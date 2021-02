Angeklagte gestehen zum Teil - Staatsanwalt fordert Haftstrafen für „Jungsturm“-Mitglieder

Gera. Die Verteidiger im „Jungsturm“-Prozess sehen sich nach dem Plädoyer der Anklage nicht mehr zu Schlussvorträgen in der Lage. Die Angeklagten hatten die Taten zuvor zum Teil eingeräumt.

Der Prozesstag endet schneller als erwartet: Nachdem Staatsanwalt Arnd Knoblauch rund zwei Stunden plädiert und mehrjährige Haftstrafen für die vier Angeklagten gefordert hat, sehen sich die Verteidiger der vier Angeklagten nicht mehr in der Lage, anschließend ihre Schlussvorträge zu halten und in ihnen auf das Gesagte von Knoblauch angemessen reagieren zu können. Sie sollen deshalb erst am heutigen Tag plädieren.