Drogenprozess in Erfurt: Die getarnten Zeugen

Erfurt. Am Landgericht Erfurt wurden eine Vertrauensperson und ein Ermittler per Video vernommen. Soll ihre Arbeit gelingen, dürfen sie auf keinen Fall erkannt werden.

Ein großer Bildschirm steht am Dienstag in der Mitte des Schwurgerichtssaals am Landgericht Erfurt. Eine Vertrauensperson der Polizei soll befragt werden, einige würden von Spitzel sprechen. Auch ein verdeckt ermittelnder Polizeibeamter steht auf dem Zeugen-Programm des Tages. Beide Männer dürfen nicht persönlich erscheinen, sie sollen anonym bleiben. Das hat das Innenministerium in einem Sperrvermerk festgelegt. Als Gründe werden der Schutz der Betroffenen genannt – und, dass sie bei ihrer Enttarnung nicht weiter verdeckt arbeiten können.