Wie gut ist der Energietipp hydraulischer Abgleich?

Berlin (dpa/tmn) - Energieexperten heben einen Tipp zum Sparen von Heizungswärme besonders hervor: Den hydraulischen Abgleich für Heizungen. Was steckt dahinter - und wie viel spart man eigentlich damit?

Viele der Energiespartipps, die derzeit genannt werden, bringen etwas - keine Frage. Wer aber angesichts der steigenden Preise um jeden Euro Ersparnis ringt, muss sich im Klaren sein: Oft sind diese Tipps mit teils hohen Investitionen verbunden. Dazu gehört auch der hydraulische Abgleich. Ein Überblick:

Was ist ein hydraulischer Abgleich?

Bei diesem Abgleich ermittelt ein Fachmann, wie viel Wärmeleistung es eigentlich braucht, um die einzelnen Wohnräume eines Hauses zu beheizen. Darauf basierend stellt er die nötige Wassermenge der Heizung und die optimale Vorlauftemperatur ein.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Außerdem werden die Pumpenleistung und die nötigen Widerstände im Heizkreislauf errechnet. Dadurch wird zum Beispiel sichergestellt, dass von der Umwälzpumpe zu den Heizkörpern und zurück immer genau die benötigte Wassermenge fließt. Denn fließt zu viel oder zu wenig Wasser, werden nicht alle Räume im Haus gleichmäßig warm. Die Folge: Kältere Heizkörper werden stärker aufgedreht. Das verursacht unnötige Kosten.

Die Maßnahme wird von Heizungsfachbetrieben durchgeführt und dauert je nach Größe der Anlage mehrere Stunden, vielleicht auch mit einer Unterbrechung für die Berechnung über zwei Tage.

Lässt sich der hydraulische Abgleich an jeder Heizung machen?

An fast allen wasserführenden Heizungssystemen - egal ob mit Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung, so Stefan Materne von der Energieberatung im Verbraucherzentrale Bundesverband. Ausgenommen sind ältere Systeme mit Heizkörpern ohne voreinstellbare Heizkörperventile. Diese müssten erst für 100 bis 150 Euro je Stück ausgetauscht werden.

Stefan Materne empfiehlt den Abgleich an jeder Heizungsanlage, die neu installiert wird. Das ist sogar Voraussetzung für Förderkredite.

Aber auch an Bestandsanlagen ist der hydraulische Abgleich sinnvoll, hier kann er hohe Energieeinsparungen zur Folge haben - vor allem, wenn man sich einen teureren Heizungstausch aktuell nicht leisten kann. «Und es gibt eine frohe Botschaft: Wenn Sie ein paar Jahre nach dem hydraulischen Abgleich dann doch den Heizkessel tauschen, bleibt das Ergebnis erhalten», ergänzt Materne. Denn beim Abgleich wird das gesamte System, das auf den Kessel folgt, dauerhaft feinjustiert.

Anzeichen, dass die Heizung ineffizient arbeitet und einen hydraulischen Abgleich vertragen könnte, sind zum Beispiel:

- die Räume werden nicht warm

- manche Heizkörper bleiben bei gleicher Thermostateinstellung kühler als andere oder erwärmen sich später

- gluckernde Geräusche

Ein hydraulischer Abgleich hilft dabei, dass in jedem Heizkörper des Hauses ausreichend Wärme ankommt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Was kostet der hydraulische Abgleich?

«In etwa 600 bis 1200 Euro je nach Größe des Objektes beziehungsweise der Heizungsanlage» müsse man für diese Maßnahme ausgeben, so Energieberater Stefan Materne.

Es gibt zwar staatliche Förderung über das Programm «Heizungsoptimierung» beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa): Für die Kosten von solchen Maßnahmen zur besseren Effizienz von Heizungen bekommt man nach Antrag 20 Prozent zurück. Im Fall eines hydraulischen Abgleichs muss aber zugleich die Umwälzpumpe getauscht werden, was mit weiteren Kosten verbunden ist.

Wie viel kann man sparen?

Der Energieverbrauch bei der Erwärmung von Heizkörpern soll sich durch einen hydraulischen Abgleich um bis zu 15 Prozent senken lassen, heißt es auf dem Portal «Intelligent heizen» des VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie sowie bei der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. Die Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbands geht von einer Einsparung von bis zu fünf Prozent aus.

Die Angaben schwanken also stark - das hat Gründe. «Die Ersparnis hängt vom vorhandenen Energieträger und vom Zustand des Systems ab», so Stefan Materne.

Konkreter wird es mit einem Rechenbeispiel: Die Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel hat für die Optimus-Studie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt nachgewiesen, dass im Mittel aller Gebäude ein Einsparpotenzial von sieben Kilowattstunden je Quadratmeter Fläche pro Jahr erreicht wird.

Überträgt man diese Zahl auf ein Beispielhaus mit 130 Quadratmetern, sind bei Kosten von 16 Cent für die Kilowattstunde Gas eine Ersparnis von 910 Kilowattstunden und 145 Euro pro Jahr möglich (Stand Ende Juni). Eine weitere Ersparnis kommt laut Materne nach dem Abgleich dazu: Durch die gute Einstellung der Pumpenleistung verbraucht diese weniger Strom.

Lohnt sich das?

Finanziell betrachtet - auf den ersten Blick nicht. Die Investitionskosten sind höher, als man in diesem Winter an Ersparnissen herausholen könnte.

Aber die Heizkosten waren auch schon vor der Versorgungskrise hoch und sie werden es für Gas- und Öl-Heizssysteme sehr wahrscheinlich auch bleiben. Insofern ist so ein hydraulischer Abgleich also eine Investition in die Zukunft. Denn die Kosten für den Abgleich werden sich je nach Heizungssystem in wenigen Jahren amortisieren.

Zur groben Berechnung, wann das in einem Haushalt beziehungsweise für das jeweilige Heizungssystem der Fall sein wird, eignet sich der WärmeCheck der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.

Materne gibt außerdem zu bedenken, dass seine Berechnungen konservativ sind. Es kann höhere Entlastungen durch diese Maßnahme geben. Außerdem benötige die Pumpe als Folge der Einstellungen weniger Strom, man reduziere womöglich eine Geräuschbelastung im Wohnraum und man steigere den Komfort durch eine schnellere und effizientere Wärmeverteilung. Sein Urteil lautet daher trotz der hohen Investitionskosten: «Das lohnt sich unbedingt.»

Aber es gibt aktuell noch mehr zu bedenken: Wer sich diese Investition leisten kann, leistet damit einen Beitrag zu einem gesamtgesellschaftlichen Ziel. So hat unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum gemeinsamen Energiesparen aufgerufen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu erhalten: «Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft.» (Zitat vom 30.3.2022)

Und der hydraulische Abgleich verringert den CO2-Ausstoß einer Heizungsanlage. Man leistet also auch einen Beitrag zum Klimaschutz.

© dpa-infocom, dpa:220630-99-864148/2 (Von Simone Andrea Mayer, dpa)