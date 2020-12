Spielen Puzzeln in der Pandemie: Diese Varianten sollten Sie kennen

An manchen Tagen hallen bei Markus Kiefer, dem Leiter der Sektion Kognitive Elek­trophysiologie am Universitätsklinikum Ulm, laute Jubelschreie durch das Haus. Dann nämlich, wenn seine Frau oder sein neunjähriger Sohn ein entscheidendes Teil in einem Puzzle gesetzt oder dieses ganz vollendet haben.