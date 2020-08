Berlin. Eine Studie hat erstmals aktive Viren in den Aerosolen von Erkrankten nachgewiesen. Was in Wohnung oder Büro vor Erregern schützt.

In welchem Ausmaß Aerosole – also winzige, viruslastige Partikel – zum Corona-Infektionsgeschehen beitragen, darüber ist sich die Wissenschaft weiter uneins. Forscherinnen und Forscher von der University of Florida in den USA aber konnten jetzt erstmals zeigen: Von Corona-Infizierten ausgestoßene Aerosole enthalten tatsächlich intakte Viruspartikel.