit Abstand die meisten Erkrankungen und Todesfälle.

Die Zahl der Infizierten war in Italien über das Wochenende überraschend stark angestiegen. Bis zum Sonntagabend waren es nach Behördenangaben bereits mehr als 150 Fälle. Am Abend wurde ein drittes Todesopfer in dem EU-Land gemeldet.

20.20 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Italien steigt weiter. Wie der Zivilschutz am Sonntagabend in Rom mitteilte, seien bereits 152 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

Reisenden aus italienischen Regionen mit Erkrankungsfällen, die innerhalb von 14 Tagen nach Rückreise Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollten unter Hinweis auf die Reise einen Arzt aufsuchen. Dies empfahl das Robert Koch-Institut am Sonntag in Berlin.

19.05 Uhr: Nachdem bereits die Türkei und Pakistan seine Grenzen zum Iran geschlossen haben, schließt sich auch Armenien der Maßnahme an. Wie der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Sonntag verkündete, soll der einzige Grenzübergang für zwei Wochen geschlossen werden.

Alle Flüge zwischen den beiden Ländern sollen für den Zeitraum ausgesetzt werden. Am Montag werde in Armenien ein Krisenstab über weitere Schutzmaßnahmen beraten, wie Paschinjan erklärte. Es gebe momentan allerdings „keinen Grund“ zur Panik.

18.33 Uhr: In Großbritannien gibt es vier neue Coronavirus-Fälle. Bei den Infizierten handelt es sich um Fahrgäste des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“, die gemeinsam mit 28 weiteren Passagieren von Japan nach Großbritannien geflogen worden waren.

Alle Personen waren vor dem Abflug der Maschine negativ auf den Erreger getestet worden und hatten keine Symptome gezeigt. Sie kamen nach ihrer Ankunft am Samstag trotzdem vorsichtshalber in eine 14-tägige Quarantäne. Mit den neuen Fällen ist die Zahl der Infektionen in Großbritannien auf 13 gestiegen.

18.31 Uhr: Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) ihre Risikobewertung zu dem Virus auf den Prüfstand gestellt. Das ECDC teilte am Sonntagabend mit, dass man die Auswirkungen der Ausbreitung in Italien hinsichtlich des Risikos für die gesamte EU und den Europäischen Wirtschaftsraum bewerten werde.

Man rechne damit, dass es in den nächsten Tagen weitere Fälle in Italien und möglicherweise auch anderen EU-Ländern geben werde. ECDC-Direktorin Andrea Ammon kündigte an, innerhalb der nächsten 24 Stunden eine aktualisierte Risikoeinschätzung herauszugeben.

Dritter Todesfall durch Coronavirus in Italien

17.52 Uhr: In Italien ist ein weiterer Mensch am Coronavirus gestorben. Es handele sich um eine ältere, vorerkrankte Frau, die in der Klinik von Crema in der Onkologie gelegen habe, sagte der Gesundheitsbeauftragte der Region Lombardei, Giulio Gallera, am Sonntag.

Die Frau ist das dritte Todesopfer in Italien. Zuvor waren zwei ältere Menschen in der Lombardei und in Venetien an den Folgen des Coronavirus gestorben.

17.26 Uhr: Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Wie es im Abschlussbericht des Treffens der G20-Finanzminister in Saudi-Arabien heißt, beobachte man die Auswirkungen genau. Man sei zudem bereit, Maßnahmen zu ergreifen, „um diesen Risiken zu begegnen.“ Die Weltwirtschaft werde voraussichtlich um 0,1 Prozentpunkte weniger wachsen als bisher angenommen.

16.33 Uhr: Die Fashion Week in Mailand bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Fälle in Italien zu spüren. So sagte das Modehaus Laura Biagiotti seine geplante Modenschau am Sonntag ab, Giorgio Armani präsentierte seine Kollektion per Livestream. Auch Moncler sah von einer öffentlichen Präsentation ab.

15.44 Uhr: Die Schweiz und Österreich beobachten die Lage in ihrem Nachbarland Italien mit Sorge. Vor allem im Schweizer Kanton Tessin, das im Süden an die besonders betroffene Lombardei grenzt, werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

So sollen Personen mit Coronavirus-Symptomen in Krankenhäusern isoliert und getestet werden – auch, wenn sie keine Verbindung zu China oder Infizierten hatten. In dem Kanton arbeiten rund 68.000 Grenzgänger aus Italien, die täglich in die Schweiz reisen.

