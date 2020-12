Erfurter Entführer sitzt wieder auf der Anklagebank

Gegen Sergej G. wird seit Montag in Erfurt neu verhandelt. Der Angeklagte war gegen ein Urteil der 1. Strafkammer in Revision gegangen.

Dass sich an der Frage einmal entscheiden würde, ob die Revision zugelassen wird, hatte sich bereits beim Urteilsspruch vor eineinhalb Jahren angedeutet: Hat Sergej G. im Sommer 2018 in Erfurt einen versuchten Mord begangen? Ja oder Nein? Die 1. Strafkammer des Landgerichts Erfurt erkannte im März 2019 auf schuldig in dieser Frage und verurteilte den Litauer zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft. Dagegen zog der vor den Bundesgerichtshof, der das Urteil teilweise aufhob. Es sei von der Kammer „nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen“ worden, dass der Angeklagte vom Versuch des Mordes zurückgetreten sein könnte.