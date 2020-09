Berlin. Nicht nur Ältere sterben an Covid-19: Eine Studie zeigt nun, wann die Krankheit auch für junge Erwachsene zur tödlichen Gefahr wird.

Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, steigt ab einem Alter von 50 Jahren an. Grund dafür ist, dass das Immunsystem Älterer schlechter auf die Infektion reagiert. Besonders junge Erwachsene wähnen sich deshalb in Sicherheit. Häufig verläuft die Krankheit bei ihnen asymptomatisch. Selten bemerken sie leichte Erkältungssymptome.