Auch in Österreich beobachte man die Lage in Italien und nehme sie sehr ernst, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag sagte. Das Land sei allerdings gut gerüstet und es gebe „keinen Grund zur Panik.“ Bisher gibt es in Österreich und der Schweiz noch keinen Corona-Fall.

Grenzschließungen und Einreiseverbote im Mittleren Osten

15.36 Uhr: Aus Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus haben einige Staaten Schutzmaßnahmen ergriffen und Grenzschließungen und Einreiseverbote veranlasst. Wie der türkische Gesundheitsminister am Sonntag sagte, habe das Land seine Grenze zum Iran wegen steigender Fallzahlen geschlossen.

Ab Sonntagnachmittag werde der Straßen- und Bahnverkehr zwischen den Ländern eingestellt, ab 20 Uhr (Ortszeit) dürfen Flugzeuge aus dem Iran nicht mehr in der Türkei landen. Im Iran sind bereits mehr als 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, acht starben.

Auch Pakistan hat seine Grenzen zum Iran geschlossen, Afghanistan und Jordanien haben Ein- und Ausreiseverbote verhängt. Afghanistan hat alle Reisen zwischen den beiden Ländern untersagt, in Jordanien haben iranische, chinesische und südkoreanische Staatsbürger Einreiseverbot.

14:25 Uhr: Von den Passagieren und Mitgliedern der Crew der „Diamond Princess“ wurden 57 weitere Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Damit erhöht sich die Zahl der Fälle auf dem Kreuzfahrtschiff auf über 690.

Die von der japanischen Regierung angeordnete zweiwöchige Quarantäne war von einigen Experten als unzureichend kritisiert worden. Bereits bei einer anderen zunächst negativ getesteten Passagierin wurde das Virus erst nachträglich festgestellt – als sie das Schiff bereits verlassen und öffentliche Verkehrsmittel genutzt hatte.

Coronavirus in Italien – was deutsche Reisende tun sollten

14.17 Uhr: Nach der Abriegelung einiger italienischer Städte wegen des Coronavirus hat sich die Bundesregierung mit den dortigen Behörden in Verbindung gesetzt. „Unsere Botschaft und die deutschen Konsulate in Italien stehen mit den italienischen Behörden in Kontakt für den Fall, dass die italienischen Maßnahmen Deutsche betreffen“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Rückkehrern aus den betroffenen Regionen in Norditalien wurde empfohlen, sich an die entsprechenden Hinweise des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf deren Internetseiten zu halten.

12.59 Uhr: Trotz der drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien steigt die Zahl der Infizierten weiter an. Bis zum Sonntagnachmittag waren mehr als 130 Fälle erfasst. Besonders betroffen ist die Lombardei mit knapp 90 Infizierten.

Italien hatte am Sonntag begonnen, die am stärksten betroffenen Städte abzuriegeln, um die rasant ansteigenden Infektionszahlen einzudämmen. Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste und Sportevents wurden abgesagt.

12.47 Uhr: Ein weiterer Passagier des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Dies berichtete der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Der Japaner in seinen 80ern war positiv auf das Virus getestet und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb der Mann. Es ist der dritte Todesfall unter den Passagieren des Schiffes. Insgesamt haben sich mehr als 600 Passagiere und Crewmitglieder des Kreuzfahrtschiffes mit dem Coronavirus angesteckt, darunter auch ein deutsches Ehepaar.

Italien sagt Karneval in Venedig wegen Coronavirus ab

11.35 Uhr: Der berühmte Karneval in Venedig wird aus Sorge wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens abgesagt. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, mit.

11.27 Uhr: In Italien ist die Zahl bestätigter Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 auf 109 gestiegen. In der Lombardei seien inzwischen 89 Fälle erfasst, sagte der Präsident der am stärksten betroffenen Region, Attilio Fontana, dem Sender SkyTG24.

