Ermittlungsverfahren gegen Weimarer Richter: Justizminister wehrt sich gegen Vorwürfe

Erfurt. Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) spricht im Interview über den Rechtsstaat und Urteile unabhängiger Richter.

Was weisen Sie denn Ihren Staatsanwaltschaften so alles an, das Ermittlungsverfahren gegen den Weimarer Familienrichter zum Beispiel?

Ich habe weder in diesem noch in anderen Einzelfällen eine Weisung an eine Staatsanwaltschaft erteilt. Kein Justizminister in Deutschland wird im Übrigen ohne Not in Ermittlungsverfahren oder deren Vorprüfung eingreifen. Da bin ich mir sehr sicher. Das gilt auch für mich und besonders in diesem Fall.

Erklären Sie das bitte detaillierter.

Wir verfahren zum Beispiel in Thüringen nach einer Leitlinie, die besagt, dass es keine Einzelanweisungen an die Staatsanwaltschaften gibt. Eine Weisung in einem Einzelfall kommt danach überhaupt nur gegenüber dem Generalstaatsanwalt und nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn der Generalstaatsanwalt gegen eine rechtswidrige staatsanwaltschaftliche Entscheidung oder eine offensichtlich fehlerhafte Sachbehandlung nicht einschreitet.

Also lassen Sie Richter allgemein strafverfolgen?

Diese Unterstellung ist absurd, und ich weise sie zurück. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben zum Beispiel zuletzt von Thüringen aus eine Bundesratsinitiative ergriffen, mit der die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften noch einmal gestärkt werden sollte und die ähnlich enge Grenzen wie in Thüringen setzt. Die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften hat überdies bei uns eine längere Tradition, was die angesprochene Leitlinie belegt.

Weimarer Familienrichter spricht weiter Recht

Das Klagen über einen vermeintlich untergehendenden Rechtsstaat in Thüringen wird, zuletzt am 1. Mai insbesondere in Weimar zu beobachten, trotz aller Beteuerungen, dass dieser intakt sei, immer lauter.

Dieser Rechtsstaat funktioniert. Ich bin sogar überzeugt davon, dass er gestärkt aus der aktuellen Situation hervorgehen wird. Nehmen wir doch nur den Weimarer Fall. Ein Richter hat einen Beschluss gefasst. Kurz darauf kommt ein anderes Gericht in gleicher Sache zu einem anderen Ergebnis. Richter kommen also unabhängig zu ihren Ergebnissen. Welches Urteil einer Prüfung im Instanzenzug standhält, das wird im Rechtsweg durch unabhängige Gerichte entschieden und nicht durch Diskussionen im Landtag, nicht in der Öffentlichkeit und schon überhaupt nicht durch Anweisung aus dem Justizministerium.

Protest mit weißen Rosen vor Thüringer Gerichten

Der Beschluss des Familienrichters passte der Landesregierung nicht. Jetzt wird gegen ihn ermittelt. Das ist es, was die Leute aufregt.

Ob ein Beschluss eines unabhängigen Richters einer Landesregierung gefällt oder nicht, ist unerheblich. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, wenn Menschen von angeblichem politischem Druck reden. Wenn man mit klarem Blick darauf schaut, dann sieht man, wie sich der Rechtsstaat gerade jetzt bewährt. Auch die unabhängigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, und die von einem unabhängigen Ermittlungsrichter genehmigte Durchsuchung sind Ausdruck der Unabhängigkeit unserer Justiz. Mein dringender Appell lautet zu schauen, was tatsächlich ist, und sich nicht Spekulationen hinzugeben.

Eine letzte Frage: Warum marschieren Sie eigentlich unter einer Antifa-Fahne, wie am 1. Mai in Erfurt?

Ich habe auf dem besagten Bild weder eine Antifa-Fahne in der Hand, noch marschiere ich unter einer solchen. Hinter meinem Rücken läuft jemand mit einer solchen Fahne vorbei. Dass man das jetzt mit mir in einen Zusammenhang bringt, weise ich weit von mir. Ich werde weiterhin an jedem 1. Mai zur Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gehen.