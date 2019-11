Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ex-Feuerwehrmann gesteht Brandserie - mehr als 200.000 Euro Schaden

Wegen Brandstiftung in acht Fällen und einer versuchten Brandstiftung in der Gemeinde Großenstein (Landkreis Greiz) muss sich seit Dienstag ein 22-jähriger Einwohner des Ortes vor dem Landgericht Gera verantworten. Der Angeklagte, der selbst Mitglied der freiwilligen Feuerwehr war, soll in der Zeit vom 29. Juli 2018 bis 21. Juni 2019 unter anderem in einem Vereinsheim und einer Lagerhalle der Agrargenossenschaft Feuer gelegt und jeweils abgewartet haben, dass es sicher brennt, ehe er den Tatort verließ.

Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehr als 200.000 Euro. Bei seiner Befragung vor Gericht gab Kevin R. die Taten zu, aber auch an, immer nach übermäßigem Alkoholgenuss den Drang verspürt zu haben, „etwas Böses zu tun“.

An die einzelnen Taten will er sich mit Verweis auf seinen volltrunkenen Zustand nur lückenhaft erinnern können. Das Strafmaß für eine vollendete Brandstiftung liegt nach Angaben von Staatsanwalt Martin Zschächner bei einer Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.