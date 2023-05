Gebrauchte Windeln können Baumaterial von Häusern ersetzen

Kitakyushu Häuser aus gebrauchten Windeln: Was bizarr klingt, könnte Rohstoffe ersetzen und zudem die Umwelt entlasten. Eine Studie errechnet, wie viel Sand durch Windeln eingespart werden könnte.

Auf der Suche nach umweltfreundlichen

Baumaterialien sind Wissenschaftler bei gebrauchten Windeln gelandet.

Gewaschen, desinfiziert und geschreddert könnten sie in tragenden

Teilen eines einstöckigen Hauses bis zu 27 Prozent des Sands im Beton

und bis zu 40 Prozent des Sands im Mörtel ersetzen, schreibt eine

Forschungsgruppe um Siswanti Zuraida von der Universität Kitakyushu

(Japan) im Fachmagazin „Scientific Reports“. Zugrunde gelegt wurden

dabei die Bauvorschriften in Indonesien.

Suche nach alternativem Baumaterial

„Baumaterialien sind oft der bedeutendste materielle Beitrag beim Bau

von Wohnungen und können bis zu 80 Prozent des Gesamtwerts eines

einfachen Wohnhauses ausmachen“, schreiben die Autoren. Die Kosten

seien die erste Barriere für eine nachhaltige Konstruktion in Ländern

mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Wegen des jährlichen

Bevölkerungswachstums von 4,1 Prozent würden in Indonesien etwa

780.000 neue Wohneinheiten pro Jahr benötigt, die Bauindustrie

schaffe aber nur maximal 500.000.

Zuraida und Kollegen testeten mit den gebrauchten Windeln deshalb ein

alternatives Baumaterial, was auch Mülldeponien entlasten würde.

Dafür stellten sie Betonmischungen mit verschiedenen Anteilen an

Windeln anstelle von Sand her. Sie ließen die Mischungen 28 Tage lang

aushärten und prüften dann ihre Druckfestigkeit. Anhand der

indonesischen Bauvorschriften ermittelten sie dann, welche Teile des

Hauses welchen Anteil an Windeln aufnehmen könnten, ohne an der

benötigten Festigkeit einzubüßen.

Windelanteil im Mörtel bis zu 40 Prozent möglich

Bei einem dreistöckigen Haus darf die Druckfestigkeit der tragenden

Elemente, wie Pfeiler und Träger, nicht unter 20 Megapascal fallen.

Deshalb kann in ihnen der Feinkornanteil maximal zu 10 Prozent durch

Windeln ersetzt werden. Bei einem zweistöckigen Haus sind es bis zu

19 Prozent, bei einem einstöckigen Haus bis zu 27 Prozent. In

gemauerten, nicht tragenden Wänden kann der Windelanteil im Mörtel

dagegen bis auf 40 Prozent steigen. Im Mörtel für Bodenplatten, im

Haus oder auf der Terrasse, können Windeln demnach bis zu 9 Prozent

des Sands ersetzen.

Zuraida und Kollegen errechneten, dass für ein 36 Quadratmeter großes

Haus mit einem Baumaterialbedarf von 22,79 Kubikmetern 1,73

Kubikmeter Windelabfall eingesetzt werden können. Allerdings sei dies

in Indonesien nicht einfach umzusetzen. Zum einen gebe es dort bisher

keine Firmen, die Wegwerfwindeln als Recyclingmaterial verwenden. Zum

anderen stünden die aktuellen Bauvorschriften des Landes dem Einsatz

von Windeln in Beton und Mörtel entgegen.