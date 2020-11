Viereinhalb Jahre hat es bis zur Verhandlung gedauert. Jetzt sitzen Phillipe A. und Ronny D. am Amtsgericht Erfurt auf der Anklagebank. Sie werden beschuldigt, am Himmelfahrtstag 2016 das Autonome Jugendzentrum (AJZ) in Erfurt überfallen zu haben.

Die beiden Männer könnten unterschiedlicher nicht auftreten. A. kommt im grauen Anzug in den Gerichtssaal, die Haare sitzen perfekt gescheitelt. D. trägt indes Jeans und legere Strickjacke und sein Haar kurz. Dass sich beide auf Nachfrage nicht zu der Sache einlassen wollen, überrascht indes nicht und ist in rechtsextremen Kreisen, denen beide zugerechnet werden, keine Seltenheit.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten gefährliche Körperverletzung in sieben tateinheitlichen Fällen vor sowie Hausfriedensbruch. Außerdem geht die Anklagebehörde davon aus, dass Steine und Flaschen geworfen wurden und es Verletzte durch Tritte und Schläge gegeben hat. Die beiden Angeklagten waren bei dem Angriff nicht allein. Gegen weitere Beteiligte sind die Verfahren in dieser Sache eingestellt; unter anderem deshalb, weil sie wegen anderer Taten Freiheitsstrafen erhalten haben.

Als Motiv für den Angriff auf die damals im AJZ feiernden Menschen gilt ein politischer Hintergrund nahezu als sicher. Vor Gericht hingegen bemühen sich sowohl zwei Zeugen, die zum Prozessauftakt vernommen werden, als auch der Verteidiger von Ronny D. darum, alle in diese Richtung zielenden Fragen abzuwenden. Zweimal hat Rechtsanwalt Thomas Ullrich damit Erfolg, beanstandet Fragen, ob ein Zeugen sich der rechtsextremen Gruppierung „Kollektiv56“ zugehörig fühlen würde.

Der Zeuge F. beruft sich auf Erinnerungslücken und Alkoholkonsum und will die Frage, ob er etwas gegen politisch Linke habe, lieber unbeantwortet lassen. Auch der Zeuge L. kann oder will sich nicht erinnern. Man habe, sagt er, ein paar Lieder gesungen und sei mit dem Bollerwagen umhergefahren am Männertag.

Ein etwas besseres Erinnerungsvermögen an den Tattag 2016 weißt hingegen der Zeuge Z. auf, der ebenfalls Teil der Gruppe war. Auch wenn er sich nicht mehr genau daran zu erinnern vermag, wer bei der Gruppe dabei war, die ins AJZ stürmte, gibt er zumindest an, dass die beiden Angeklagten dabei gewesen seien, als man mit der Straßenbahn zur Salinenstraße in die unmittelbare Nähe des Tatortes fuhr. Überdies habe er, Z., versucht, „das Ganze zu verhindern“. Warum? Z. stand zu dem Zeitpunkt unter Bewährung.

Nüchtern war er, im Gegensatz zu den anderen Beteiligten, nach eigenen Angaben deshalb, weil er da gerade seine „alkoholfreie Phase“ gehabt habe. Er selbst gibt an, nicht mit in das Zentrum gegangen zu sein, als die Gruppe an der Straßenbahnhaltestelle ausstieg. Als er dann „das erste Klirren“ gehört habe, „war mir klar, dass ich hier nicht angetroffen werden will“. Er habe dann das Weite gesucht, weil er auf Bewährung war. Was er denn vermutet habe, was auf dem Gelände passiert? Z. antwortet, was die Motivlage deutlich darstellt, auch wenn er das Wort Angriff nicht ausspricht: „Wenn eine Gruppe rechts auf eine Gruppe links trifft, dann man sich gerade mit Alkohol denken, was da passiert.“

Auch zum „Kollektiv56“, das insbesondere Online gegen Flüchtlinge hetzte, bei Rechtsrockkonzerten auftrat und bundesweit bestens vernetzt gewesen ist, wartet Z. mit einer Antwort auf. In der polizeilichen Vernehmung sei er, sagt Nebenklageanwältin Kristin Pietrzyk, schon einmal dazu befragt worden. Ob er sich das erklären könne? Z.: „Weil das quasi eine Struktur war, die auch mir zugerechnet wird und man bei mir diverses Material gefunden hat.“

Nicht nur er wird dieser Struktur zugerechnet – auch die beiden Angeklagten sollen ihr angehören. Das aber wird bisher nicht im Prozess thematisiert.

Zwei Zeugen erscheinen am ersten Prozesstag übrigens nicht zur Verhandlung – ihnen wird jeweils ein Ordnungsgeld von 150 Euro aufgebrummt. Weitere Termine sind noch bis Ende November angesetzt.