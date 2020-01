Die Zahl der Erkrankten ist sprunghaft angestiegen. Deshalb fürchten viele nun eine Pandemie ähnlich wie Anfang der 2000er Jahre, als Hunderte am Sars-Virus starben.

Berlin. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Doch wie gefährlich ist die neue Lungenkrankheit? Und was sind die Symptome?

Coronavirus: Das sind die Symptome der Lungenkrankheit

Ende Dezember wird das Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China über das Auftreten einer mysteriösen Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der zentralchinesischen Stadt Wuhan informiert. Wenig später ist klar: Sie wird verursacht durch das Coronavirus.

Inzwischen ist der Erreger auch in Deutschland angekommen. Weltweit wird vor einem weiteren Anstieg der Infektionen mit der Lungenkrankheit gewarnt. Doch was sind die Symptome? Wir klären auf: Coronavirus: Was weiß man über den Erreger? Bei dem Erreger handelt es sich um ein Virus aus der Gruppe der Coronaviren (CoV). „Wir kennen diese Virusgruppe seit vielen Jahren und jeder zehnte Deutsche hat schon einmal mit ihr Kontakt gehabt“, sagt Professorin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Sie können harmlose Erkältungen auslösen, aber eben auch schwere Erkrankungen wie Sars oder Mers. Coronavirus-Panik? Deutschland ist gut vorbereitet Die neue Variante des Virus trägt den Namen 2019-nCoV. Das „n“ steht dabei für neu. Man geht bislang davon aus, dass das Virus von einem Tier – welches ist unklar – auf den Menschen übergegangen ist und nun in der Lage ist, sich von Mensch zu Mensch auszubreiten. Als Quelle gilt ein inzwischen geschlossener Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan, auf dem auch Wildtiere angeboten wurden. Die sogenannte Mortalität, also Sterblichkeit, liegt nach derzeitiger Erkenntnis bei 2,8 Prozent. „Zum Vergleich: Bei Mers liegt die Mortalität bei 30 bis 40 Prozent“, sagt Addo, die die Infektiologie am UKE leitet. Welche Symptome treten bei Infektion mit dem Coronavirus auf? Die Inkubationszeit – der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – beträgt 2 bis 14 Tage. Die Lungenerkrankung äußert sich durch Fieber,

trockenen Husten,

Abgeschlagenheit und

Wie überträgt sich das Coronavirus? Die anfängliche Vermutung, das Virus könne nur von Menschen übertragen werden, die bereits Symptome zeigen, ist inzwischen widerlegt. Das zeigt auch der aktuelle Coronavirus-Fall in Bayern. „Der Erreger kann auch in der Inkubationszeit übertragen werden", sagt Addo. Die Übertragung erfolgt nach bisherigen Erkenntnissen über Tröpfchen- und Schmierinfektion: Niesen

Husten

Händeschütteln Corona-Virus in China- Das müssen Sie über die Lungenkrankheit wissen Wie ansteckend das neue Virus ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Chinesische Behörden gehen davon aus, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,4 bis 2,5 Menschen ansteckt – das wäre ähnlich wie bei Sars. „Solche Zahlen sind extrem unzuverlässig", sagt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Demnach hängt die Übertragungsrate von sehr vielen Faktoren ab – etwa ob Menschen sozial aktiv sind oder eher zuhause bleiben. Genau darauf zielen nach Ansicht Drostens die Maßnahmen in China ab. „Ich denke, diese Maßnahmen bringen etwas." Wie ist der aktuelle Stand? Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im Newsblog

Alle Informationen zum Coronavirus Ein großes Medienthema – und? In Deutschland ist die Coronavirus-Panik völlig unangebracht Wie kann man sich schützen? Das Robert Koch-Institut (RKI) verweist auf die Maßnahmen, die auch zum Beispiel in der aktuellen Grippesaison gelten: gute Händehygiene, Husten- und Niesetikette und sich fern von Erkrankten halten. „Es ist die Basishygiene, die man einhalten sollte“, sagt Addo. Dazu gehöre auch, sich zum Beispiel nicht ins Gesicht zu fassen. Coronavirus breitet sich aus: Wie sieht die Therapie aus? Eine spezielle Therapie für die Lungenerkrankung gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung. Diese interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Coronavirus. Gibt es eine Impfung gegen das Coronavirus? Eine Impfung wäre das beste Mittel, die Epidemie einzudämmen. Laut Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin werden derzeit Impfstoff-Kandidaten gegen Mers am Menschen getestet. Sie seien – erfolgreiche Resultate vorausgesetzt – frühestens in einigen Monaten verfügbar. „Darauf ließe sich dann aufbauen“, sagt Schmidt-Chanasit. (bekö)