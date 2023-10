Viele Passagiere hängen am Flughafen in Tel Aviv fest.

Urlaub in Nahost Reisen nach Israel: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Berlin Eine Reise nach Israel scheint aktuell weit entfernt. Doch was ist, wenn Urlauber bereits eine Reise in naher Zukunft gebucht haben?

Nach dem jüngsten Angriff der Hamas auf Israel stellt sich für Reisende die Frage: Was passiert mit meinem geplanten Israel-Urlaub? Die aktuellen Entwicklungen in der Region werfen Unsicherheiten auf, doch Experten aus der Reisebranche und Rechtsanwälte verschaffen Klarheit.

Israel hat nach dem verheerenden Angriff der Hamas den Kriegszustand ausgerufen, was zu Flugstreichungen durch Airlines und Routenänderungen von Kreuzfahrtschiffen führt. In dieser Situation können Reisende, die in den nächsten Tagen eine Pauschalreise mit einem Veranstalter nach Israel gebucht haben, ihre Reise kostenfrei stornieren, erklärt der Reiserechtler Paul Degott.

Er betont, dass aktuelle Reisen nach Israel "unzumutbar" seien. Der Kriegszustand sei mit Sicherheit ein "außerordentlicher Umstand", daher könnten Reisende vom Reisevertrag zurücktreten – der Preis muss ihnen erstattet werden, Stornogebühren fallen nicht an.

Reise nach Israel: Urlauber sollten Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufnehmen

Die Reiseveranstalter haben in diesem Fall ebenfalls das Recht, Reisen unter Berufung auf außergewöhnliche Umstände abzusagen. Das sei auch bereits geschehen, wie eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV) bestätigt. "Reisen in dieser Woche sind von den Veranstaltern, von denen wir wissen, aktiv storniert worden", heißt es. Die Gäste seien über die Absage informiert worden und hätten die Möglichkeit, ihre Reise umzubuchen oder den Reisepreis zurückzufordern.

Für Reisen nach Israel, die erst in einigen Wochen oder Monaten geplant sind, empfiehlt Degott, die Situation vorerst abzuwarten und nicht überstürzt zu stornieren. Ansonsten könnten Stornogebühren anfallen, wenn sich die Lage zum geplanten Reisezeitpunkt verbessert. Der Anwalt rät dazu, den Kontakt mit dem Veranstalter zu suchen. "Er hat selbst ein Interesse daran, Reisen nur dann durchzuführen, wenn alles funktioniert und vor Ort keine Einschränkungen sind", erläutert Degott.

Urlaub in Israel: Die Sicherheit steht an erster Stelle

Als Richtlinie in dieser unsicheren Zeit könnten Reisende sich auch am Auswärtige Amt (AA) orientieren. Derzeit rät es dringend von Israel-Reisen ab. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter stehe an oberster Stelle, betont die Sprecherin des Reiseverbandes. Die Veranstalter würden die die Situation kontinuierlich überwachen und sie in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt immer wieder neu bewerten.

Israel-Urlaub: Individuell Reisende sind nicht so gut gestellt

Wer individuell und nicht über einen Veranstalter Flüge und Hotels gebucht hat, ist rechtlich nicht so gut gestellt wie Pauschalreisende. Klar, wenn Airlines Flüge streichen, gibt es das Geld zurück. Doch was ist, wenn die Flüge wieder stattfinden und man einreisen kann? Kann man dann einfach die Tickets stornieren und das Geld zurückverlangen?

Reiserechtlich betrachtet könnte sich die Fluggesellschaft in so einem Fall auf den Standpunkt stellen: Wir können unsere Leistung anbieten, also besteht kein Anspruch auf die kostenfreie Stornierung des Tickets. "Kann man in das Land einreisen, ist das Risiko, was man mit seiner Zeit im Land macht, schon bei den Reisenden selbst", erläutert Degott.

Ähnlich ist es mit dem gebuchten Hotel vor Ort. Hat es geöffnet und kann es die gebuchte Leistung anbieten, sieht es mit einer kostenfreien Stornierung schlecht aus, falls man diese Option nicht von vornherein gebucht hat.

Eventuell könne man noch auf Kulanz hoffen oder finde eine andere Lösung, so Degott: "Zum Beispiel könnte man vereinbaren, dass der Hotelier das Geld fürs Zimmer behält, aber einen Gutschein ausstellt für einen Aufenthalt in der Zukunft. Irgendwann wird es ja wieder besser werden."

Schlimmstes Blutbad seit Israels Staatsgründung

Die Hamas hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei wurden mindestens 700 Menschen getötet und rund 2400 weitere verletzt. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Militante Palästinenser haben seit Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Die meisten davon zielten auf die Grenzorte zum Gazastreifen. In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten Israels hat es am Montag wieder Raketenalarm gegeben. (dpa/cla)