Erneute Klage von AfD-Politiker gegen Ramelow

Nach dem «Stinkefinger»-Verfahren gibt es einen weiteren Rechtsstreit zwischen dem Thüringer AfD-Politiker Stefan Möller und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Das Verfahren liege beim Landgericht Leipzig, sagten Möller und Ramelow am Donnerstag auf Anfrage am Rande der Landtagssitzung in Erfurt.

Sie bestätigten damit einen Bericht der Suhler Tageszeitung «Freies Wort» (Donnerstag). Seine Klage beziehe sich auf eine Äußerung Ramelows unter anderem in einem Interview eines Radiosenders, sagte Möller.

Darin vermittle Ramelow seiner Meinung nach den Eindruck, er, Möller, habe im Internet ein rassistisches Ressentiment benutzt. Es gehe bei der Klage gegen den Regierungschef um Unterlassung. Der Streitwert des Falls liegt laut Möller bei 10.000 Euro.

Im Januar hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen Ramelow eingestellt. Die Einstellung erfolgte, nachdem dieser eine Geldauflage von 5000 Euro an zwei unpolitische Erfurter Vereine gezahlt hatte. Dem Politiker der Linken war vorgeworfen worden, bei einer Landtagssitzung im Juli 2020 von der Regierungsbank aus Möller als AfD-Abgeordneten den Mittelfinger gezeigt und ihn als «widerlichen Drecksack» bezeichnet zu haben.