Betroffen war daneben die norditalienische Region Venetien, wo es laut letzten Zahlen des italienischen Zivilschutzes 17 Infizierte gab. Hinzu kamen einzelne positive Tests in den Regionen Emilia-Romagna und Piemont. Mitgezählt sind auch die beiden Toten, eine 77-jährige Frau in der Lombardei und ein 78-jährigen Mann in Venetien.

Menschen mit Mundschutz stehen vor der Kirche San Biagio im italienischen Codogno. In Gemeinden der Lombardei wurden Schulen und ein Großteil der Geschäfte geschlossen und Bewohner aufgerufen zu Hause zu bleiben. Foto: Luca Bruno / dpa

11.13 Uhr: Drei weitere Menschen sind im Iran an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Zahl mit Sars-CoV-2 infizierter toter Patienten im Land damit auf acht. Die Zahl der insgesamt positiv auf das Virus getesteter Menschen stieg von 28 auf 40, so Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur im iranischen Staatsfernsehen.

10.09 Uhr: 20 China-Rückkehrer in Berlin sind aus der zweiwöchigen Quarantäne entlassen worden. Am Sonntagmorgen durften die Menschen vom Isolierbereich nach Hause, wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte. „Wir sind sehr erleichtert, dass bei keinem der Rückkehrer ein Coronavirus nachgewiesen werden konnte. Wir sind glücklich, dass die Isolation aufgehoben werden konnte. Die Belastung für alle Beteiligten war enorm“, sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter laut einer Mitteilung.

Coronavirus – Südkorea ruft höchste Warnstufe aus

10.06 Uhr: Nach der rasanten Verbreitung des neuartigen Coronavirus in den vergangenen Tagen in Südkorea hat die Regierung die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Präsident Moon Jae In gab die Entscheidung laut seinem Büro bekannt. In einigen Tagen werde ein „kritischer Moment“ im Kampf gegen Covid-19 erreicht sein, sagte Moon. Die Zentralregierung wie auch die Lokalregierungen sollten nicht zögern, beispiellose Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

7.54 Uhr: Italien hat den Kampf gegen den schlimmsten Ausbruch des neuen Coronavirus in Europa mit drastischen Maßnahmen aufgenommen. Um eine weitere Ausbreitung im Norden des Landes zu unterbinden, sollen nun die am stärksten betroffenen Städte abgeriegelt werden. „Das Betreten und Verlassen dieser Gebiete ist verboten“, sagte Regierungschef Giuseppe Conte.

Betroffen seien zunächst knapp ein Dutzend Orte südöstlich von Mailand mit etwa 50.000 Einwohnern sowie Vo’ im benachbarten Venetien mit rund 3000 Bewohnern. In Italien waren bis zum Abend 76 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 erfasst worden, zwei Menschen sollen daran gestorben sein.

Damit ist Italien das europäische Land mit den weitaus meisten erfassten Sars-CoV-2-Infizierten. In Deutschland wurden bisher 16 Fälle gemeldet, in Frankreich zwölf, darunter ein Todesfall.

In Italien schützt sich eine Apothekerin mit einer Atemschutzmaske vor dem neuartigen Coronavirus. Foto: Luca Bruno / dpa

„Das Ziel ist es, die Gesundheit der italienischen Bevölkerung zu schützen“, sagt Conte. Zunächst sollten die Sicherheitskräfte die betroffenen Regionen abriegeln. „Wenn nötig, werden es auch die Streitkräfte sein“, fügte Conte hinzu.

Wer versuche, die Absperrungen zu umgehen, dem drohe „strafrechtliche Verfolgung“. Er setze dennoch auf Verständnis der Bevölkerung. Ein Aussetzen der innereuropäischen Reisefreiheit im Rahmen der Schengen-Zone sei vorerst nicht vorgesehen, sagte Conte.

4.47 Uhr: Südkorea meldet zwei weitere Todesfälle durch die Lungenerkrankung Covid-19. Insgesamt starben damit in Südkorea bislang vier Menschen an der Krankheit. Die Zahl der Neuinfizierten stieg um 123 auf 556 Fälle – die zweithöchste Zahl außerhalb Chinas.

Ausgangspunkt ist die Shincheonji Church of Jesus. Die Verbreitung des Virus in der christlichen Sekte ging nach Behördenangaben von einer 61-jährigen Anhängerin aus, die Virustests zunächst verweigert hatte und weiter zu Gottesdiensten in der südlichen Stadt Daegu ging.

