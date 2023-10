Dolomiten-Skiort Sexten bekommt neues Besucherzentrum

Sexten (dpa/tmn) Komplett aus Holz gebaut, soll es nicht nur von außen ein Hingucker sein. Neben interessanten und nützlichen Infos soll es auch Ausblicke auf die umliegende Bergwelt bieten.

Im Südtiroler Bergsportort Sexten eröffnet ein neues Besucherzentrum. Das „Haus der Berge“ stehe in unmittelbarer Nähe zur Helmjet-Talstation, die einer der Zugänge zum Dolomiten-Skigebiet Drei Zinnen ist.

In dem komplett aus Holz errichteten Bau erfährt man mehr über die Geschichte der Region und das Unesco-Weltnaturerbe, zu denen auch die Sextner Dolomiten zählen. Darauf weist der Tourismusverein des Ortes hin, der ebenfalls in das neue Gebäude einzieht, das am 14. Oktober (Samstag) öffnen soll.

Blick auf die Sonnenuhr

Auf der Aussichtsterrasse des Baus sollen Besucherinnen und Besucher einen „herrlichen“ Ausblick auf die Sextner Sonnenuhr haben.

So wird ein Gipfel-Quintett genannt, das nach Angaben des Tourismusvereins schon zu Römerzeiten als natürliche Sonnenuhr genutzt worden sein soll - die Berge heißen deshalb wie Uhrzeiten: Neuner, Zehner (auch Sextner Rotwand), Elfer, Zwölfer und Einser.