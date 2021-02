Mit der Mars-Mission "Perseverance" hofft die US-Raumfahrtbehörde Nasa, Spuren von Mikroben im Mars-Boden zu finden. Der Rover soll in einem Krater landen, in dem sich einst Wasser befunden haben könnte.

Am Donnerstag gegen 21.55 Uhr deutscher Zeit findet er seinen Höhepunkt: Der bisher ambitionierteste Versuch, dem Planeten Mars jahrmillionenalte Geheimnisse zu entlocken. Nach rund 470 Millionen Kilometer langer Anreise über sieben Monate soll der Nasa-Rover „Perseve­rance“ – was so viel bedeutet wie Durchhaltevermögen – auf dem Roten Planeten landen.