3.31 Uhr: Für 20 China-Rückkehrer in Berlin geht die zweiwöchige Quarantäne wegen des neuartigen Coronavirus zu Ende. Am Sonntag dürften die Menschen den Isolierbereich auf dem Gelände der DRK Kliniken im Stadtteil Köpenick verlassen, teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Ein vierter und letzter Test auf das Virus Sars-CoV-2 war am Freitag negativ ausgefallen.

3.08 Uhr: In China sind erneut fast 100 Menschen dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Pekinger Gesundheitskommission meldete 97 weitere Tote, womit die Gesamtzahl der Opfer seit Ausbruch der Covid-19 genannten Krankheit in China auf 2442 gestiegen ist. Die Zahl neu bestätigter Infektionen kletterte um 648 auf 76 936.

Samstag, 22. Februar: USA werfen Moskau Fake-News-Kampagne zum Coronavirus vor

20.55 Uhr: Die US-Regierung wirft Moskau vor, eine groß angelegte, anti-westliche Desinformationskampagne rund um das neuartige Coronavirus gestartet zu haben. Tausende von Russland gesteuerte Nutzerkonten auf Online-Plattformen verbreiteten Falschinformationen und Verschwörungstheorien rund um das Virus und behinderten damit den Kampf gegen die Epidemie, sagten US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP.

Zu der Desinformationskampagne gehöre eine Verschwörungstheorie, wonach die USA hinter der Epidemie steckten. Betreiber gefälschter Nutzerkonten auf Twitter, Facebook oder Instagram verbreiteten dabei etwa die Behauptung, der US-Geheimdienst CIA habe das Virus in die Welt gesetzt, um einen „Wirtschaftskrieg gegen China“ zu führen.

Auch prominenten US-Bürgern wie dem Microsoft-Gründer Bill Gates, der sich als Milliarden-Sponsor globaler Gesundheitsprogramme hervorgetan hat, werde eine Verwicklung in die Ausbreitung des neuartigen Virus unterstellt.

Experten sehen Parallelen zu einer großangelegten Desinformationskampagne aus den 80er Jahren, mit welcher der damalige russische Auslandsgeheimdienst KGB die Verschwörungstheorie streute, wonach US-Wissenschaftler den Aids-Erreger HIV entwickelt hätten.

„Russlands Ziel ist es, Zwietracht zu sähen und durch bösartige Beeinflussungskampagnen US-Institutionen und -Bündnisse von Innen heraus zu untergraben“, sagte der Staatssekretär für Europa und Eurasien im US-Außenministerium, Philip Reeker.

IWF senkt wegen Coronavirus die Wachstumsprognose für China

16.28 Uhr: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat wegen der Auswirkungen der Lungenkrankheit Covid-19 die Wachstumsprognose für China gesenkt. Der Fonds erwarte nun für 2020 ein Wirtschaftswachstum von 5,6 Prozent statt der noch im Januar vorhergesagten 6,0 Prozent, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Samstag beim Treffen der Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) in Riad. Das Wachstum der Weltwirtschaft werde wegen des Coronavirus voraussichtlich 0,1 Prozent geringer ausfallen. Hier war der IWF vor kurzem noch von 3,3 Prozent Zuwachs im laufenden Jahr ausgegangen.

14.22 Uhr: Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea hat sich die Zahl der infizierten Menschen in dem Land innerhalb von 24 Stunden mehr als verdoppelt. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention meldeten im Verlauf des Samstags 229 neue Fälle. Nach 142 Fällen über Nacht seien bis zum Nachmittag (Ortszeit) 87 hinzugekommen. Damit stieg die Zahl der Menschen, die sich mit dem Erreger der zuerst in China ausgebrochenen Krankheit angesteckt haben, in Südkorea auf 433. Bisher gab es dort zwei Todesfälle in Verbindung mit dem Virus Sars-CoV-2.

