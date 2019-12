Einbrecher plündern 100 Pakete: Wer hat jetzt den Schaden?

Ein offenes Fenster und auf dem Boden verstreute Paketinhalte ließen bei der Mitarbeiterin am Montagmorgen sofort die Alarmglocken schrillen: Hier müssen Diebe zugange gewesen sein. Die kurz nach 7 Uhr herbeigerufene Polizei bestätigt den Verdacht des Einbruchs in die Hermes-Zustellbasis in der Motorenstraße. „Viele Kunden werden wohl länger auf ihre Weihnachtsbestellungen warten müssen“, fasst Polizeisprecherin Fränze Töpfer die Folgen am Mittag in Worte.

Die Unbekannten hatten nach Angaben der Polizei mindestens 100 Pakete geöffnet. Was die Diebe alles erbeuteten und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen, wird doch hier auch das Postgeheimnis tangiert.

Wem kommt der Schaden nun aber teuer zu stehen? „Der Transportunternehmer muss haften – in jedem Fall“, erklärt Mara Martin, Sprecherin der Thüringer Verbraucherzentrale. Ist der Absender ein Unternehmer wie etwa ein Versandhändler, sei es für den Verbraucher am bequemsten: „In diesem Fall muss sich der Verbraucher mit diesem in Verbindung setzen. Der Versandhändler wiederum muss den Schaden mit dem Transportunternehmen abwickeln. Dem Verbraucher muss der Versandhändler neue Waren schicken oder das Geld erstatten.“ Ist der Absender privat, müsse sich der Empfänger an das Transportunternehmen wenden.

Ein Hermes-Sprecher versichert am Montag, dass sein Unternehmen auf alle Privatversender die Auftraggeber aktiv zugeht. „Wir werden alles daran setzen, die Regulierung so schnell wie möglich durchzuführen.“

Bei der Schadensregulierung unterscheide Hermes nach Privatpaketen und Online-Bestellungen. Bei Letzteren nehme man zunächst Kontakt mit dem Online-Shop auf. „In den meisten Fällen wird der Shop zunächst eine kostenfreie Neulieferung veranlassen und die weitere Regulierung des Falls mit uns gemeinsam unternehmen, ohne weiteres Zutun des Kunden“, erklärt Hermes-Sprecher Sebastian Kaltofen.

Beim Privatpaket benötige Hermes für eine Regulierung zwingend einen Nachweis über den Inhalt, also zum Beispiel alte Rechnungen, Quittungen oder Bons. „Alle privat verschickten Päckchen und Pakete sind bei Hermes automatisch und ohne Aufpreis versichert – Päckchen bis zu 50 Euro, Pakete bis zu 500 Euro.“

Post ist häufig im Fokus von Dieben

Erst vergangenes Wochenende war bekannt geworden, dass Diebe Anfang Dezember aus einem Raum des Sondershäuser Kauflands mehrere Kisten mit Spielzeug gestohlen hatten. Besonders ärgerlich: Die Geschenke waren für Heimkinder bestimmt.

Das Postverteilzentrum im eichsfeldischen Beuren war Anfang November im Fokus von Dieben: 70 Briefsendungen verschwanden, die Ermittlungen laufen noch. Im März dieses Jahres hatten Unbekannte in Nordhausen an der Ecke Grimmelallee/Hesseröder Straße ein Postverteilkasten mit einer Flex gewaltsam geöffnet – allerdings war nichts zu stehlen. Gleichwohl liegt der Fall nun wegen Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft, so Polizeisprecherin Töpfer.

Hermes beliefert von zentralen Logistik-Centern aus wie dem Leipziger sogenannte Verteilzentren. Von dem in Friedewald bringen Lkw die Pakete unter anderem zur Zustellbasis in der Motorenstraße. Von dort werden die Paketshops beliefert, derer es allein in Nordhausen etwa ein Dutzend gibt.

Die Deutsche Post wiederum betreibt in Nordhausen ein Postverteilzentrum. Päckchen und Pakete werden dorthin werktags täglich gegen 8 Uhr aus dem Paketzentrum Nohra bei Weimar geliefert und sofort an die Zusteller verteilt, erklärt Sprecher Thomas Kutsch. Zwischengelagert würden die Pakete hier nicht.

Zeugen, die am Wochenende vielleicht in der Nähe der Nordhäuser Motorenstraße etwas Verdächtiges rund um das Hermes-Lager beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei melden, Tel. 03631 / 960.