Staatsanwältin Christina Schmitz-Kern steht am Ende mit leeren Händen da. Sie muss für den Angeklagten Ronny D. einen Freispruch fordern. Denn: Im Rahmen der Beweisaufnahme ist er von keinem der Zeugen erkannt worden.

Anders sieht das bei Philippe A. aus. Der wurde zumindest einmal identifiziert, bei einem vor mehr als vier Jahren in Erfurt dabei gewesen zu sein – allerdings: Welchen Tatbeitrag er geleistet hat, dazu hat die Beweisaufnahme keine Erkenntnisse erbracht. Deshalb wird das Verfahren gegen A. eingestellt vor dem Hintergrund, dass er bereits in einer anderen Sache zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die in diesem Verfahren zu erwartende Strafe wäre deutlich geringer ausgefallen.

Verfahren endet schneller, als erwartet

Damit endet das Verfahren gegen die beiden Männer schneller als erwartet. Ihnen war zur Last gelegt worden, mit weiteren Beteiligten am Himmelfahrtstag 2016 eine Gruppe junger Menschen auf dem AJZ-Gelände überfallen zu haben. Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung lauteten die Vorwürfe. Weil beide der rechtsextremen Szene angehören sollen – A. soll beispielsweise Mitgründer des Neonazi-Vereins auf dem Erfurter Herrenberg sein – galt auch ein politisches Motiv für den Angriff als sicher.

Zeugen verwickeln sich in Widersprüche

Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein Mann, dem Pfefferspray in die Augen gesprüht wurde und der nach einem Schlag gegen den Kopf bewusstlos war, verwickelte sich allerdings vor Gericht in Widersprüche. Das zog sich durch alle Zeugenaussagen, weshalb der Erkenntnisgewinn der Beweisaufnahme aus Sicht der Anklagebehörde gegen Null tendierte. „Im Zweifel für den Angeklagten“ lautete dann auch das Urteil im Hinblick auf Ronny D. Die Einstellung gegen Philippe A. macht zumindest klar, dass er dabei gewesen sein muss. Denn die angewendete Rechtsvorschrift macht deutlich, dass die hier zu erwartende Strafe gegenüber der bereits ausgesprochenen Strafe „nicht beträchtlich ins Gewicht fällt“ und es deshalb zur Verfahrenseinstellung kommt.

Linke-Politikerin kritisiert lange Verfahrensdauer

Problematisch stellte sich die lange Verfahrensdauer dar. Erst zwei Jahre nach dem Überfall erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die beiden Männer, die weitere eineinhalb Jahre später erst zugelassen wurde – und von dort an gingen noch einmal mehr als zwölf Monate ins Land, bis ein Termin am Amtsgericht gefunden war. Zwischenzeitlich wurden mehrere der Tat ebenfalls Beschuldigte nicht mehr weiter verfolgt, weil man sie entweder wegen anderer Taten härter bestraft hatte oder man ihnen keine Tatbeteiligung nachweisen konnte. Nahezu alle in Rede stehenden Personen gehörten der rechtsextremen Gruppierung „Kollektiv56“ an oder bewegten sich in ihrem Umfeld.

Die Erfurter Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke) gibt der Thüringer Justiz indirekt eine Mitschuld daran, dass es immer wieder zu mutmaßlich rechtsextrem motivierten Angriffen kommt. „Solch verschleppte Verfahren und die Straflosigkeit von Neonazis tragen die Mitschuld für die seit Jahren konstant hohe Anzahl rechter Gewalttaten in Erfurt und die weitere Festigung gewalttätiger Neonazi-Strukturen“, sagt Renner. Der Verfahrensbeginn zweieinhalb Jahre nach der Anklageerhebung habe die Tataufklärung verhindert – und das „verhöhnt die Opfer“.

Überfall auf Erfurter AJZ: Anwalt verhindert im Prozess Fragen zum „Kollektiv56“