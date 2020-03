Erfurt. Über Jahre hat sich ein 50-Jähriger an seiner leiblichen Tochter und seiner Stieftochter vergangen. Jetzt wurde das Urteil am Landgericht Erfurt gesprochen.

240 Missbrauchsfälle: Knapp sechs Jahre Haft für 50-Jährigen

533 Mal habe der 50-Jährige seine Tochter und seine Stieftochter sexuell missbraucht. So steht es in der Anklage der Staatsanwaltschaft Erfurt. Jetzt ist der Mann verurteilt. Richterin Sabine Rathemacher sprach am Donnerstagmittag das Urteil: fünf Jahre und zehn Monate Haft. Zwei Monate davon muss er nicht absitzen, weil sie wegen der von der Kammer anerkannten überlangen Verfahrensdauer als vollstreckt gelten. Verurteilt wurde er in 240 Fällen des sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs, in mehreren Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern beziehungsweise Schutzbefohlenen.

Erfurter angeklagt: Sexueller Missbrauch in 533 Fällen Seit 2016 läuft das Verfahren gegen den Mann, nachdem ihn seine Töchter angezeigt haben. Am Donnerstag schilderte die leibliche, mittlerweile 21 Jahre alte Tochter, ihr jahrelanges Martyrium vor Gericht. Bis heute, sechs Jahre nach dem Ende der Übergriffe, ist sie damit nicht fertig geworden. „Die Angst steckt einfach drin“, sagte sie unter Tränen im Gericht. Richterin bezeichnet Geständnis als „halbherzig“ Von den 533 Fällen sind 283 eingestellt worden. Grund: Die Kammer wollte den Zeuginnen eine detailliertere Aussage ersparen. Das vom Angeklagten abgelegte Geständnis bezeichnete die vorsitzende Richterin als „halbherzig“. Er wisse zwar, dass er Unrecht begangen habe, sehe sich aber nach wie vor selbst als Opfer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weitere Nachricht zum Thema: Kriminalstatistik: Mehr Sexualstraftaten und Drogentote in Thüringen