Die Mehrheit der Fälle konzentriert sich weiterhin auf die südöstliche Großstadt Daegu und deren Umgebung. Mehr als die Hälfe der gesamten Infizierungen steht in Verbindung mit einer christlichen Sekte und einem Krankenhaus in Cheongdo in der Region. 100 weitere Infizierungen wurden allein am Samstag unter Mitgliedern der Shincheonji-Kirche von Jesus in Daegu und auch an anderen Orten gemeldet. Die Behörden vermuten, die rasante Verbreitung des Virus unter den Mitgliedern könnte von einer infizierten 61-jährigen Sektenanhängerin ausgegangen sein. Sie habe trotz Krankheitssymptomen zunächst einen Virustest verweigert.

Die Regierung hatte Daegu und Cheongdo zu speziellen Kontrollzonen erklärt. Dort soll unter anderem medizinisches Personal der Streitkräfte eingesetzt werden. Über 6000 Menschen stehen in Südkorea unter Quarantäne.

Iran meldet weiteren Coronavirus-Toten

12.45 Uhr: Ein weiterer Mensch ist im Iran an den Folgen des Coronavirus gestorben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag steigt die Zahl der toten Covid-19-Patienten in dem Land damit auf fünf. Außerdem sei die Zahl der positiv getesteten Patienten von 11 auf 28 gestiegen.

Die Berichte haben im Iran wenige Wochen vor dem persischen Neujahrsfest am 20. März für Verunsicherung gesorgt. Viele Menschen befürchten, dass es weitaus mehr Tote und Infizierte gibt als bislang bekannt. In der Hauptstadt Teheran sind in fast allen Drogerien, Apotheken und Supermärkten Desinfektionsmittel ausverkauft.

Das Gesundheitsministerium versucht derweil, die Menschen zu beruhigen. Medien wurden dazu aufgefordert, Berichte über das Virus mit dem Ministerium zu koordinieren. Nach Angaben des Regierungssprechers soll auch im Gesundheitsministerium ein Informationszentrum für Medien eingerichtet werden.

Bei den ersten beiden Corona-Toten in der Stadt Ghom im Zentraliran soll es sich um zwei ältere Männer handeln, die in jüngster Zeit nicht im Ausland waren und auch keinen Kontakt zu chinesischen Touristen hatten. Beide sollen Vorerkrankungen gehabt haben. Bei einem weiteren Opfer handelte es sich möglicherweise um einen Arzt in der nordiranischen Gilan Provinz, der Corona-Patienten behandelte. Das vierte Opfer soll eine ältere Frau gewesen sein. Über das fünfte Opfer sind noch keine Informationen bekannt.

Offenbar zweiter Coronavirus-Toter in Italien

12.04 Uhr: In Italien ist ein weiterer Mensch gestorben, der als Verdachtsfall einer Coronavirus-Infektion galt. Es handele sich um eine Frau in der nördlichen Region Lombardei, teilte ein Sprecher des italienischen Zivilschutzes am Samstag mit. Am Vorabend hatten die Behörden den Tod eines Mannes in Venetien vermeldet, der sich mutmaßlich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt hatte. Der 78-jährige Rentner war zuvor wegen Beschwerden, die nicht im Zusammenhang mit einem Coronavirus-Verdacht standen, in ein Krankenhaus in der Provinz Padua gekommen. Beide Fälle wurden als Coronavirus-Todesfälle behandelt, auch wenn eine finale Bestätigung erster positiver Tests auf das Virus noch ausstand.

In Italien lag die Zahl der Infizierten bei 29 am Samstag: 27 in der Lombardei sowie zwei Fälle in Venetien. In zehn Gemeinden der Lombardei wurden Schulen und ein Großteil der Geschäfte vorübergehend geschlossen und Bewohner aufgerufen zuhause zu bleiben. Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste oder Sportevents wurden verboten. Auch in Venetien wurden ähnliche Maßnahmen vorbereitet, die eine mögliche Ausbreitung des Virus verhindern sollten.

Coronavirus – Tokio verschiebt Vorbereitung für Volunteers

10 Uhr: Wegen des grassierenden Coronavirus hat das Organisationskomitee (OK) der Olympischen Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August in Tokio den für Samstag geplanten Start der Vorbereitung für die Volunteers verschoben. „Als Teil der Anstrengungen, eine weitere Verbreitung des neuen Virus zu verhindern, haben wir uns entschieden, den Auftakt der Trainingsphase für die Freiwilligen Helfer zu verlegen“, heißt es in einer OK-Mitteilung.

