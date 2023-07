Bekifft in Baustelle gerast: Lehrerin aus dem Landkreis Nordhausen verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Nordhausen. Auf einer Landstraße ignorierte eine Lehrerin aus dem Raum Nordhausen eine Baustellenabsperrung. Eine Blutentnahme wurde ihr zum Verhängnis. Nun stand sie vor Gericht.

Sie ist unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Arbeit gefahren und verursachte einen Unfall. Nun musste sich eine Lehrerin aus dem Landkreis Nordhausen dafür vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Vorfall passierte am 4. Oktober 2022. Nach Angaben eines Gerichtssprechers war die damals 35 Jahre alte Angeklagte gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw auf der Landstraße von Auleben nach Görsbach unterwegs. Dann kam sie an eine Stelle, an der die Fahrbahn wegen Bauarbeiten gesperrt war. „Die Beschuldigte ignorierte den aufgestellten Sperrbock und umfuhr ihn. Dann fuhr sie mit überhöhter Geschwindigkeit weiter“, schilderte der Gerichtssprecher weiter. Plötzlich seien ihr zwei Bauarbeiter in einem Fahrzeug entgegengekommen. „Sie wich aus und fuhr in der Folge in einen Stapel mit Bausteinen. Dabei verursachte sie einen Schaden in Höhe von 100 Euro“, so der Sprecher weiter.

Verteidigung beantragt die Erstellung eines Gutachtens

Mit dem Telefon eines der Bauarbeiter rief die Angeklagte die Polizei. Die Beamten nahmen die Lehrerin mit zur Blutentnahme. „Dabei wurde festgestellt, dass sie Tetrahydrocannabinol, kurz THC, im Blut hatte. Dabei handelt es sich um den Hauptwirkstoff der Cannabispflanze“, erläutert der Gerichtssprecher weiter. Zudem sei bei ihr auch Crystal nachgewiesen worden.

In der Verhandlung wollte sich die Angeklagte nicht dazu äußern und machte von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Der Anwalt der Lehrerin führte den Unfall seiner Mandantin auf ein Augenblicksversagen zurück und stellte einen Antrag auf Erstellung eines entsprechenden Gutachtens durch einen Sachverständigen. „Das lehnte das Gericht mit der Begründung ab, dass es selbst einschätzen kann, ob ein Fehlverhalten vorlag oder nicht“, gewährt der Sprecher einen Einblick.

Die Lehrerin wurde letzten Endes wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie muss nun 50 Tagessätze zu je 30 Euro zahlen. Das sind insgesamt 1500 Euro. „Bei der Festsetzung der Höhe des Geldbetrages wurde berücksichtigt, dass die Frau nur teilzeitbeschäftigt ist und auch noch Unterhalt für zwei Kinder zahlen muss“, so der Sprecher. Zudem muss die Lehrerin damit leben, dass ihr Führerschein vorerst einbehalten wird und sie diesen innerhalb von sechs Monaten keinesfalls zurückbekommt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.