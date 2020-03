Endlich Ordnung! Das sind die Aufräum-Tricks von Marie Kondo

„Ich will auch aufräumen“, sagt mein fünfjähriger Sohn Noam, „damit uns auch immer ganz viele Leute besuchen kommen!“ Gerade haben wir Marie Kondos neuestes Buch „Kiki & Jax räumen auf“ hinter uns. Gemütlich aufs Sofa gekuschelt, ein Kind links, das andere rechts hatte ich die Aufräumtricks der japanischen Ordnungsberaterin, zugeschnitten auf Kinder, vorgelesen: „Jax hatte es gern ordentlich. Kiki sammelte gerne Sachen“, werden die beiden im Bilderbuch vorgestellt.

Kiki (ein Eichhörnchen) weiß bald nicht mehr, wohin mit all ihren Sachen. Sie lagert Tannenzapfen unterm Bett, Kleidung in der Badewanne, Nüsse unterm Teppich. Als ihr Freund Jax (eine Eule) mit ihr schwimmen gehen möchte, findet sie den Badeanzug nicht; tags drauf braucht sie vor lauter Chaos so lange zur Haustür, dass Jax schon wieder weg ist.

Marie Kondo Aufräumtricks für Kinder: Wie es funktioniert

Schließlich räumen sie gemeinsam bei Kiki auf. Nach Marie-Kondo-Methode ein Stapel für jede Sache: Kleidung, Bücher, Spielzeug. Jedes Ding aus jedem der Stapel wird nacheinander in die Hand genommen. „Wenn dein Herz einen Freudenhüpfer macht“, sagte Jax, „behältst du es! Wenn nicht, sagst du ‚Danke, liebe Sache‘ und verabschiedest dich davon.“ Lieblingssachen finden dann wieder Platz bei Kiki. „Und was am wichtigsten war“, so endet das schmale Büchlein, „endlich hatte sie wieder Platz für ihren besten Freund Jax.“

Opinary- Würden sie mit der Kondo-Methode aufräumen?

Meine Tochter Johanna, gerade elf geworden, ist weniger begeistert als ihr Bruder. „Ich glaube, das Buch ist für kleinere Kinder“, versucht sie sich rauszureden, sodass ich mit größtmöglicher Motivation in der Stimme vom Sofa springe und rufe: „Und jetzt machen wir es genau so wie Kiki und Jax!“ Ja, das Buch ist wirklich eher für kleinere Kinder, die Sätze sind extra kurz. „Die beiden versuchen nur leicht zu erklären, wie einfach aufräumen ist“, versuche ich es trotzdem.

Eltern müssen sich ständig bücken, um alles aufzuheben

An manchen Tagen sage ich zu den Kindern: „Vielleicht sollte ich mich am Rücken operieren lassen, damit ich immer gebückt rumlaufen kann. Dann ist es leichter, ständig die ganzen Sachen vom Boden aufzuheben.“ Beide lassen alles einfach irgendwo fallen: Jacken, Schuhe, Matchboxautos…

Vor allem meine Große drückt sich gern, sodass wir den Taschengeldtrick eingeführt haben: Freitags wird aufgeräumt, nur dann gibt’s Taschengeld. Meist funktioniert das. Aber vielleicht schaffen wir dank Marie Kondo ja alles mit etwas mehr Leichtigkeit.

Die Marie-Kondo-Herz-Methode: Drei Stapel

Wir fangen mit den Büchern an und gehen zuerst in Johannas Zimmer. Alle Bücher werden aus dem Regal geholt. Dann hält sie sie nacheinander an ihr Herz und sortiert sie auf einen Hier-hat-mein-Herz-einen-Hüpfer-gemacht-Stapel, einen Hier-nicht-Stapel und einen dritten Weiß-nicht-so-recht-Stapel. Den dritten Stapel geht sie anschließend nochmal durch und sortiert die meisten davon auch aus. Super.

Dann ist Noam dran. Bei ihm hatte ich vor einer Weile erst Kleinkindbücher aussortiert, aber das Regal quillt immer noch über und daneben stapeln sie sich. Hatte ich befürchtet, dass er sich von keinem trennen will, macht auch er es überraschend gut. Der Vielleicht-Stapel wird in der zweiten Runde gut auf die beiden anderen Stapel verteilt.

