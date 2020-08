Landkreis. Vor allem personelle Gründe führen dazu, dass in kleinen Gemeinden seltener kontrolliert wird.

Während Falschparker in Mühlhausen und Bad Langensalza kein leichtes Spiel haben, ist die Überwachung des ruhenden Verkehrs in kleinen Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis kaum Thema. Das zumindest legt der Vergleich der Haushaltsansätze in diesem Bereich nahe.