Während Olympischer Spiele helfen Tausende Volunteers aus vielen Ländern, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Sie arbeiten ehrenamtlich in verschiedensten Bereichen, sie sind meist mehrsprachig, um den Olympia-Touristen aus aller Welt helfen zu können.

Das Tokio-OK stellte zugleich erneut klar, dass es an der Durchführung der Spiele keine Zweifel gebe. „Wir arbeiten weiter eng mit allen relevanten Organisationen zusammen, um sichere Spiele durchzuführen. Eine Absage ist nicht vorgesehen, und die Absage des Trainings der Volunteers hat darauf keinen Einfluss“, heißt es weiter.

Die japanischen Behörden haben im Land bislang rund 100 Personen identifiziert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dazu kommen jene 634 Menschen, die sich auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess befinden, das sich im Hafen von Yokohama unter Quarantäne befindet.

Yuriko Koike, die Gouverneurin von Tokio, hatte am Freitag erklärt, eine Verlegung oder gar eine Absage der Spiele stünden nicht auf der Agenda. Zur Frage, ob es möglicherweise Änderungen für den Ablauf der Spiele geben könnte, meinte sie: „An diesem Punkt sind wir noch nicht.“

Coronavirus – Passagiere von Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ in Berlin gelandet

9.25 Uhr: Sechs deutsche Ex-Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Diamond Princess“, das wegen des Coronavirus zwei Wochen im japanischen Yokohama unter Quarantäne stand, sind in Berlin eingetroffen. An Bord einer italienischen Maschine landeten die Menschen aus Berlin, Niedersachsen und Hessen am Samstagmorgen im militärischen Teil des Flughafens Tegel, wie das Auswärtige Amt auf Twitter mitteilte.

Dort wurden sie von einem Amtsarzt in Empfang genommen und untersucht. Anschließend transportierte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sie nach Hause, wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte. Zwei Menschen stammten seinen Angaben nach aus Berlin, je zwei weitere aus dem niedersächsischen Emsland und der Nähe von Marburg (Hessen).

Laut Behörden sollten die Rückkehrer zwei Wochen lang zu Hause isoliert werden. Über die Berliner Passagiere hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag gesagt, diese seien negativ auf das neuartige Coronavirus Sars CoV-2 getestet worden.

Die Rückkehrer waren auf der „Diamond Princess“ gewesen, die wegen des grassierenden Virus bis Mittwoch unter Quarantäne gestanden hatte. Mehrere Hundert Passagiere erkrankten und wurden in Krankenhäuser gebracht, wo zwei von ihnen starben. 970 negativ getestete Passagiere haben seit Ende der Quarantäne das Schiff verlassen.

Erster europäischer Toter durch Coronavirus in Italien

06:08 Uhr: Der italienische Gesundheitsminister vermeldete am Freitag den ersten europäischen Toten durch das Coronavirus in Italien. Es handele sich dabei um einen 78-jährigen Italiener, der vor zehn Tagen wegen einer anderen Krankheit in einem Krankenhaus in der Region Venetien im Norden behandelt wurde. Später sei er auch positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Freitag, 21. Februar: Zahl der Infizierten in Italien steigt auf 17

19.20 Uhr: Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen in der italienischen Provinz Lombardei ist am Freitagabend von acht auf 14 gestiegen. Das teilte der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei mit. Unter den Infizierten seien fünf Angestellte eines Krankenhauses, die sich angesteckt hätten, als das Virus noch nicht als Ursache der Erkrankung entdeckt war.

Ein 38-jähriger Mann liegt weiterhin auf der Intensivstation. Auch die schwangere Frau des schwerkranken Patienten wurde positiv auf das Virus getestet. Insgesamt steigt die Zahl der erfassten Fälle in Italien auf 17, drei weitere Personen aus Rom sind ebenfalls infiziert.

17.44 Uhr: Der chinesische Automarkt ist wegen dem Coronavirus um 92 Prozent eingebrochen. Dies teilte der chinesische Autobauerverband CPCA am Freitag mit. Im Zeitraum von 1. bis 16. Februar seien nur 4.900 Fahrzeuge verkauft worden.

