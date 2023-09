Flugtickets: Sonntag laut Analyse der beste Tag zum Buchen

Wer sonntags bucht und freitags abhebt, kann bei internationalen Flügen mit Abflugort in Deutschland am meisten sparen.

Berlin (dpa/tmn) Natürlich hängt der Preis von vielen Faktoren ab. Doch der Blick auf Airline-Ticketdaten zeigt: Je nach Buchungstag kann man erheblich Geld sparen.

Sonntags buchen, freitags abheben: Diese Faustregel kann Reisenden bei internationalen Flügen, die in Deutschland starten, eine Menge Geld sparen - zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Online-Reisebüros Expedia in Zusammenarbeit mit der Airlines Reporting Corporation (ARC), einer großen Datenbank, die global Flugticketverkäufe von Hunderten Airlines erfasst.

Demnach sei der Sonntag der beste Wochentag für die Buchung internationaler Flüge mit Abflugort in Deutschland: Im Vergleich zu den anderen Wochentagen sind hier im Schnitt die meisten Ersparnisse drin. Konkret waren die Flugpreise am Sonntag im Vergleich zu Buchungen am Freitag oder Donnerstag durchschnittlich um 20 Prozent geringer.

Auch verglichen mit Mittwoch (19 Prozent), Dienstag (18 Prozent) und Montag (14 Prozent) war der Sonntag der bessere Tag zum Buchen. Nur gegenüber Samstag war das Einsparpotenzial mit durchschnittlich fünf Prozent eher übersichtlich, wie aus den Analysedaten hervorgeht.

Sonntag abheben? Lieber nicht

Doch nicht nur der Tag der Buchung spielt eine Rolle, sondern auch der Tag des Abflugs: Etwas überraschend bietet hier der Freitag - der Start ins Wochenende - im Vergleich zu den anderen Wochentagen im Schnitt am meisten Sparpotenzial.

Und noch eine Erkenntnis: Den Sonntag als Abflugtag sollte man der Analyse zufolge unter Preisgesichtspunkten eher vermeiden.

Auch der Vorlauf kann ein Faktor sein

Letztlich hängt der Flugpreis aber von vielen Faktoren ab. Ein weiterer ist der Vorlauf der Buchung: Früh dran zu sein, ist hier die Devise, ergibt die Analyse. Demnach haben Reisende bei einem Vorlauf von vier Monaten das größte Sparpotenzial bei den Flugtickets.

Zur Berechnung wurden laut Expedia die durchschnittlichen Preise für Hin- und Rückflugtickets für Buchungen von internationalen Flügen mit Abflugort in Deutschland zwischen Januar und August 2023 aus der ARC-Datenbank herangezogen.

Einflüsse beachten - Ferienzeiten zum Beispiel

Was die Durchschnittsbetrachtung nicht abbildet, sind bestimmte Preisspitzen - etwa zu Ferienzeiten.

Letztlich ist der wichtigste Spartipp: Den Überblick behalten. Flugsuchmaschinen etwa haben eine Kalenderübersicht, auf der man die Flugpreise für bestimmte Strecken im Wochen- oder Monatsverlauf überblicken und die günstigsten Flugtage herausfinden kann.

Ein weiterer Rat: Falls man von einer Suchmaschine oder einem Vergleichsportal nicht ohnehin auf die Webseite der Airline geleitet wird - in jedem Fall prüfen, wie viel die Flüge kosten, wenn man sie direkt bei der Fluggesellschaft bucht. Das ist häufig günstiger als bei einer Buchung über ein Online-Vergleichsportal.