Erfurter wegen Missbrauchs und Kinderpornografie festgenommen

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt haben einen Mann festgenommen, dem schwerer sexueller Missbrauch sowie die Herstellung von Kinderpornografie vorgeworfen wird. Der 29 Jahre alte Deutsche aus Erfurt soll seit 2017 mindestens zwei Jungen im Alter von acht bis elf Jahren mehrfach sexuell missbraucht und die Taten aufgezeichnet haben, wie die Behörden am Dienstag berichteten.

Der Beschuldigte soll den Kontakt zu einem der Jungen auf dessen Schulweg hergestellt haben. Danach soll es zu mehreren Treffen gekommen sein. Der Tatverdächtige habe die Übergriffe fotografiert und gefilmt und die Bilder und Videos auf verschiedenen kinderpornografischen Plattformen im Darknet veröffentlicht.

Die Ermittler kamen dem Mann durch Recherchen im Darknet auf die Spur. Sie recherchierten erst die Identität eines der Geschädigten, danach ergab sich ein Hinweis auf den Beschuldigten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Montag konnten zahlreiche Beweismittel - Rechner, Datenträger und Kameras - sichergestellt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Thüringen konnte der Mann ebenfalls am Montag festgenommen werden. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht Erfurt vorgeführt, wo der Haftbefehl des Amtsgericht Frankfurt am Main verkündet wurde.

