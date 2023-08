Nordhausens Oberbürgermeister Buchmann erringt Zwischensieg vor Gericht

Nordhausen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) wollte Nordhausens OB vor der Wahl nicht mehr im Amt sehen. Das sagte das Gericht dazu.

Nordhausens Stadtchef Kai Buchmann (parteilos) sollte noch vor der Oberbürgermeisterwahl am 10. September erneut vorläufig seines Amtes enthoben werden. Mit diesem Ansinnen ist Landrat Matthias Jendricke (SPD) nun allerdings gescheitert.

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar hat dessen am 3. August gestellten Antrag auf Erlass einer sogenannten Zwischenverfügung abgelehnt. Könne der OB seine Amtsgeschäfte nicht weiterführen, würden „die Folgen für ihn schwerer wiegen als die für die Stadt Nordhausen“, begründete OVG-Sprecherin Katharina Hoffmann die Entscheidung. Dabei im Blick gehabt habe man auch die bevorstehende OB-Wahl. Der Beschluss des OVG Weimar ist unanfechtbar.

Buchmann war Ende März von der Kommunalaufsicht im Landratsamt im Zuge eines Disziplinarverfahrens suspendiert worden. Dagegen zog er vor das Verwaltungsgericht Meiningen – und siegte. Dieses hatte Ende Juli im Eilverfahren entschieden, dass die Suspendierung nicht ausreichend begründet worden war – Buchmann durfte ins Rathaus zurückkehren.

Das Landratsamt kündigte dagegen eine Beschwerde beim OVG an. Die Begründung, warum Buchmann seines Amtes vorläufig enthoben werden sollte, will die Behörde bis Ende dieses Monats einreichen.

Landrat verteidigt sich gegen Vorwurf „persönlicher Fehde“

Erst anschließend können die Richter über die Beschwerde entscheiden. Im Mittelpunkt dann stehen die Vorwürfe gegen den OB. Der schwerwiegendste ist der des Mobbings.

Buchmann reagierte im sozialen Netzwerk Facebook auf die jüngste OVG-Entscheidung: „Ich bin froh, dass es in unserem Land ein funktionierendes rechtsstaatliches Instrumentarium gibt. Ich freue mich, mein Amt (...) im Dienste der Allgemeinheit wieder ausüben zu können.“

Als Stadtrats- und Kreistagsmitglied meldete sich Michael Kramer (CDU) zu Wort: Er vermutet eine „persönlich geführte Fehde“ Jendrickes gegen Buchmann, die „das Vertrauen der Menschen in die demokratischen Institutionen schwinden“ lasse. Das Verfahren koste „städtisches Steuergeld“. Landrat Matthias Jendricke (SPD) vertritt in dem Disziplinarverfahren die Stadt Nordhausen, eingeschaltet hat er hierfür eine Potsdamer Anwaltskanzlei. Der Landrat lasse „jeden Anstand vermissen“, ärgert sich auch CDU-Kreistagsfraktionschef René Fullmann. Sein Eindruck: Der Landrat „versucht, alles politisch kaltzustellen, was unbequem wird“. Kramer bläst in gleiches Horn: „Jedem künftigen Oberbürgermeister muss klar sein, dass er oder sie nur genehme Politik im Sinne des Landrats zu machen hat. Ansonsten drohen disziplinarische Maßnahmen.“

Jendricke selbst sieht sich „nicht auf Abwegen“. Er betont, dass dem Disziplinarverfahren Dienstvergehen des OB zugrundeliegen – es nicht eingeleitet wurde, „weil der Landrat verärgert ist“.Lieber wäre es ihm auch, wenn für solche disziplinarrechtlichen Fälle nicht das Landratsamt zuständig wäre, sondern eine andere Behörde. „In anderen Ländern sind das Regierungspräsidien.“Im Übrigen würden notwendige juristische Schritte eben Geld kosten, vor dem OVG gelte ein Vertretungszwang.