Johanna faltet einen Pullover in ihrem Kinderzimmer. Es sieht schon viel besser aus. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Auch mit der Kleidung läuft es bei Johanna prima, wenn auch langsamer: Der kratzige Pulli kommt weg, die Hose, deren Farbe sie nicht mag auch. Ich halte mich zurück und sage nur einmal: „Aber die steht dir doch so gut“. Darüber, dass sie im Anschluss nur zwei T-Shirts auf Marie-Kondo-Art zusammenlegt und dann anfängt, mit ihrem Bruder zu spielen (wohl wissend, dass ich selten etwas sage, wenn sie es mal tut), sehe ich hinweg.

Aufräumen mit Marie Kondo: Hätte diesen Jungs auch geholfen

Siebenjähriger will sein Zimmer nicht aufräumen - und löst Polizeieinsatz aus

und löst Polizeieinsatz aus Junge räumt Zimmer auf – und schmeißt alles aus dem Fenster

Noams Schrank sortiere ich lieber ohne ihn. Wie soll ein Fünfjähriger auch abschätzen, aus welchem Pulli er rausgewachsen ist? Ohnehin ist der Jungs-Schrank übersichtlicher. Die Faltmethode begeistert mich. Nicht nur, dass man gezwungen ist, den Schrank ordentlich einzuräumen, es ist tatsächlich viel übersichtlicher. Warum Aufräumen das neue Opium des Volkes ist.

Das größte Problem sind die Spielsachen. Vier Tage lang liegt der Haufen in Johannas Zimmer. „Oh, ich wusste gar nicht, dass ich da hinten im Schrank noch so viele Perlen habe, vielleicht sollte ich öfter mal da rein schauen“, werte ich als größten Erfolg.

Die Spielsachen türmen sich auch noch Tage später

Am vierten Tag quälen wir uns durch den viel zu großen Rest des Haufens. Da fängt die Elfjährige an, mit dem wiederentdeckten Origami-Papier Frösche zu falten, und wir diskutieren über jede ihrer Kinder-Zeichnungen, bis ich die Regel aufstelle: Ist kein Datum drauf, muss es weg.

„Mein Herz macht schon die ganze Zeit keinen Hüpfer mehr“, sagt sie. Schließlich gebe ich entnervt auf und stelle den Handy-Timer auf 30 Minuten. So lange kann das Mädchen zügig auf Stapel sortieren. Danach räume ich das Zimmer alleine fertig auf. Ich schäme mich ein bisschen – schließlich schreibt Marie Kondo: „Als Mutter habe ich erfahren, wie wertvoll es ist, meine Kinder beim Aufräumen einzubeziehen.“

Das Kinderbuch „Kiki & Jax räumen auf“ von Marie Kondo. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Unsere Ausbeute: vier kleine Müllbeutel. Halb zerschnittenes Bastelpapier, das einbeinige Barbie-Pferd, die kaputte Taschenlampe, einarmige Legomännchen, Kinderkunstwerke ohne Datum. Drei große Säcke voller Kleidung. Und an die 20 Bücher.

Fazit: Die Mario-Kondo-Methode für Kinder macht keinen Spaß

Unterm Strich bin ich begeistert von der Art, Kleiderschränke einzuräumen. Alltagstauglich ist Marie Kondo für Kinder nicht: An vier Nachmittagen innerhalb einer Woche werkelten wir an der Ordnung. Kondo schrieb: „Gemeinsam aufräumen kann richtig viel Spaß machen.“ Das kann ich nicht unterschreiben.

Nur für den Moment, als wir alle Klamotten auf einen Haufen geschmissen haben. Ich lerne zwei Dinge: Ordnung schaffen und aussortieren ist das eine; das andere: Aussortiertes muss verstaut, weggebracht, verkauft werden. Der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Und: Hat ein Kind keine Lust aufzuräumen, hilft selbst Marie Kondo nicht.

Mehr Geschichten zu kuriosen Hinterlassenschaften und zum Thema Aufräumen und Ordnung

Mit diesen Möbeln und Tricks gelingt es Ordnung zu halten. Was ist eigentlich mit finanzieller Unordnung? Wenn Geld auf Konten vergessen wird: So bekommen Hinterbliebene das Geld zurück. An Marie Kondo gibt es natürlich auch Kritik: Aufräumen ist gut, Verzicht besser.Das ist die Marie Kondo Erfolgsmethode.