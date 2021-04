Erfurter Straßenbahn-Schläger: Opferanwalt erwartet zügiges Verfahren

Erfurt. Nachdem der Erfurter Straßenbahn-Schläger festgenommen werden konnte, wurde nun der von der Staatsanwaltschaft geforderte Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Der 40-jährige Mann, der am Freitag in Erfurt einen jungen Syrer brutal getreten und übel beleidigt hat, bleibt im Haft. Der Richter am Amtsgericht Erfurt hat am Montagnachmittag den von der Staatsanwaltschaft Erfurt beantragten Haftbefehl in Vollzug gesetzt – das heißt, dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden wird.

Staatsanwalt Hannes Grünseisen, Sprecher der Anklagebehörde, sagte nach dem Termin, es bestehe Fluchtgefahr bei dem Mann. Gegen den Angeklagten Christian B. laufen weitere Strafverfahren. Dem 17-jährigen Opfer gehe es den Umständen entsprechend relativ gut. Zu Details der Tat machte Grünseisen keine weiteren Angaben.

Am Freitag war in einer Erfurter Straßenbahn der 17-Jährige von dem jetzt Angeklagten zunächst rassistisch beleidigt worden. In der Folge trat der 40-Jährige seinem Opfer mehrfach gegen den Kopf. Am Montag wurde der Täter dann auch dank vieler Zeugenhinweise gestellt, Er ist bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeibekannt.

Die Tat sorgte für eine Welle der Entrüstung in Politik und Gesellschaft. Erfurt gehört seit Jahren zu den Hotspots rassistischer Gewalt in Thüringen. Im vergangenen Jahr zählte die Opferberatung Ezra 29 Taten rechter Gewalt; eine Vielzahl davon aus rassistischen Motiven.

Anwalt des Opfers: Für Rassismus keinen Platz lassen

Der Anwalt des Geschädigten, Juri Goldstein, hat am Dienstagnachmittag mitteilt, dass es dem jungen Mann „den Umständen entsprechend“ gehe. „Mein Mandant hat durch mehrere brutalen Schläge und Fußtritte des Angreifers Verletzungen davongetragen, die inzwischen durch einen Arzt untersucht wurden“ so Juri Goldstein. „Der junge Mann ist von dem Vorfall stark mitgenommen und versucht das Geschehen zu verarbeiten. Auch ich fühle mich von der unglaublichen Brutalität, Aggression und dem Hass des rassistischen Angriffs zutiefst betroffen. Dass ein erwachsener und dem Geschädigten körperlich weitaus überlegener Mann ohne Skrupel auf einen Jugendlichen einschlägt und eintritt, entsetzt mich. Das ist feige, widerlich und an Abscheulichkeit nicht zu überbieten.“

Der Rechtsanwalt erwartet ein zügiges und konsequentes Ermittlungsverfahren seitens Polizei und Staatsanwaltschaft. Dass der mutmaßliche Täter schon wenige Stunden nach dem abendlichen Übergriff ausfindig gemacht und in Folge inhaftiert werden konnte, wertet Juri Goldstein als einen ersten und schnellen Ermittlungserfolg. „Wir wollen, dass der Angreifer für seine brutale Tat zur Rechenschaft gezogen wird und dass im Zuge dieses Verfahrens einmal mehr klar gemacht wird, dass Hass, Hetze und Rassismus keinen Platz in unserer Stadt, unserem Land und in unser Gesellschaft haben", so Goldstein.

