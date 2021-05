Demonstrationen begleiten den erneuten Auftakt zum Ballstädt-Prozess

Nach dem Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt vor mehr als sieben Jahren stehen elf Angeklagte von diesem Montag an erneut vor Gericht. Wegen der Corona-Auflagen und der Vielzahl der Prozessbeteiligten musste das Landgericht für dieses Verfahren auf das Messegelände in Erfurt ausweichen.