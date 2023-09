Berlin. Hafermilch liegt im Trend. Fachleute erklären, ob der Pflanzendrink eine gute Alternative zu Milch ist oder sogar dick macht.

Unsere Essgewohnheiten ändern sich ständig. In den letzten Jahren haben wir Sushi-Burritos gerollt, cremigen Dalgona-Kaffee gemixt oder stundenlang vor kleinen Bäckereien für Cronuts, einer Kreation zwischen Croissant und Donut, angestanden. Doch oft verschwinden Food-Trends so schnell, wie sie gekommen sind. Andere hingegen werden zu festen Begleitern in unserem Alltag. Ein Trend, dem das gelungen ist, sind pflanzliche Milchalternativen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Gesundheit, Klimaschutz und Tierwohl gehören zu den am häufigsten genannten.

Im Jahr 2022 lag der Umsatz mit Milchalternativen in Deutschland bei 610 Millionen Euro. Prognosen gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2027 auf 1,21 Milliarden Euro steigen wird. Der Verbrauch von Kuhmilch ist dagegen gesunken: Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) ging der Pro-Kopf-Verbrauch 2021 um 2,2 Kilogramm zurück und lag mit 47,8 Kilogramm auf dem niedrigsten Wert seit 1991. Dennoch ist die deutsche Milchindustrie ein Wirtschaftsgigant: Im Jahr 2022 setzte sie rund 37,3 Milliarden Euro um.

Hafermilch versus Kuhmilch: Ein ganz anderes Lebensmittel