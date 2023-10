Berlin. Das System ist fast schon legendär: Mit dem "Iron Dome" wehrt Israel seit Jahren die Raketenangriffe der Hamas ab. Wie gut ist es?

Mit vielen Tausenden Geschossen beschießt die radikal-islamische HamasIsrael aus dem Gazastreifen heraus, immer wieder, seit vielen Jahren. Angesichts der Intensität des Beschusses, gerade im jüngsten Ausbruch der Gewalt, hätte es in Israel noch weit mehr Tote und Verletzte geben können. Dass es nicht dazu kam, ist vor allem dem von Israel entwickelten Abwehrsystem "Iron Dome" zu verdanken. Doch Militärexperten warnen: Israels Abwehrschild könnte bald nicht mehr standhalten.

Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome feuert Abfangraketen auf Raketen aus dem Gazastreifen ab. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Israels Raketenabwehr: Wie funktioniert der "Iron Dome"?

Der "Iron Dome", zu Deutsch "Eiserne Kuppel", ist ein sehr effektives Flugabwehrsystem, das anfliegende Artillerieraketen, Mörsergranaten und Mittelstreckenraketen aus kurzer bis mittlerer Entfernung schnell erkennen und abfangen kann.

Im Wesentlichen funktioniert das israelische Abwehrschild wie folgt: Das System besteht aus etwa zehn Batterien. Eine einzelne Batterie besteht aus einem Radar, einer Kontrolleinheit und drei Startvorrichtungen mit jeweils 20 Abwehrraketen. Das Radar erkennt anfliegende Raketen und gibt die Information an einen Raketenwerfer weiter. Dieser feuert dann eine Abfangrakete ab, um das feindliche Geschoss noch in der Luft zu zerstören.

Probleme des Iron Domes: Nachschub für Raketenwerfer dauert zu lange

Die maximale Reichweite einer Abwehrrakete liegt bei 70 Kilometern. Militärexperten schätzen die effektive Reichweite des Iron Dome auf nur sieben Kilometer Radius, was etwa 150 Quadratkilometern entspricht. Das bedeutet, dass einzelne Raketen den Schutzschild durchdringen können. Vor allem am ersten Tag des Hamas-Angriffs, als die Terroristen nach israelischen Angaben mehr als 3.000 Raketen auf Israel abfeuerten, stieß das System an seine Grenzen. Militärexperten sprechen in diesem Zusammenhang von "Sättigung". Zwar kann das Radar bis zu 200 anfliegende Raketen gleichzeitig erfassen, doch müssen die Raketenwerfer nach jeweils 20 Schuss nachgeladen werden.

Auch der Nachschub an Raketen ist begrenzt: Derzeit werden die Iron Dome Raketen nur in den USA und in Israel hergestellt. Anders als in der Ukraine, wo zahlreiche Flugabwehrsysteme aus deutscher Produktion im Einsatz sind, kann die deutsche Rüstungsindustrie hier nicht aushelfen.

Abschussquote des Iron Dome: Harmlose Raketen werden ignoriert

Da das Iron Dome System vollautomatisch arbeitet, werden nur feindliche Raketen abgefangen, die in einen zuvor definierten Bereich des Luftraums eindringen, erklärt die israelische Armee. Das kann dazu führen, dass Iron Dome Raketen durchlässt, die in unbewohntem Gebiet niedergehen, keine Menschenleben gefährden und nur minimalen Sachschaden anrichten.

Umstritten ist auch die Abfangquote des Iron Dome. Während einige Experten von einer Trefferquote von 90 Prozent sprechen, gibt es auch Kritiker, die von einer deutlich geringeren Erfolgsquote ausgehen. Reuven Pedatzur, ein ehemaliger Pilot der israelischen Luftwaffe, steht den offiziellen Zahlen zum Beispiel skeptisch gegenüber. Nachdem er mehrere Videos gesehen hat, glaubt er, dass die meisten Explosionen von Iron Dome Raketen selbstzerstörerische Explosionen sind, die sich ereignen, wenn das Abfangen fehlschlägt.