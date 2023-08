Foto: Eliyahu-Yanai/City of David/dpa-tmn

Nahe der Altstadt Mehr als 200 Meter lange Hängebrücke in Jerusalem eröffnet

Jerusalem (dpa/tmn) – Fußgänger-Hängebrücken kennt man eher als Attraktion in Gebirgsregionen. Doch auch in der größten Stadt in Israel gibt es Berge - und ein Tal, das nun eindrucksvoll überspannt wird.

In Jerusalem können Touristen über eine neue Fußgänger-Hängebrücke zum Berg Zion im Süden der Altstadt gelangen – oder von dort hinaus ins Ben-Hinnom-Tal mit seinen Wanderwegen. Es sei die mit 202 Metern die längste Hängebrücke Israels, teilt das israelische Verkehrsbüro mit.

Die Brücke sei ab sofort täglich von 6 bis 22 Uhr kostenfrei passierbar – Kinder bis 14 Jahre dürfen den Angaben nach nur in Begleitung von Erwachsenen darüber laufen.

Auf der Brückenseite am Berg Zion liegen dem Verkehrsbüro zufolge unter anderem das Grab König Davids, der Raum des letzten Abendmahls oder das Dormitio-Kloster als Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Über das nahe Zionstor kommt man in die Altstadt.