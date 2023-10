3 Hacks für mehr Würze: Frische Kräuter haltbar machen

Zweige von Rosmarin werden zu einem Sträußchen gebunden und trocknen kopfüber an einem Kleiderbügel. Sind sie trocken, kommen die Blättchen in ein luftdichtes Behältnis.

Larnaka (dpa/tmn) Jeden Tag frische Kräuter zur Hand - klingt wie ein Traum? Hier zeigen dir die „Mehr Genuss“-Blogger Kathi und Tom, wie man 6 verschiedene Kräuter durch einfache Techniken haltbar macht.

Du liebst frische Kräuter in herzhaften Suppen, knackigen Salaten oder in würzigen Dips? Schon bei der Ernte oder zu üppigem Kräuterkauf kann man vorsorgen und Petersilie und Co. für später haltbar machen. Wir zeigen dir, wie das für 6 beliebte Küchenkräuter am besten geht.

3 Hacks für Deinen Kräuter-Vorrat

1. Majoran und Rosmarin trocknen

Nimm Dir je nach Größe 2 bis 4 Zweige vom Majoran oder Rosmarin und binde dann mit Faden oder Schnur ein kleines Sträußchen daraus. Lasse am Ende noch ein Stück Schnur zum Aufhängen überstehen. Befestige das Sträußchen dann kopfüber z.B. an einem Drahtkleiderbügel.

Lasse die Kräuter an einem dunklen Ort für ca. ein bis zwei Wochen trocknen. Im besten Fall herrscht dort ein bisschen Luftbewegung - dann geht das Trocknen umso schneller. Sobald die Kräuter vollständig getrocknet sind, entferne die Blätter vom Stängel und bewahre sie dann in einem luftdichten Behälter wie z.B. einem Marmeladenglas auf.

Zerkleinere die Kräuter erst beim Gebrauch - so bleibt das meiste Aroma enthalten.

2. Schnittlauch und Petersilie easy einfrieren

Wasche die Kräuter unter kaltem Wasser und tupfe sie gründlich trocken. Hacke sie dann mit einem scharfen Messer in kleine Stücke.

Gleich danach kannst du sie portionsweise in einen Eiswürfelbehälter füllen, bis die Kräuter die kleinen Fächer bis fast ganz oben ausfüllen.

Bedecke die Kräuter noch mit ein wenig Wasser und dann ab damit ins Gefrierfach! Bei Bedarf kannst du die Kräuter-Eisbomben dann einfach entnehmen und direkt in Würfelform zum Kochen verwenden.

Gut zu wissen: Alternativ kannst du die Kräuter auch ohne Wasser in ein Einmachglas füllen und direkt so in den Gefrierschrank stellen. Bei Bedarf entnimmst du dann einfach die benötigte Menge.

3. Basilikum und Salbei in Öl einlegen

Wasche zuerst die Kräuter und tupfe sie dann gut trocken. Anschließend zupfst du die Blätter vom Stil und gibst sie in ein abgekochtes Einmachglas.

Füge nach Belieben Chilischoten, Pfefferkörner oder Knoblauchzehen hinzu, wenn du es etwas schärfer und würziger magst.

Zuletzt füllst du das Glas mit Rapsöl, Olivenöl oder auch Essig bis zum Rand auf und stellst es beiseite, bis du die Kräuter verwenden möchtest. Das Öl oder der Essig konservieren deine frischen Kräuter für eine lange Zeit. Praktisch hierbei: Das Öl nimmt den Geschmack der Kräuter an und kann als leckeres Topping für Gerichte aller Art verwendet werden.

Rezept für ultimative Kräuter-Vinaigrette

Du willst deine Kräuter gleich verarbeiten? Hier kommt dafür das Rezept für das beste Salatdressing überhaupt.

Zutaten (ausreichend für einen Salat für 4 Personen):

1 Schalotte

80 ml Gemüsebrühe

2 EL Kräuteressig

1/2 TL mittelscharfer Senf

190 ml Rapsöl

1 Stängel Petersilie

1 Stängel Basilikum

andere Kräuter deiner Wahl, z.B. Estragon oder Schnittlauch

etwas Salz & Pfeffer

1 EL Honig

Zubereitung:

1. Fülle Gemüsebrühe, Senf, Honig, Kräuteressig, Salz und Pfeffer sowie sämtliche Kräuter in ein hohes Gefäß.

2. Püriere mit einem Pürierstab die Zutaten gut durch und gebe dabei tröpfchenweise das Öl dazu, bis eine leicht dickflüssige Vinaigrette entsteht.

3. Die Schalotte fein würfeln und final unter die Vinaigrette rühren.

4. Das Dressing erst kurz vor dem Anrichten zum Salat geben.

Mehr Hacks und Rezepte unter https://mehr-genuss.de/