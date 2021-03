Im Alter abgesichert

Beim Telefonforum zur Absicherung nichtehelicher Lebensgemeinschaften im Alter beantworteten Notarin Iris Hoffmann aus Bad Salzungen, Notar Alexander Beck aus Sondershausen sowie der Geschäftsführer der Notarkammer Thüringen, Christian Grüner, zahlreiche Leserfragen. Hier eine Auswahl:

Ich bin 70 und lebe seit drei Jahren mit einer Frau zusammen. Wir wollen in einem Grab beerdigt werden, das bereits mir gehört und für 30 Jahre bezahlt ist. Wie können wir das regeln?

Sie könnten Ihren Grabstättenvertrag so ändern, dass ihre Lebensgefährtin ebenfalls Vertragspartnerin wird. Um den Wunsch umsetzen zu können, könnten Sie und ihre Lebensgefährtin jeweils eine sogenannte Bestattungsverfügung errichten. Hierin können Sie einer Person das Totenfürsorgerecht übertragen und auch bestimmte Vorgaben zur Art und Weise ihrer Bestattung machen, an die der Totenfürsorgeberechtigte nach dem Tod des Verfügenden gebunden ist. Für den Fall, dass der Totenfürsorgeberechtigte nicht selbst Erbe wird, ist darauf hinzuweisen, dass er in diesem Fall grundsätzlich einen Anspruch gegenüber dem Erben auf Ersatz angemessener Bestattungskosten hat. In Ihrem Fall könnten Sie sich zunächst wechselseitig die Totenfürsorge übertragen. Jedenfalls für den Tod des Letztversterbenden sollten Sie aber auch eine weitere Person vorsehen. Ansonsten greift die gesetzliche Reihenfolge der Totenfürsorgeberechtigten, die sich nach dem verwandtschaftlichen Näheverhältnis bestimmt.

Ich lebe mit meinem Partner seit fünf Jahren in meinem Haus. Kann ich ihm ein lebenslanges Wohnungsrecht vermachen?

Ja, ohne Gegenleistung kann es aber zu steuerrechtlichen Problemen führen. Gerade zugunsten von Personen, die noch jünger sind, kann die Einräumung eines Wohnungsrechts einen erheblichen Vermögenswert darstellen, der weit über den Steuerfreibetrag von 20.000 Euro hinausgeht und aus diesem Grunde zu Lasten des Lebenspartners erhebliche Erbschaft- oder Schenkungsteuerbeträge anfallen können. Daher sollte neben notariellem Rat bei bestehenden Unsicherheiten auch eine Steuerberatung in Anspruch genommen werden.

Seit 20 Jahren lebe ich mit meinem Lebensgefährten in meinem Haus. Mein Lebensgefährte hat aber Kauf und Modernisierung zur Hälfte bezahlt. Ich habe eine Tochter, zu der ich keinen Kontakt habe. Wie kann ich das regeln, dass meine Lebenspartner einen größeren Teil am Haus erbt als meine Tochter?

Für den Fall, dass Sie kein Testament machen, ist Ihre Tochter Alleinerbin. Sollten Sie ein Testament allein zugunsten Ihres Lebensgefährten aufsetzen, hat Ihre Tochter einen Pflichtteilsanspruch in Höhe der Hälfte des Nachlasswertes. Da sich der Lebenspartner bei der Anschaffung und Modernisierung des Hauses in gleicher Weise beteiligt hat wie Sie, könnten Sie ihm die Hälfte des Hauses zu Lebzeiten übertragen und zwar als Gegenleistung für die erbrachten Leistungen, die zuvor in ihrer Höhe zu ermitteln sind. Hierdurch wird, im Fall der Errichtung eines Testaments, das Ihren Lebensgefährten als Alleinerben vorsieht, der Pflichtteilanspruch der Tochter dem Wert nach reduziert.

Dabei ist aber stets zu beachten, dass der Erbschaftsteuerfreibetrag für den eingesetzten Lebenspartner nur 20.000 Euro beträgt. Bei Verehelichung beträgt der Steuerfreibetrag 500.000 Euro und das Wohnhaus, in dem Sie beide Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, kann sogar ohne Wertbegrenzung steuerfrei vererbt werden.

Der Pflichtteilsanspruch Ihrer Tochter wird durch Eheschließung gleichfalls reduziert, da dieser dann nur ein Viertel statt der Hälfte betragen würde. Im Fall einer Ehe und ohne Testament würden dann Ihr Ehemann und Ihre Tochter im Übrigen jeweils zur Hälfte erben und dabei eine Erbengemeinschaft bilden. Jedenfalls aus erbrechtlicher und steuerlicher Perspektive wäre eine Heirat samt Testamentserrichtung also wahrscheinlich für Sie vorteilhaft.

Wir sind nicht verheiratet, beide um die 70 Jahre alt und wollen uns absichern. Mein Partner hat zwei Kinder, zu denen kein Kontakt mehr besteht. Ich bin Alleineigentümerin eines Hauses, das mein Sohn aus einer vorherigen Beziehung erben soll. Ist ein handschriftliches Testament, in dem mich mein Partner bedenkt, gültig und ausreichend?

Selbstverständlich ist es gültig. Jeder kann ein handschriftliches Einzeltestament errichten und frei entscheiden, wen er als Erben einsetzt. Im Falle ihrer Enterbung könnten beide Kinder Ihres Mannes nach seinem Tod aber ihren Pflichtteilsanspruch geltend machen, der jeweils ein Viertel des Erbteils beträgt.

Wenn Sie heiraten, könnten Sie ein privatschriftliches gemeinschaftliches Testament aufsetzen, in dem Sie sich gegenseitig als Erben einsetzen. Es ist auch möglich in diesem Testament sicherzustellen, dass Ihr Haus allein an Ihren Sohn geht. Hier sind verschiedene Gestaltungen denkbar, etwa die vermächtnisweise Zuwendung der Immobilie an Ihren Sohn oder dessen Erbeinsetzung ergänzt durch weitreichende Vermächtnisse zugunsten Ihres Partners. Nur Ehegatten ist es gestattet, ein privatschriftliches gemeinschaftliches Testament zu errichten. Eine gemeinsame Verfügung von Todes wegen durch Nichteheleute bedarf hingegen notarieller Beurkundung. Bei Ihrer besonderen Konstellation empfiehlt es sich aber wohl ohnehin, notarielle Beratung in Anspruch zu nehmen. Durch die notarielle Beurkundung eines Testaments oder Erbvertrags erübrigt sich in aller Regel auch die spätere Erteilung eines Erbscheins. red