Florida: Schnellzug durch den Sunshine State

Miami (dpa/tmn) – Urlauber haben nun eine neue Möglichkeit, zwischen zwei US-Metropolen auf Gleisen zu reisen. Und wesentlich schneller als bisher.

Zwischen Miami und dem Flughafen Orlando in Florida gibt es eine neue Bahnlinie. Das Unternehmen Brightline verbindet die Städte mit Intercity-Zügen. Darauf weist das Tourismusbüro Visit Florida hin.

Zwischenhalte sind in Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton und West Palm Beach. Die Stationen liegen demnach stets zentral in den Städten und in der Nähe von Sehenswürdigkeiten.

Die Zugfahrt zwischen Miami und Orlando dauert rund dreieinhalb Stunden und ist damit wesentlich schneller als etwa die Amtrak-Züge, die ebenfalls zwischen den Städten fahren. Tickets für die gesamte Strecke in den Brightline-Zügen kosten ab 59 US-Dollar.