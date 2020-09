Berlin. In ihrem Buch „Wir müssen reden, Frau Doktor“ gibt die Ärztin und Autorin Yael Adler Tipps, wie sich Arzt und Patient besser verstehen.

Es gibt kaum eine intimere Beziehung zwischen zwei Menschen als die zwischen Arzt und Patient: Ärzte fassen ihre Patienten an jeder denkbaren Stelle an, inspizieren den kompletten Körper und hören sich ihre gesundheitlichen und privaten Probleme an.