Im vergangenen Jahr seien im selben Zeitraum fast 60.000 Autos abgesetzt worden. Der Verband rechnet nicht damit, dass sich der Markt schnell erholen wird. Für den gesamten Monat Februar wird mit einem Rückgang der Verkaufszahlen um bis zu 70 Prozent im Vorjahresvergleich gerechnet.

17.31 Uhr: Nach zweiwöchiger Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ kehren am Samstag sechs deutsche Passagiere zurück. Sie sollen am Samstag auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landen.

WHO-Chef ist wegen steigender Zahl der Infektionen mit Coronavirus alarmiert

17.19 Uhr: WHO-Chef Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ist wegen der steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus außerhalb Chinas alarmiert. „Das Zeitfenster, um diesen Ausbruch unter Kontrolle zu halten, wird kleiner“, sagte er am Freitag in Genf.

Es gebe mehr Ansteckungen von Menschen, die nie gereist seien und auch sonst keine Verbindung zu China hätten. Der WHO-Chef warnte: „Wenn wir die Chance jetzt verpassen, haben wir ein ernsthaftes Problem.“

15.13 Uhr: Die zweiwöchige Quarantäne der 20 China-Rückkehrer aus Berlin endet am Sonntag. Wie die Sprecherin der Gesundheitsverwaltung am Freitag sagte, seien auch bei dem vierten und letzten Test keine Infektionen nachgewiesen worden. Die 16 Erwachsenen und vier Kinder dürften im Laufe des Sonntags nach Hause gehen.

13.53 Uhr: In China sind Gefängnisse von der Coronavirus-Epidemie besonders betroffen. Allein 230 Infektionen wurden im Frauengefängnis in Wuhan registriert. In der Provinz Hubei waren es bis Donnerstag 271 Fälle in Strafvollzugsanstalten, in einem Gefängnis in der Provinz Zheijiang 34. In einer Strafvollzugsanstalt in der Provinz Shandong gab es 207 gemeldete Infektionen, davon sieben Mitarbeiter eines Gefängnisses.

Sowohl der Leiter der Justizbehörde, als auch mehrere andere Mitarbeiter wurden daher entlassen. Auch der Direktor des Frauengefängnisses in Wuhan wurde ersetzt, weil er den Ausbruch der Krankheit nicht verhinderte.

13.32 Uhr: Die Rückkehrer aus der chinesischen Provinz Wuhan sind zurück in Deutschland. Die Maschine mit den 15 Passagieren landete um 13.20 Uhr auf dem Stuttgarter Flughafen. Sie sollen am Flughafen untersucht und in eine Quarantäne-Station gebracht werden.

Iran vermeldet zwei weitere Tote durch Coronavirus

13.18 Uhr: Israel hat die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Ein Passagier des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ sei bei der Rückkehr positiv getestet worden. In Japan war der Test bei derselben Person negativ ausgefallen.

Auch zwei australische Passagiere waren erst nach ihrer Heimkehr positiv auf das Virus getestet worden.

12.56 Uhr: Der Iran vermeldet zwei weitere Todesopfer durch das neuartige Coronavirus. Das teilte ein Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums am Freitag auf Twitter mit. Die Zahl der Infizierungen ist auf 18 gestiegen, die ersten Fälle wurden am Mittwoch vermeldet.

Zur möglichen Infektionsquelle gibt es noch keine Angaben. Bei den meisten Fällen gibt es allerdings Bezüge zur Stadt Kom.

Coronavirus: 29-jähriger Arzt bisher eines der jüngsten Todesopfer

12.42 Uhr: In Wuhan ist erneut ein junger Arzt am Coronavirus gestorben. Der 29-Jährige ist damit eines der jüngsten bekannten Opfer des neuen Erregers. Einer chinesischen Nachrichtenagentur zufolge habe er zum chinesischen Neujahrsfest heiraten wollen, die Hochzeit aber wegen der Epidemie verschoben.

Nach offiziellen Angaben der Behörden sind damit insgesamt mindestens acht Mitarbeiter des medizinischen Personals in China an dem Virus gestorben.

12.22 Uhr: Die ukrainische Gesundheitsministerin will aus Solidarität mit Rückkehrenden aus China zwei Wochen in Quarantäne verbringen. Dazu habe sie sich nach gewaltsamen Protesten gegen die Heimkehr entschlossen. „Ich werde die nächsten 14 Tage mit ihnen verbringen, in den gleichen Räumlichkeiten, unter den gleichen Bedingungen“, sagte die Politikerin. Damit hoffe sie, die Lage im Land zu beruhigen.

