Eicshfelderin wollte jüngerem Bruder helfen

Seit 2017 steht eine 38-jährige Eichsfelderin vor verschiedenen Gerichten. Das Amtsgericht in Mühlhausen hatte sie wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten und Entzug des Führerscheins für zwei Monate verurteilt. Dagegen hatte sie Berufung eingelegt, die aber am Landgericht in Mühlhausen verworfen wurde. Ihr Fall landete deshalb am Oberlandesgericht. Dort wurde die Revision zu einem Teil der Anklage angenommen. Der andere Teil der Anklage wurde an das Berufungsgericht zurück verwiesen.

Die Anklage geht von folgendem Sachverhalt aus: Im Februar 2016 hatte sie beobachtet, wie ihr Bruder von der Polizei verfolgt wurde. Er floh in einem Pkw durch den kleinen Eichsfeldort. Sie fuhr mit einem anderen Pkw durch den Ort, dann über Feldwege immer so, um die Polizeifahrzeuge an der Verfolgung zu behindern. Mal blieb sie in Durchfahrten stehen, mal verhinderte sie die Einfahrt in Verkehrswege. Doch den Beamten gelang immer die Weiterfahrt. Eine Anklage lautete deshalb „gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, weil sie sowohl Personen- als auch Sachschaden billigend in Kauf genommen habe. Um diesen Vorwurf zu bestätigen, hätte es jedoch umfangreiche teure Sachverständigengutachten gebraucht. Nach einer Beratung durch die Gerichtsbeteiligten wurde vorgeschlagen, durch ein Geständnis höheren Kosten aus dem Weg zu gehen. Dann könnte man auf die Sachverständigen verzichten. Damit könnten auch alle weiteren Zeugen, nämlich alle an der Verfolgung beteiligten Polizisten, als Zeugen entlassen werden. Zwar hatte die Frau zur ersten Verhandlung noch einige Einträge im Bundeszentralregister. Sie sind jedoch gelöscht, so dass sie als nicht vorbestraft gilt. Für den Verteidiger und Berufungsführer blieb die Nötigung der Polizeibeamten als Vorwurf bestehen. Der Anwalt beantragte daher eine Geldstrafe für die Frau. Der Staatsanwalt hielt die zweifache Nötigung ebenfalls für erwiesen und war mit der Geldstrafe einverstanden. Das Gericht sprach die Frau schuldig und verurteilte sie zu 800 Euro Geldbuße. Der Berufungsrichter hält das Verhalten der Polizei für rechtmäßig, weil von dem Bruder eine Gefahr ausging, da er unter Drogen Auto gefahren war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.