Berlin. Ein Prozent der Menschen ist narzisstisch. Was, wenn der eigene Partner betroffen ist? So gelingt eine Beziehung mit einem Narzissten.

"Schön, dich kennen zu lernen! Ich bin ein Narzisst." So wird sich wohl niemand vorstellen. Und doch kann es vorkommen, dass man auf einen Narzissten trifft – und sich in ihn oder sie verliebt. Denn in den ersten Wochen und Monaten einer Beziehung können narzisstische Partnerinnen und Partner sehr charmant sein. Doch diese Fassade beginnt mit zunehmender Dauer der Beziehung zu bröckeln – spätestens dann, wenn der narzisstische Partner kein Interesse mehr am anderen zeigt. Zwei Psychotherapeuten erklären, wie eine Beziehung mit einem narzisstischen Liebhaber abläuft.