Die besten Gartentipps unserer Leser gesucht

Erfurt/Gera. Bis zum 9. Mai können über das Internet oder per Post Gartentipps eingereicht werden.

„Bläst der April mit beiden Backen, gibt es zu jäten und zu hacken.“ Endlich Frühling, die Gartensaison ist eröffnet. Obwohl die Nächte noch ziemlich frisch sind, lassen sich die vielen Klein- und Hobbygärtner angesichts der Sonne die Freude am Gärtnern nicht nehmen: überall wird schon fleißig umgegraben und geharkt, gesät und gepflanzt, in Gewächshäusern und überdachten Frühbeeten wachsen schon die ersten Pflanzen und Salatköpfe.

Im Juni soll die "Thüringer Gartenzeit" erscheinen. Foto: Funke

So kann im April, wenn es das Wetter zulässt, Unkraut gejätet, die Erde umgegraben und das erste Gemüse ausgesät und angepflanzt werden. Die Erdbeerbeete können vorbereitet und die Kletterpflanzen von trockenem Holz befreit werden. Ab Mai wird regelmäßig Rasen gemäht, nach den Eisheiligen beziehen Balkon- und Kübelpflanzen ihren Platz. Stauden und Edelrosen werden vorbereitet, Sträucher ausgelichtet.

Doch Sonne und Wasser allein reichen oft nicht aus, um den Boden oder den Balkon in eine blühende Landschaft wie etwa die jetzt eröffnete Bundesgartenschau in Erfurt zu verwandeln. Geschick und Gärtnerglück sind ebenso wichtig wie gute Erde und hilfreiche Tipps und Ratschläge. Um die schönsten Blumen, den besten Rasen und die größten Möhren zu bekommen, hat jeder Gärtner seine ganz speziellen Tipps und Tricks auf Lager – so soll beispielsweise Magermilch die Tomaten vor Pilzerkrankungen schützen, Gießwasser nicht eiskalt sein, Lavendel die Rosen vor Unkraut schützen und Majoran Ameisen vertreiben. Um sich das Pikieren zu ersparen, können Saatbänder selbst angefertigt werden, klappernde Plasteflaschen verjagen Wühlmäuse.



Kleingeschnittene Schalen von Bio-Bananen sollen guter Rosen-Dünger sein, eine Knoblauchzehe in der Erde soll Blattläuse vertreiben. Kaffeesatz lässt Studentenblumen besonders üppig sprießen, unter die Sohlen gebundene Holzbrettchen ersetzen die schwere Walze beim Aussäen und ebnen zugleich ebenso gut den Boden. Und wer seine Beete mit frischem Rasenschnitt mulcht, hält die Erde feucht und erspart sich das Gießen und Hacken.

Für die „Thüringer Gartenzeit“, dem neuen Gartenmagazin dieser Tageszeitung, suchen wir ab heute die besten Gartentipps unserer Leserinnen und Leser. Wie werden Sonnenblumen besonders hoch, die Erdbeeren besonders süß und die Hecken besonders dicht? Was hilft gegen Blattläuse, Maulwürfe und wurmige Kirschen? Welches sind die besten Tricks der Kleingärtner? Die besten Tipps werden in der ersten „Thüringer Gartenzeit“ veröffentlicht – das Magazin soll im Juni erscheinen.

Auch am Unkraut jäten kommt kein Kleingärtner vorbei. Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Wie läuft die Aktion ab?

Bitte laden Sie Ihren Tipp bis zum 9. Mai 2021 über – samt Foto Ihres Gartens. Anschließend werden die besten Tipps ermittelt, die im Gartenmagazin erscheinen werden.

Was passiert mit meiner Einsendung?

Zum Ende des Aktionszeitraums sichtet eine Fachjury alle Einsendungen. Die besten Tipps aus den jeweiligen Kategorien werden im Magazin abgedruckt. Darüber hinaus besucht die Redaktion die schönsten Gärten und stellt diese ebenfalls im Magazin vor.

Was kann ich gewinnen?

Die besten Einsendungen erhalten einen Platz im Magazin, zudem werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 50 Tagestickets für die Bundesgartenschau in Erfurt verlost.

Wie oft kann ich teilnehmen?

Jeder kann nur einmal das Teilnahmeformular ausfüllen, um an der Aktion teilzunehmen. Ebenfalls ist eine Teilnahme per Post möglich.

Senden Sie hierfür Ihren Tipp an: FUNKE Thüringen Verlag GmbH, Stichwort: Gartenzeit, Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt