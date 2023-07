Kühlschrank richtig einräumen: So geht's!

Kühlschrank richtig einräumen: So geht's!

Haushaltstipps Großer Streit im Netz: Gehört Ketchup in den Kühlschrank?

Berlin Bei der Frage, ob Ketchup im Kühlschrank oder Küchenschrank aufbewahrt wird, scheiden sich die Geister. Lesen Sie hier die Empfehlung.

Unsere Gesellschaft wird von vielen Themen bewegt, die vor allem über die sozialen Netzwerke kontrovers diskutiert werden. Twitter ist dabei eine der beliebtesten Plattformen für den öffentlichen Diskurs. Nun sollte man meinen, dass es dabei um Themen wie Politik, Umweltschutz oder Terrorismus geht. Doch die aktuelle Debatte dreht sich um Küchenrituale. Es geht um die Lagerung von Ketchup.

Ketchup richtig lagern: Auf Twitter wird erneut eine Debatte ausgelöst

Der Ketchup-Hersteller "Heinz" hat die Debatte vergangene Woche über seinen britischen Twitter-Account @HeinzUK mit folgendem Tweet angestoßen: "Zu eurer Info: Ketchup. Gehört. In. Den. Kühlschrank!!!" Knapp 20.000 Menschen stimmten dieser Aussage zu, doch in den Kommentaren gab es auch anderen Meinungen. So schrieb ein Nutzer: "Ich werde diese Ketchup-im-Kühlschrank-Leute nie verstehen. Warum sollte ich kalten Ketchup auf heißes Essen geben?"

Die beliebte rote Soße scheint richtiges Konfliktpotenzial zu haben, denn die Ketchup-Debatte ist seit Jahren ein wiederkehrendes Thema in den sozialen Netzwerken. Bereits 2019 twitterte die US-amerikanische Rapperin Cardi B: "Menschen, die ihren Ketchup im Kühlschrank aufbewahren, ist nicht zu trauen." Doch woher kommt das Diskussionsinteresse an Ketchup?

Twitter-Debatte: Darum wird über Ketchup diskutiert

Die sozialen Medien sind häufig der Austragungsort öffentlicher Debatten unter Bürgerinnen und Bürgern, die sonst keine Möglichkeit haben, direkt an der Öffentlichkeit teilzunehmen. Insbesondere politische Themen und Entscheidungen werden auf Plattformen wie Twitter kontrovers diskutiert. Nutzer mit klaren Meinungen finden einerseits schnell Anschluss bei Gleichgesinnten, doch gerade in politischen Diskursen kommt es bei abweichenden Meinungen auch schnell zu Anfeindungen. Letzteres ist in der aktuellen Ketchup-Debatte aber eher unwahrscheinlich.

Das Thema Ketchup ist leichtes Diskussionsmaterial, deshalb trauen sich auch mehr Menschen, ihre Meinung einzubringen. Es polarisiert auch nicht so stark wie viele politische Themen. Diskussionsteilnehmende werden auch nicht ausgegrenzt, wenn die Meinungen voneinander abweichen. Außerdem sind keine besonderen Kenntnisse notwendig, um über ein solches Küchenthema zu sprechen. Bei einer Debatte zur Krankenhausreform hingegen kann nicht jeder mitreden.

Küchenregeln: So sollten Sie Ihren Ketchup aufbewahren

Der Hersteller Heinz hat alle seine Ketchup-Flaschen mit dem Hinweis "Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren" versehen. Manchmal heißt es auch "Nach dem Öffnen kühlen". Damit ist also klar: Ketchup gehört in den Kühlschrank.

Kommt Ketchup in den Kühlschrank? Wer sich unsicher ist, kann sich an die Empfehlung auf der Flasche halten Foto: Andy Rain/EPA/dpa

Der Grund dafür liegt nicht in einer schlechten Haltbarkeit bei Zimmertemperatur. Im Gegenteil: Ketchup kann sich auch im Küchenschrank eine Weile halten. In vielen Restaurants steht die rote Soße ja auch schon auf dem Tisch. Allerdings kommt mit jedem Öffnen Luft in die Flasche, die Bakterien und andere Keime enthält, die sich in der warmen Küchenumgebung vermehren können. Wenn Sie Ihren Ketchup nicht schnell verzehren, verschlechtert sich die Qualität.

Letzten Endes ist es Ihnen überlassen, wo Sie Ihren Ketchup in der Küche aufbewahren möchten. Wenn der Ketchup-Konsum in Ihrem Haushalt hoch ist und eine Flasche nach kürzester Zeit aufgebraucht wird, können Sie die rote Soße im Küchenschrank lagern. Wenn Pommes, Bratwurst oder Nudeln mit Ketchup aber nicht regelmäßig auf dem Menü stehen, ist die Aufbewahrung im Kühlschrank empfehlenswert. So hat der Ketchup auch Wochen nach dem Öffnen noch eine gute Qualität.