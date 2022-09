Seelenwärmer: Rezept für Kartoffelgulasch

Berlin (dpa/tmn) Röstaromen und Scharfmacher sind das Geheimnis, dass selbst Fleischliebhaber beim Kartoffelgulasch von Food-Bloggerin Doreen Hassek Fleisch kaum vermissen. Und: Es muss nicht stundenlang köcheln.

Heute soll es darum gehen, wie man aus vier einfachen Hauptzutaten super schnell einen köstlichen Seelenwärmer zaubern kann. Was bietet sich dafür besser an als Gulasch?

Und da diese Variante auch noch ohne Fleisch auskommt und mühelos dafür sorgt, das man es auch überhaupt nicht vermisst, ist der Titel Seelenwärmer mehr als verdient. Gute, ehrliche bodenständige Küche, die ohne viel Tamtam auskommt, ist mir oft die liebste - gerade wenn es im Alltag auch mal schnell gehen muss.

Die vier Grundzutaten habe ich immer im Haus: Kartoffeln, Paprikaschoten, Zwiebeln und Tomatensaft. Es kann also direkt losgehen, wenn der kleine oder große Hunger kommt.

Zutaten für 4 Personen:

10 große Kartoffeln,

2 mittelgroße Zwiebeln,

2 Knoblauchzehen,

6 rote Paprikaschoten,

1,5 l Tomatensaft,

2 EL Olivenöl,

2 TL Curry,

1 TL Kümmel gemahlen (am besten frisch),

1 Messerspitze Cayennepfeffer (nach Geschmack),

Salz

Zubereitung:

1. Die Kartoffeln schälen und in mundgerechte Stücke schneiden.

2. Die Zwiebel und den Knoblauch ebenfalls schälen und in schmale Streifen bzw. dünne Scheiben schneiden.

3. Das Öl in einem weiten Topf (für eine große Auflagefläche) erhitzen und die Kartoffeln, die Zwiebeln sowie den Knoblauch scharf anbraten, damit sich Röstaromen bilden können. Die Gewürze (Curry, Kümmel, Cayennepfeffer) zugeben und ganz kurz mit anbraten.

4. Das Ganze mit dem Tomatensaft ablöschen, salzen und auf mittlerer Flamme bei geschlossenem Deckel 10 min köcheln lassen.

5. In der Zwischenzeit die Paprikaschoten putzen, ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden und zu den Kartoffeln geben. Nun den Gulasch weitere 10 min köcheln lassen und am Ende evtl. noch mal mit Salz abschmecken. Fertig ist der Seelenwärmer.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com

© dpa-infocom, dpa:220913-99-742316/3 (Von Doreen Hassek, dpa)