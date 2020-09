Sergej G. zeigte sich im Gerichtssaal stets in einer gewissen Entspannungshaltung. In diesem Jahr wird ihm nun erneut der Prozess gemacht, nachdem er mit seiner Berufung am Bundesgerichtshof Erfolg hatte. Die obersten Richter sehen, anders als seinerzeit die 1. Strafkammer, die Möglichkeit, dass G. doch vom Mordversuch zurückgetreten sein könnte, für den er zu einer langen Haftstrafe verurteilt ist.