In der Ukraine gab es bisher keine gemeldete Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus.

Coronavirus: Italienischer Patient in kritischem Zustand

11.22 Uhr: In Italien liegt ein mit dem Coronavirus infizierter Patient in kritischem Zustand im Krankenhaus. Das teilten Italienische Behörden am Freitag mit. Der 38-jährige Mann habe sich in Italien bei einem Treffen mit einem Bekannten angesteckt. Dieser sei in China gewesen und inzwischen ebenfalls positiv getestet worden, ebenso wie die Frau des 38-Jährigen und eine weitere Person.

Der 38-Jährige wird in der Kleinstadt Codogno in der Provinz Lodi im Norden des Landes unter Isolation behandelt.

11.13 Uhr: Der Flieger mit Rückkehrern aus Wuhan und ihren Angehörigen hat Verspätung und soll nun um 13 Uhr in Stuttgart landen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Reisenden gesund sind.

Erster Coronavirus-Tote in Südkorea

10.47 Uhr: Die Zahl der Neuinfizierungen in Südkorea steigt weiter an. Über Nacht seien noch einmal 48 neue Fälle dazugekommen, so die südkoreanischen Behörden. Die Zahl der Gesamtfälle steigt auf 204. Am Donnerstag war in Südkorea der erste Todesfall in Verbindung mit dem Virus gemeldet worden.

Am Bahnhof in Seoul misst eine Wärmebildkamera die Körpertemperatur der Reisenden. Foto: Ahn Young-Joon / dpa

Coronavirus-Impfstoff ab April verfügbar?

10.46 Uhr: Gibt es bald einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus? Nach Einschätzung chinesischer Behörden dürfte ein erster Impfstoff ab Ende April an Menschen getestet werden. Das sagte der Vize-Forschungsminister am Freitag bei einer Pressekonferenz in Peking. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte allerdings am Dienstag gesagt, dass es mindestens ein Jahr dauern dürfte, bis ein im großen Maßstab nutzbarer Impfstoff vorliege. Das sind die Symptome des Coronavirus – ist die Grippe schlimmer?

Coronavirus: Dutzende Rückkehrer aus China erwartet

7.13 Uhr: Mehr als ein Dutzend Rückkehrer aus der schwer von der Lungenkrankheit betroffenen Millionenmetropole Wuhan in Zentralchina werden am Freitagvormittag in Stuttgart erwartet. Deutsche Passagiere der Kreuzfahrtschiffe „Diamond Princess“ in Japan und „Westerdam“ in Kambodscha fliegen ebenfalls heim. Sechs deutsche Passagiere der „Diamond Princess“ sollen um 22 Uhr Ortszeit in Tokio abfliegen. Das Flugzeug wird im militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen.

Aus Furcht vor einer Verbreitung des Erregers im Iran schloss der Irak seine Grenze zu dem Nachbarland. Iraner dürfen die Übergänge nicht mehr passieren. Die irakische Grenzschutzbehörde gab bekannt, dass aus dem Iran reisende Iraker strengen Prüfungen unterzogen werden. In der iranischen Stadt Ghom hatte es zwei Todesfälle gegeben, die auf das Virus zurückgeführt wurden. In China sind innerhalb eines Tages wieder 118 Patienten am neuartigen Coronavirus gestorben.

Coronavirus: China meldet neue Infektionen

5.29 Uhr: Die chinesische Regierung in Peking meldete am Freitag 889 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. In Südkorea gab es zudem einen rasanten Anstieg der Neuinfektionen.

Demnach wurden 39 Fälle von Ansteckungen mit dem Virus unter den Mitgliedern einer Sekte bestätigt. Nach Angaben der Behörden ging die Verbreitung von einer 61-jährigen Anhängerin der Shincheonji Church of Jesus aus, die Virustests verweigert hatte und weiter Gottesdienste besucht hatte.

Insgesamt verzeichnete die südkoreanische Regierung seit Donnerstag 52 Neuinfizierungen. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infiziertungen in Südkorea wächst damit auf 156.

